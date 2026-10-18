Sao nhí Bố Ơi Mình Đi Đâu Thế 2 năm liên tiếp thi trượt đại học: Cao 1,85 m, body vạm vỡ khó tin ở tuổi 19

Quách Tử Duệ (tên ở nhà Thạch Đầu) sinh năm 2007, là con trai của nam diễn viên Quách Đào. Hai bố con nhà họ Quách từng nhận được vô số sự yêu mến của công chúng khi tham gia chương trình Bố Ơi Mình Đi Đâu Thế mùa 1 vào năm 2013. Khi quay show, Quách Tử Duệ mới 6 tuổi. Với vẻ ngoài khôi ngô, tính cách mạnh mẽ và luôn rất bản lĩnh, nhiệt tình giúp đỡ các em nhỏ hơn mình hoàn thành thử thách, Quách Tử Duệ được khán giả ưu ái gọi là "anh cả" của Bố Ơi Mình Đi Đâu Thế.

Các nguồn tin cho biết khi quay Bố Ơi Mình Đi Đâu Thế, Quách Tử Duệ và bố Quách Đào nhận mức cát-xê 3 triệu NDT (9,9 tỷ đồng). Sau đó, Quách Tử Duệ tham gia phiên bản điện ảnh của Bố Ơi Mình Đi Đâu Thế, trở thành sao nhí được săn đón bậc nhất Cbiz. Tuy nhiên, do không muốn con trai bị ánh hào quang showbiz cám dỗ quá sớm, Quách Đào đã từ chối mọi lời mời hoạt động nghệ thuật, đưa Quách Tử Duệ trở về cuộc sống của 1 học sinh bình thường.

Quách Tử Duệ và bố Quách Đào từng nhận 9,9 tỷ cát-xê khi quay chương trình Bố Ơi Mình Đi Đâu Thế mùa 1. Ảnh: Sina.

Hiện tại, Quách Tử Duệ đã 19 tuổi. Không còn là cậu nhóc nghịch ngợm, dễ thương năm nào, quý tử nhà Quách Đào giờ đã thành chàng trai tuấn tú, cao 1,85 m, thân hình vạm vỡ với cơ bắp cuồn cuộn. Quách Tử Duệ có mong ước được vào showbiz nối nghiệp cha. Tuy nhiên, khởi đầu của sao nhí đình đám một thời này không thuận lợi.

13 năm trôi qua, Quách Tử Duệ giờ đã trưởng thành. Ảnh: Sina.

Sao nhí đình đám năm nào giờ là 1 chàng trai cao 1,85 m, sở hữu thân hình cơ bắp múi nào ra múi đó. Ảnh: Sina.

Theo tờ QQ, Quách Tử Duệ đã trượt đại học nghệ thuật top đầu tận 2 lần dù sở hữu ngoại hình nổi bật, thông thạo piano và biết chơi khúc côn cầu trên băng. Năm 2025, Quách Tử Duệ lần đầu tham gia kỳ thi nghệ thuật của Học viện Điện ảnh Bắc Kinh, nhưng không vượt qua.

Sang năm 2026, cậu quyết tâm giảm khoảng 10 kg, đồng thời đăng ký dự thi tại ba trường gồm Học viện Điện ảnh Bắc Kinh, Học viện Hý kịch Trung ương và Học viện Hý kịch Thượng Hải. Dù một lần nữa tiến vào vòng phỏng vấn của Học viện Điện ảnh Bắc Kinh, Quách Tử Duệ vẫn bị đánh trượt. Trong phần thi diễn xuất, Tử Duệ bốc trúng một phân đoạn trong bộ phim Dog Thirteen. Cậu thể hiện khá trọn vẹn những cảm xúc bị dồn nén của một thiếu niên nổi loạn và nhận được phản hồi tích cực từ giám khảo, song chừng đó là chưa đủ để Tử Duệ đỗ vào lò đào tạo tài tử - minh tinh hàng đầu Trung Quốc.

Quách Tử Duệ 2 năm liên tiếp trượt đại học nghệ thuật top đầu tại Trung Quốc. Ảnh: Sina.

Sau 2 lần thi trượt đại học chính quy, gia đình quyết định đăng ký cho Quách Tử Duệ theo học chương trình quốc tế của Học viện Điện ảnh Bắc Kinh để tiếp tục rèn luyện năng lực. Cách đây không lâu, cậu đảm nhận vai chính trong bộ phim hài thanh xuân có nội dung về cuộc sống sau kỳ thi đại học của 1 chàng thiếu niên. Quách Đào cũng tham gia dự án của con trai với vai trò diễn viên khách mời.

Gần đây, Quách Tử Duệ bắt đầu đi đóng phim ngắn để tích lũy kinh nghiệm diễn xuất trước ống kính. Ảnh: Weibo.

Nguồn: QQ, Sohu