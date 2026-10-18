'Đừng đốt': Gặp bác sĩ Đặng Thùy Trâm trên sóng truyền hình Hà Nội

Đức Phổ những năm cuối thập niên 1960 là một trong những chiến trường ác liệt nhất miền Trung. Giữa bom đạn, bác sĩ trẻ Đặng Thùy Trâm cứu chữa thương binh trong trạm phẫu thuật dã chiến và ghi lại từng ngày sống của mình vào những trang nhật ký, từ năm 1968 đến hai ngày trước khi hy sinh năm 1970.

Phim được thực hiện từ những cuốn nhật ký của bác sĩ, liệt sĩ Đặng Thùy Trâm. Ảnh: Đoàn phim

Hơn ba thập niên sau, cuốn nhật ký trở về với gia đình, rồi thành hiện tượng xuất bản của năm 2005 với 40 vạn bản bán hết trong sáu tháng. Năm 2009, đạo diễn Đặng Nhật Minh, đã viết kịch bản, chuyển thể câu chuyện ấy thành phim “Đừng đốt” do Hãng phim Hội Điện ảnh Việt Nam sản xuất.

Bộ phim dài hơn 100 phút, đi qua những thời khắc oanh liệt của cả một thế hệ thanh niên thời kháng chiến chống Mỹ. Nhân vật trung tâm hiện lên kiên cường trước hiểm nguy, đồng thời giữ nguyên nét lãng mạn, trong trẻo của một cô gái Hà Nội.

Nữ diễn viên trẻ Minh Hương thể hiện sự đan xen ấy bằng lối diễn tiết chế, gần với những dòng chữ trong nhật ký. Lý tưởng sống vì “giấc mơ hòa bình, độc lập” được kể qua những chi tiết như ca mổ trong đêm, lá thư gửi về gia đình, nỗi nhớ phố phường Hà Nội và niềm tin vào ngày chiến thắng.

Phim tái hiện những năm tháng ở chiến trường của bác sĩ Đặng Thùy Trâm. Ảnh: Đoàn phim

Phim cũng tái hiện chân thực cuộc sống thời chiến với những trạm quân y trong rừng, những bữa cơm thiếu thốn, sự mất mát của đồng đội. Hành trình của cuốn nhật ký chạy song song với câu chuyện chiến trường, nối hai bờ thời gian và hai phía đại dương, đặt nỗi đau chiến tranh bên cạnh khát vọng hòa giải.

“Đừng đốt” khởi quay từ cuối năm 2007, được đánh giá là tác phẩm cầu kỳ, chau chuốt, với cảnh quay ở nước Mỹ và nhiều tỉnh thành trong nước. Bên cạnh diễn viên chính Minh Hương, phim còn có sự tham gia của nhiều diễn viên trong và ngoài nước.

Phim tái hiện những năm tháng ở chiến trường của bác sĩ Đặng Thùy Trâm. Ảnh: Đoàn phim

Tác phẩm đã giành giải Bông sen vàng tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ XVI (năm 2009) và thắng 6 hạng mục giải Cánh Diều (Hội Điện ảnh Việt Nam) năm 2010. Phim cũng nhận giải Khán giả bình chọn tại Liên hoan phim Quốc tế Fukuoka lần thứ 19 (tại Nhật Bản).

17 năm qua, “Đừng đốt” vẫn được giới thiệu trong những dịp kỷ niệm, ngày lễ lớn của đất nước và luôn nhận được sự quan tâm của khán giả. Lên sóng vào khung giờ vàng trên kênh Hà Nội 1 của Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội, là dịp để khán giả Thủ đô, nhất là các bạn trẻ, tìm lại tiếng nói từ những trang nhật ký của bác sĩ, liệt sĩ Đặng Thùy Trâm, hiểu hơn về lý tưởng sống, lòng yêu nước và sự hy sinh của thế hệ đi trước. Qua đó, bộ phim nhắc nhở các thế hệ hôm nay trân trọng giá trị của hòa bình, độc lập và trách nhiệm với quê hương, đất nước.