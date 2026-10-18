Quách Phú Thành chuẩn bị món quà đặc biệt cho vợ con trước tuổi 61

Mới đây, Quách Phú Thành tham dự một chương trình với tư cách đại sứ thiện nguyện. Nam diễn viên tiết lộ sẽ bước sang tuổi 61 vào ngày 26/10. Do sinh nhật của anh gần với ngày sinh của con gái út nên hai cha con dự định tổ chức sinh nhật cùng nhau.

Chia sẻ về điều mong muốn trong ngày sinh nhật, Quách Phú Thành cho biết chỉ cần vợ con lần lượt đến hôn hoặc ôm mình thật chặt, mọi vất vả bên ngoài đều trở nên xứng đáng. Ở tuổi 61, nam tài tử cho thấy gia đình vẫn là một trong những niềm hạnh phúc lớn nhất của anh.

Quách Phú Thành sắp đón sinh nhật tuổi 61. (Ảnh Sohu)

Đáng chú ý, Quách Phú Thành đã chuẩn bị quà cho cả gia đình. Vợ của nam diễn viên cùng hai con gái lớn vốn sở hữu những chiếc dây chuyền cùng kiểu dáng.

Sau khi con gái út chào đời, Quách Phú Thành quyết định đặt làm thêm một chiếc tương tự dành riêng cho bé. Vì thiết kế ban đầu dành cho nữ giới, anh cũng đặt chế tác một chiếc dây chuyền dài hơn để bản thân có thể đeo cùng vợ và các con. Nam diễn viên vui vẻ gọi đây là món quà dành cho những báu vật của gia đình.

Quách Phú Thành và vợ hiện có 3 con. (Ảnh Sohu)

Tháng 10 năm ngoái, Quách Phú Thành thông báo đón con gái thứ ba. Gia đình anh từ bốn thành viên nay có thêm một bé gái. Khi đó, nam diễn viên cho biết hai con gái lớn rất háo hức được chăm sóc em.

Khi các con dần trưởng thành, nam tài tử thừa nhận anh cũng lo lắng về những nguy hiểm mà trẻ có thể gặp phải. Vì vậy, ngoài kiến thức được học ở trường, anh và vợ còn chủ động giáo dục con tại nhà. Quách Phú Thành nhấn mạnh trẻ cần biết cơ thể mình phải được bảo vệ, đồng thời học cách nói không trước những hành động hoặc tình huống không phù hợp. Theo anh, kỹ năng này không chỉ cần thiết với bé gái mà cả bé trai.

Quách Phú Thành cho biết các con từng xem anh biểu diễn trên sân khấu. Nam diễn viên hy vọng những gì mình thể hiện trong công việc sẽ giúp các bé hiểu được tinh thần nghiêm túc và sự nỗ lực để vượt qua giới hạn của bản thân.

Quách Phú Thành sinh năm 1965, là ca sĩ, diễn viên nổi tiếng người Hong Kong (Trung Quốc). Anh được mệnh danh là một trong Tứ đại thiên vương của làng giải trí Hong Kong, bên cạnh Lưu Đức Hoa, Trương Học Hữu và Lê Minh. Hoạt động nghệ thuật từ cuối thập niên 1980, Quách Phú Thành ghi dấu ấn nhờ giọng hát, khả năng vũ đạo và nhiều vai diễn trên màn ảnh. Về đời tư, anh kết hôn với người mẫu Phương Viện năm 2017. Cặp đôi hiện có ba con gái và thường nhận được sự quan tâm của công chúng.