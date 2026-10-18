Trần Xuân Khánh Linh và những gương mặt được chú ý sau đêm Chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2026

Trước đêm Chung khảo, các thí sinh đã có thời gian sinh hoạt tại nhà chung, tham gia các hoạt động huấn luyện và từng bước hoàn thiện những kỹ năng cần thiết. Từ catwalk, trình diễn sân khấu, giao tiếp, ứng xử đến khả năng làm việc trước ống kính, quá trình này cũng là cơ hội để từng thí sinh bộc lộ cá tính, khả năng thích nghi và sự tiến bộ.

Tại đêm Chung khảo, các người đẹp lần lượt trải qua những phần trình diễn quan trọng, thể hiện hình thể, phong thái sân khấu và dấu ấn cá nhân trước Hội đồng Giám khảo. Kết quả, 25 cô gái được lựa chọn để tiếp tục hành trình chinh phục vương miện Hoa hậu Việt Nam 2026.

Trong Top 25, nhiều cái tên đang dần nổi lên nhờ lợi thế riêng, tạo nên một đường đua được dự đoán còn nhiều biến số trước thềm Chung kết.

Trần Xuân Khánh Linh - “viên ngọc” trưởng thành từ môi trường quốc tế

Một trong những gương mặt mới đáng chú ý trong Top 25 là Trần Xuân Khánh Linh. Không bước vào Hoa hậu Việt Nam 2026 với hành trang là kinh nghiệm dày dạn tại các cuộc thi nhan sắc, người đẹp sinh năm 2006 lại cho thấy sự tiến bộ qua từng chặng và từng bước tìm được màu sắc riêng tại cuộc thi.

Ấn tượng đầu tiên ở Khánh Linh là vẻ ngoài trẻ trung, ngọt ngào. Tuy nhiên, phía sau visual nhẹ nhàng là một hồ sơ học tập đáng chú ý.

Khánh Linh từng là Thủ khoa khóa 2024 của APU International School. Trưởng thành trong môi trường giáo dục quốc tế, cô có nền tảng tiếng Anh tốt và từng nhận tổng giá trị học bổng gần 530.000 USD từ nhiều trường đại học tại Mỹ.

Hiện tại, Khánh Linh theo học ngành Truyền thông chuyên nghiệp tại British University Vietnam. Nền tảng học tập này cũng trở thành một lợi thế của cô trong hành trình Hoa hậu Việt Nam 2026. Qua các hoạt động của cuộc thi, Khánh Linh nhiều lần cho thấy sự tự tin khi sử dụng tiếng Anh, tạo thiện cảm bởi phong thái giao tiếp tự nhiên và hình ảnh của một Gen Z trưởng thành trong môi trường quốc tế.

Không chỉ có học vấn và ngoại ngữ, Khánh Linh còn sở hữu những mảnh ghép khác như khả năng ca hát và chơi piano. Những yếu tố này giúp hình ảnh của cô không chỉ dừng lại ở một thí sinh có thành tích học tập tốt mà dần cho thấy màu sắc đa dạng hơn.

Điểm đáng chú ý ở Khánh Linh còn nằm ở chính việc cô chưa phải một gương mặt quá quen thuộc với các đấu trường sắc đẹp. Việc bước vào một môi trường hoàn toàn mới đồng nghĩa người đẹp sinh năm 2006 phải làm quen với catwalk, sân khấu, cách thể hiện trước ống kính và cường độ hoạt động cao của cuộc thi.

Từ một “tân binh”, Khánh Linh từng bước thích nghi và góp mặt trong Top 25. Chính sự mới mẻ cùng nền tảng học vấn, ngoại ngữ và khả năng tiếp thu đang khiến cô được xem như một “viên ngọc” còn nhiều dư địa để phát triển ở chặng đường phía trước.

Vũ Hồng Hạnh - lợi thế từ kinh nghiệm thi sắc đẹp và độ nhận diện

Vũ Hồng Hạnh là một trong những thí sinh sớm tạo được sự chú ý tại Hoa hậu Việt Nam 2026. Trước khi đến với cuộc thi năm nay, cô từng giành danh hiệu Á hậu 3 Hoa hậu Sinh viên Việt Nam, qua đó sở hữu kinh nghiệm nhất định về trình diễn, sân khấu và môi trường thi nhan sắc.

Lợi thế từng “chinh chiến” giúp Hồng Hạnh cho thấy phong thái khá tự tin trước ống kính, đồng thời có khả năng thích nghi nhanh với cường độ của cuộc thi. Bên cạnh đó, cô cũng tạo được độ nhận diện và nhận sự quan tâm từ khán giả trong hành trình vòng Chung khảo.

Việc tiếp tục góp mặt trong Top 25 mở ra cơ hội để Hồng Hạnh phát huy kinh nghiệm sẵn có, đồng thời cho thấy thêm màu sắc cá nhân khi cuộc đua bước vào giai đoạn cạnh tranh quyết liệt hơn.

Lê Phương Nghi – Hoa khôi Ngoại thương với nền tảng học vấn nổi bật

Lê Phương Nghi, sinh năm 2006, cao 1,71 m, hiện là sinh viên năm hai ngành Kinh tế đối ngoại tại Trường Đại học Ngoại thương Cơ sở II, TP.HCM. Trước khi đến với Hoa hậu Việt Nam 2026, cô từng giành danh hiệu Hoa khôi Duyên dáng Ngoại thương - FTUCharm 2025, qua đó có thêm kinh nghiệm trình diễn và làm quen với sân khấu sắc đẹp.

Bên cạnh ngoại hình thanh lịch, Phương Nghi sở hữu nền tảng học tập đáng chú ý với IELTS 7.5 và chứng chỉ tiếng Nhật JLPT N5. Tại Hoa hậu Việt Nam 2026, cô tiếp tục cho thấy sự tự tin, chỉn chu và từng bước hoàn thiện kỹ năng qua các vòng thi để ghi tên vào Top 25.

Đinh Diệu Anh - Tân cử nhân Ngoại thương với bảng thành tích sáng giá

Đinh Diệu Anh, sinh năm 2003, cao 1,68 m, là tân cử nhân Đại học Ngoại thương. Cô tốt nghiệp loại Xuất sắc chuyên ngành Tiếng Anh thương mại và loại Giỏi chuyên ngành Kinh tế đối ngoại, đồng thời sở hữu IELTS 7.5 từ khi còn học lớp 11.

Trước Hoa hậu Việt Nam 2026, Diệu Anh từng ghi dấu ấn tại Duyên dáng Ngoại thương 2023 với các danh hiệu Á khôi, Hoa khôi Nhân ái và Hoa khôi Tài năng. Cô cũng từng là Á quân TEDxFTUHanoi và có thành tích học sinh giỏi Ngữ văn.

Với nền tảng học vấn tốt cùng kinh nghiệm từ sân chơi sinh viên, Diệu Anh là một trong những gương mặt có màu sắc riêng trong Top 25 năm nay.

Phạm Vân Hà – “em út” Gen Z đầy tiềm năng

Phạm Vân Hà, sinh năm 2008, vừa hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp THPT. Dù còn khá trẻ, cô đã sở hữu thành tích học tập đáng chú ý khi từng đạt Học sinh Giỏi cấp Thành phố môn Sinh học và giải Khuyến khích Olympic Hóa học.

Bên cạnh chiều cao 1,74 m và lợi thế hình thể, Vân Hà còn gây ấn tượng với khả năng ngoại ngữ khi sở hữu IELTS 7.5 và chứng chỉ tiếng Pháp DELF B2. Sự kết hợp giữa học lực, ngoại ngữ và hình ảnh trẻ trung giúp cô trở thành một trong những gương mặt Gen Z đáng chú ý trong Top 25 Hoa hậu Việt Nam 2026.

Cuộc đua vẫn còn nhiều bất ngờ

Sau vòng Chung khảo, Top 25 Hoa hậu Việt Nam 2026 sẽ tiếp tục bước vào chuỗi hoạt động và thử thách mới nhằm tìm kiếm những gương mặt hội tụ hài hòa giữa nhan sắc, trí tuệ, văn hóa và tinh thần cống hiến.

Bên cạnh những cái tên kể trên, Top 25 Hoa hậu Việt Nam 2026 vẫn còn nhiều thí sinh đáng chú ý với màu sắc khá đa dạng. Mặt bằng năm nay ghi nhận sự xuất hiện của nhiều gương mặt trẻ có lợi thế về học vấn, ngoại ngữ, hình thể, kỹ năng trình diễn hoặc đã sở hữu kinh nghiệm từ các sân chơi sắc đẹp trước đó. Chính sự khác biệt về xuất phát điểm và thế mạnh cá nhân khiến cuộc đua chưa sớm hình thành một nhóm ứng viên hoàn toàn áp đảo, đồng thời mở ra cơ hội bứt phá cho nhiều thí sinh ở chặng Chung kết.

Khi Chung kết ngày càng đến gần, khả năng bứt phá, thích nghi và thể hiện bản thân qua từng thử thách sẽ là yếu tố quyết định những cái tên nào có thể tiến xa hơn trên hành trình chinh phục vương miện Hoa hậu Việt Nam 2026.