Đồng USD biến động thận trọng

Trong nước, đầu phiên giao dịch ngày 4-11, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD ở mức 25.630 đồng/USD.

Tại Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước, tỷ giá USD được niêm yết ở mức 24.399 đồng/USD chiều mua vào và 26.861 đồng/USD chiều bán ra, cùng giảm nhẹ so với mức niêm yết trước đó.

Tại các ngân hàng thương mại, tỷ giá USD có sự chênh lệch nhất định giữa các nhà băng. Cụ thể, Vietcombank niêm yết giá USD ở mức 25.550 đồng/USD chiều mua vào và 25.960 đồng/USD chiều bán ra. VietinBank mua vào ở mức 25.400 đồng/USD, bán ra 25.940 đồng/USD. BIDV niêm yết giá mua vào 25.570 đồng/USD và bán ra 25.950 đồng/USD.

Trên thị trường quốc tế, đồng USD biến động đan xen giữa tăng và giảm nhẹ trong phiên giao dịch ngày 3-11. Giới đầu tư thận trọng đánh giá những bất ổn xoay quanh khả năng Mỹ và Iran đạt được thỏa thuận, cùng những tác động có thể phát sinh từ kết quả cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ.

Tâm điểm chú ý của thị trường là khả năng thay đổi cán cân quyền lực tại Quốc hội Mỹ sau cuộc bầu cử. Nhà đầu tư theo dõi liệu kết quả có lợi cho đảng Dân chủ có làm gia tăng biến động trên thị trường tài chính hay không, đặc biệt đối với các tài sản liên quan đến làn sóng đầu tư vào trí tuệ nhân tạo (AI) - một trong những động lực quan trọng thúc đẩy thị trường thời gian qua.

Trong phiên, đồng bạc xanh dao động giữa sắc xanh và đỏ trong bối cảnh giá dầu biến động mạnh. Thị trường đang cân nhắc những tín hiệu chưa thống nhất liên quan đến các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt xung đột tại Iran.

Trong tuần này, một số Ngân hàng Trung ương khác dự kiến công bố quyết định chính sách tiền tệ, trong đó có Ngân hàng Trung ương Anh, Ngân hàng Trung ương Na Uy và Ngân hàng Trung ương Thụy Điển.