VIB bổ nhiệm hai Phó Tổng Giám đốc

Theo thông tin công bố ngày 3/11, Hội đồng quản trị VIB đã thông qua việc bổ nhiệm hai nhân sự cấp cao theo các nghị quyết ban hành ngày 2/11/2026.

Cụ thể, ông Trần Chí Thanh, Giám đốc Khối Nguồn vốn và Ngoại hối, được bổ nhiệm giữ chức Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Khối Nguồn vốn và Ngoại hối.

Cùng ngày, bà Đặng Thị Phương Diễm, Giám đốc Khối Dịch vụ Vận hành, được bổ nhiệm giữ chức Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Khối Dịch vụ Vận hành.

Cả hai quyết định có hiệu lực từ ngày 2/11/2026, với thời hạn bổ nhiệm kéo dài cho đến khi có thông báo thay đổi bằng văn bản của VIB.

Như vậy, Ban điều hành của VIB hiện có 8 thành viên, gồm 1 Tổng Giám đốc và 7 Phó Tổng Giám đốc.

Theo thông tin giới thiệu trên website chính thức của VIB, ông Trần Chí Thanh gia nhập ngân hàng từ năm 2008 và đã trải qua nhiều vị trí quản lý trong lĩnh vực nguồn vốn và ngoại hối.

Ông Trần Chí Thanh, Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Khối Nguồn vốn và Ngoại hối VIB. Ảnh: VIB.

Trong quá trình công tác, ông từng đảm nhiệm các chức vụ Giám đốc Phòng Thị trường vốn, Giám đốc Phòng Kinh doanh, Giám đốc Phòng Định chế tài chính phi ngân hàng, Phó Giám đốc Khối và Giám đốc Khối Nguồn vốn và Ngoại hối.

Ngoài các vị trí điều hành, ông Thanh còn tham gia hoạt động quản trị tại VIB với vai trò Thành viên Hội đồng Tín dụng và Chủ tịch Hội đồng Quản lý tài sản Nợ - Có.

Trước khi gia nhập VIB, ông có hơn 7 năm làm việc tại Techcombank, đảm nhiệm các vị trí chuyên môn và quản lý liên quan đến kinh doanh nguồn vốn, ngoại hối và quản trị rủi ro thị trường.

Trong khi đó, bà Đặng Thị Phương Diễm là nhân sự có thời gian công tác lâu năm tại VIB, với 24 năm gắn bó cùng ngân hàng tính đến thời điểm được bổ nhiệm.

Bà Đặng Thị Phương Diễm, Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Khối Dịch vụ Vận hành VIB. Ảnh: VIB.

Theo thông tin giới thiệu mới nhất của VIB, bà Diễm gia nhập ngân hàng từ năm 2002 và đã trải qua nhiều vị trí quản lý trong lĩnh vực thanh toán, tài trợ thương mại và vận hành.

Các chức vụ bà từng đảm nhiệm gồm Trưởng phòng Thanh toán Quốc tế và Giao dịch Tiền tệ, Trưởng phòng Dịch vụ Doanh nghiệp, Giám đốc Phòng Tài trợ Thương mại và Quản lý dòng tiền, Giám đốc Trung tâm Xử lý Giao dịch Tập trung, Giám đốc Khối Nghiệp vụ Tổng hợp và Giám đốc Khối Dịch vụ Vận hành.

Trước khi gia nhập ngân hàng, bà Diễm từng làm Trưởng phòng Tín dụng tại Techcombank.

Việc bổ nhiệm ông Trần Chí Thanh và bà Đặng Thị Phương Diễm diễn ra trong bối cảnh VIB tiếp tục kiện toàn đội ngũ lãnh đạo cấp cao.

Trước đó, ngày 1/7/2026, VIB đã bổ nhiệm ông Trần Hữu Thuận giữ chức Phó Tổng Giám đốc ngân hàng kiêm Giám đốc Trung tâm thẩm định và phê duyệt tín dụng khách hàng doanh nghiệp và định chế tài chính, Chủ tịch Ủy ban tín dụng VIB.