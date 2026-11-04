Mối liên hệ giữa tiếng ồn và hệ sinh thái biển

Một đảo chìm trên biển Caribe. Ảnh: Phi Hùng/PV TTXVN tại Mỹ Latinh

Cơ quan trên cho rằng tiếng ồn từ hoạt động hàng hải có thể ảnh hưởng đến khả năng giao tiếp và sinh sản của động vật biển. Vì vậy, dự thảo đề xuất giảm tốc độ tàu thương mại và tàu phục vụ hoạt động giải trí tại những khu vực, thời điểm nhạy cảm để hạn chế tác động đến hệ sinh thái.

Ông Thomas Klein, người đứng đầu bộ phận quản lý biển thuộc Cơ quan Biển và Nước Thụy Điển, cho rằng nước này cần triển khai các biện pháp mạnh mẽ hơn nhằm cải thiện môi trường biển. Bên cạnh kiểm soát tiếng ồn dưới nước, dự thảo còn đề xuất tăng cường bảo tồn, phục hồi hệ sinh thái và bảo vệ nguồn lợi thủy sản.

Trong lĩnh vực đánh bắt, các giải pháp đáng chú ý gồm thả cá nhằm phục hồi nguồn lợi thủy sản ven bờ và khuyến khích sử dụng ngư cụ có tính chọn lọc cao hơn để giảm tác động đến những loài không phải đối tượng khai thác. Các đề xuất khác tập trung vào kiểm soát loài ngoại lai, hạn chế ô nhiễm do chất dinh dưỡng và bảo vệ đa dạng sinh học.

Dự thảo gồm 43 biện pháp thuộc 11 nhóm lĩnh vực, trong đó có 12 biện pháp mới, 23 biện pháp được cập nhật và 8 biện pháp giữ nguyên. Phần lớn nội dung bổ sung tập trung vào giảm tác động của hoạt động đánh bắt và tiếng ồn dưới nước.

Cơ quan Biển và Nước Thụy Điển nhấn mạnh việc cải thiện môi trường biển đòi hỏi sự phối hợp giữa chính quyền, doanh nghiệp và cộng đồng, đồng thời tăng cường hợp tác với các nước láng giềng để giải quyết những vấn đề môi trường xuyên biên giới.

Dự thảo đang được lấy ý kiến đến ngày 30/4/2027, dự kiến được thông qua vào tháng 12/2027 và triển khai từ năm 2028. Thụy Điển sẽ báo cáo chương trình lên Ủy ban châu Âu trong năm 2028.