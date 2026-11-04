Tập đoàn Trung Quốc thâu tóm chuỗi bán lẻ điện máy MediaMarktSaturn của Đức

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Ủy ban châu Âu (EC) đã phê duyệt có điều kiện kế hoạch thâu tóm Ceconomy AG (Đức), công ty mẹ của chuỗi bán lẻ điện máy MediaMarkt và Saturn, của tập đoàn thương mại điện tử Trung Quốc JD.com. Quyết định này đi kèm các cam kết nhằm ngăn chặn việc JD.com sử dụng lợi thế từ trợ cấp của Chính phủ Trung Quốc để gây bất bình đẳng trong cạnh tranh tại châu Âu.

EC lo ngại JD.com được hưởng nhiều hình thức hỗ trợ của Chính phủ Trung Quốc, trong đó có ưu đãi thuế và các khoản vay ưu đãi. Tập đoàn này được cho là đã sử dụng nguồn hỗ trợ đó để đầu tư vào hệ thống hậu cần và công nghệ thông tin. Sau khi thâu tóm Ceconomy, MediaMarkt và Saturn có thể được hưởng lợi từ các hệ thống này, tạo lợi thế không công bằng so với các đối thủ châu Âu.

Để giải quyết quan ngại trên, JD.com cam kết cung cấp dịch vụ hậu cần, kho bãi và công nghệ cho các doanh nghiệp khác với điều kiện tương tự như áp dụng đối với Ceconomy. Đồng thời, mọi giao dịch nội bộ giữa hai tập đoàn phải tuân theo các điều kiện thị trường thông thường, đặc biệt trong lĩnh vực tài chính, nhằm ngăn chặn tình trạng bù chéo. Các cam kết này có hiệu lực trong 10 năm.

Trong thông cáo chung, JD.com và Ceconomy cho biết tất cả điều kiện cần thiết để thực hiện thương vụ đã được đáp ứng và dự kiến hoàn tất giao dịch trong những ngày tới. Theo đề nghị mua lại, Ceconomy được định giá khoảng 2,2 tỷ euro (2,4 tỷ USD).

Việc EC kiểm soát thương vụ diễn ra trong bối cảnh EU tăng cường giám sát các khoản trợ cấp từ bên ngoài khối nhằm bảo đảm môi trường cạnh tranh bình đẳng. Trước đây, cơ chế kiểm soát chủ yếu tập trung vào trợ cấp của các nước thành viên, nhưng hiện đã mở rộng sang một số khoản hỗ trợ từ các quốc gia ngoài EU.

Động thái này từng gây căng thẳng với Trung Quốc. Tháng 8 vừa qua, Bộ Tư pháp Trung Quốc tuyên bố Bắc Kinh sẽ đáp trả mạnh mẽ nếu EU không thay đổi cách tiếp cận, đồng thời cấm các tổ chức và cá nhân hỗ trợ EU thực hiện một số yêu cầu cung cấp thông tin tại Trung Quốc. Phía EC khi đó nhấn mạnh sự cần thiết phải duy trì sân chơi bình đẳng, bảo đảm mọi doanh nghiệp hoạt động tại EU, kể cả doanh nghiệp Trung Quốc, đều được đối xử công bằng và cạnh tranh trong cùng điều kiện.

Ceconomy hiện vận hành hơn 1.000 cửa hàng MediaMarkt và Saturn tại 11 quốc gia châu Âu, trong đó khoảng 400 cửa hàng tại Đức. Mùa Hè năm 2025, Đức cũng đã chấp thuận thương vụ với các điều kiện riêng, trong đó có yêu cầu bảo vệ dữ liệu cá nhân của khách hàng./.