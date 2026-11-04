Giá vàng miếng trong nước chiều nay

Giá vàng miếng các thương hiệu SJC, Bảo Tín Mạnh Hải, PNJ, DOJI tăng 600.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với phiên chốt hôm qua, niêm yết ở mức 138,2 - 141,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Riêng vàng miếng Phú Quý tăng 600.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với phiên chốt hôm qua, niêm yết ở mức 136,6 - 141,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Giá vàng nhẫn trong nước chiều nay

Giá vàng nhẫn chiều nay ở các thương hiệu tăng, giảm không đồng nhất.

Giá vàng hôm nay (chiều 4-11): Giá vàng miếng tiếp tục tăng. Ảnh minh họa: doanhnghieptiepthi.vn

Cụ thể, SJC giao dịch vàng nhẫn ở mức 134,3 - 138,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 600.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với phiên chốt hôm qua.

Vàng nhẫn tròn Bảo Tín Mạnh Hải mua vào ở mức 134,5 triệu đồng/lượng, giảm 800.000 đồng/lượng so với phiên chốt hôm qua.

Vàng nhẫn DOJI giao dịch ở mức 135,5 - 139,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), đi ngang so với phiên chốt hôm qua.

Vàng nhẫn PNJ niêm yết ở mức 135,2 - 139,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 300.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với phiên chốt hôm qua.

Vàng nhẫn Phú Quý niêm yết ở mức 136,6 - 139,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 600.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với phiên chốt hôm qua.

*Trên thị trường vàng thế giới, theo ghi nhận lúc 13 giờ ngày 4-11 (giờ Việt Nam), giá vàng giao dịch quanh mức 4.009 USD/ounce, tăng 78 USD/ounce so với rạng sáng nay.

Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa thuế, phí, giá vàng thế giới tương đương khoảng 125,3 triệu đồng/lượng.

Các nhà phân tích cho rằng, đồng USD tăng giá và lợi suất trái phiếu đi lên là những yếu tố gây áp lực trực tiếp lên giá vàng

Bên cạnh chính sách tiền tệ, cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ cũng đang trở thành tâm điểm chú ý của giới đầu tư toàn cầu.