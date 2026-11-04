Bộ Công Thương thông tin về nguồn cung và giá xăng E10

Hệ thống phân phối đã thích ứng nhanh với yêu cầu chuyển đổi xăng E10. Ảnh: Quốc Lũy - TTXVN

Thị trường xăng dầu và hệ thống phân phối duy trì ổn định, cơ bản thực hiện được đúng lộ trình, kế hoạch đã đề ra. Đặc biệt, việc cung ứng xăng sinh học đã đáp ứng được nhu cầu thị trường và cung cầu về xăng dầu được đảm bảo, không có sự mất cân đối. Đây là ý kiến của Thứ trưởng Bộ Công Thương Lương Hoàng Thái tại buổi Họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 10 diễn ra trưa 4/11 tại Hà Nội.

Đánh giá về những hiệu quả bước đầu trong việc khai thác, sử dụng xăng sinh học, đặc biệt là về giá thành bán ra so với xăng khoáng, mức độ tiết kiệm nhiên liệu như chỉ số giảm phát thải, bảo vệ môi trường cũng như phản hồi từ người tiêu dùng, Thứ trưởng Lương Hoàng Thái cho biết, năng lực pha chế và phối trộn xăng sinh học tiếp tục được tăng cường. Cho đến nay, đã có 11 doanh nghiệp được cấp phép với tổng năng lực đạt 1,410 triệu m³/tháng, cơ bản đáp ứng nhu cầu tiêu thụ (khoảng 1triệu m³/tháng). Tức là chúng ta có dư địa khoảng 30% để phòng khi có vấn đề xảy ra.

Khả năng cung ứng xăng sinh học E100 của các nhà máy sản xuất trong nước tiếp tục được duy trì và thông qua 3 nhà máy đang triển khai. Thứ trưởng Lương Hoàng Thái cho rằng, thời gian tới với nhu cầu ổn định, một số nhà máy trước đây dừng sản xuất phục hồi và tạo ra nguồn cung mới, thậm chí có thể hình thành nên năng lực sản xuất mới đảm bảo, ổn định chuỗi cung ứng xăng sinh học.

Về tổng thể lũy kế từ 1/6 đến 27/10/2026, tổng lượng xăng E5 và E10 tiêu thụ ước đạt khoảng 4.930 triệu mét khối. Trong đó, xăng E10 chiếm 92,09% và xăng E5 chiếm 7,91%. Xăng sinh học đã hình thành nhu cầu tiêu dùng chủ yếu.

Thứ trưởng Lương Hoàng Thái chia sẻ thêm, giá bán xăng sinh học E10 đã được duy trì ổn định, trong bối cảnh giá quốc tế có nhiều biến động phức tạp và giá năng lượng trên thế giới có xu hướng tăng. Việt Nam đã có 19 lần điều chỉnh giá, trong đó có 11 lần tăng và 8 lần giảm. Tại kỳ điều hành ngày 22/10/2026, Bộ Công Thương đã công bố giá cơ sở xăng E10RON95 III ở mức 25.213 đồng/lít, giảm 1.816 đồng/lít so với kỳ điều hành ngày 14/10/2026 và thấp hơn giá xăng E5RON92 là 148 đồng/lít.

Công tác điều hành, kiểm tra giám sát thị trường, đo lường chất lượng, tiếp tục thực hiện chặt chẽ và trong giai đoạn vừa qua chưa phát sinh sai phạm mang tính hệ thống. Đặc biệt, Bộ Công Thương đang đẩy mạnh công tác thông tin, truyền thông, tiếp nhận và xác minh phản ánh của người tiêu dùng và Bộ Công Thương sẽ lắng nghe ý kiến phản ánh từ người dân, người tiêu dùng.

Trong thời gian qua, Bộ Công Thương đã tiếp nhận 315 ý kiến. Trong đó, có 314 ý kiến trong tháng 6, tháng 7, đặc biệt trong giai đoạn tháng 9, tháng 10 gần như không có ý kiến. Bộ Công Thương sẽ tiếp nhận trực tiếp ý kiến thông qua cơ quan báo chí để có thêm thông tin, qua đó giúp cho công tác điều hành trong thời gian tới, Thứ trưởng Lương Hoàng Thái nhấn mạnh.

Về tác động chính sách đối với môi trường và chất lượng không khí, giám sát các hạt, do thời gian thực hiện 5 tháng nên kết quả quan trắc ở từng địa điểm khác nhau có khác nhau và chưa phản ánh tính hệ thống. Tuy nhiên về mặt lý thuyết, theo kết quả nghiên cứu chung, việc thay thế khoảng 1 triệu mét khối xăng khoáng một năm bằng E100 tự nhiên sẽ giảm khoảng 2,5 triệu tấn CO2 phát thải vào không khí mỗi năm. Lý thuyết như vậy nhưng kết quả tương tác với môi trường thực tế như thế nào sẽ phụ thuộc vào đo đạc thực tế thời gian tới.