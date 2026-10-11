Đồng Tháp: Sôi động đường chạy Đất Sen Hồng

Vận động viên xuất phát. (Ảnh: HỮU NGHĨA)

Giải có tổng giá trị trao thưởng là 352 triệu đồng, dành cho những cá nhân và tập thể có thành tích xuất sắc nhất.

Ngay từ sáng sớm, khoảng 13.500 vận động viên trong nước và quốc tế, đến từ 16 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự đã chính thức xuất phát chinh phục VPBank Đất Sen Hồng Music Marathon 2026.

Giải chạy mang đến không khí lễ hội rực rỡ, góp phần lan tỏa năng lượng sống vui-sống khỏe. Từ sáng sớm, hàng nghìn vận động viên đã có mặt tại đường Lý Thường Kiệt, phường Cao Lãnh để chuẩn bị cho những cự ly xuất phát đầu tiên.

Sắc áo đồng phục tươi sáng của vận động viên cùng tiếng cổ vũ sôi động đã tạo nên không khí vui tươi và mang đến nguồn cảm hứng để các runner tự tin chinh phục chặng đường phía trước.

Đường chạy năm nay dẫn các vận động viên qua những biểu tượng đặc trưng của Đồng Tháp, từ Công viên Văn Miếu của trung tâm phường Cao Lãnh, đi qua cầu Cao Lãnh bắc qua sông Tiền, đến những con đường rợp sắc sen hồng, những hàng tre, vườn xoài 2 bên đường tỏa bóng mát và những khu phố mang đậm “hơi thở” cuộc sống miền Tây Nam Bộ.

Dưới đây là hình ảnh khởi tranh các cự ly thi đấu sáng 11/10:

Vận động viên tham gia Giải VPBank Đất Sen Hồng Music Marathon 2026 về hướng cầu Cao Lãnh. (Ảnh: HỮU NGHĨA)

Vận động viên chuẩn bị xuất phát. (Ảnh: HỮU NGHĨA)

Các runner trước giờ bứt phá tại VPBank Đất Sen Hồng Music Marathon 2026. (Ảnh: HỮU NGHĨA)

Hàng nghìn vận động viên tham gia Giải VPBank Đất Sen Hồng Music Marathon 2026. (Ảnh: HỮU NGHĨA)

Một cung đường tại phường Cao Lãnh. (Ảnh: HỮU NGHĨA)

Vận động viên trên đường chinh phục giải thưởng. (Ảnh: Ban tổ chức)

Vận động viên và tiểu thương ở một chợ nông thôn vẫy tay chào nhau. (Ảnh: Ban tổ chức)

Vận động viên về đích. (Ảnh: Ban tổ chức)

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp Huỳnh Minh Tuấn (bìa phải) và lãnh đạo phường Cao Lãnh trao giải cho vận động viên xuất sắc cự ly 42km. (Ảnh: HỮU NGHĨA)

Trao giải cho vận động viên cosplay ấn tượng. (Ảnh: HỮU NGHĨA)