Đồng Tháp: Sôi động đường chạy Đất Sen Hồng
Sáng 11/10, tại tỉnh Đồng Tháp, Giải VPBank Đất Sen Hồng Music Marathon 2026 chính thức khởi tranh 4 cự ly thi đấu: 5km, 10km, Half Marathon (21km) và Marathon (42km). Cả 4 cự ly đều đạt chuẩn của Hiệp hội Marathon quốc tế (AIMS).
Giải có tổng giá trị trao thưởng là 352 triệu đồng, dành cho những cá nhân và tập thể có thành tích xuất sắc nhất.
Ngay từ sáng sớm, khoảng 13.500 vận động viên trong nước và quốc tế, đến từ 16 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự đã chính thức xuất phát chinh phục VPBank Đất Sen Hồng Music Marathon 2026.
Giải chạy mang đến không khí lễ hội rực rỡ, góp phần lan tỏa năng lượng sống vui-sống khỏe. Từ sáng sớm, hàng nghìn vận động viên đã có mặt tại đường Lý Thường Kiệt, phường Cao Lãnh để chuẩn bị cho những cự ly xuất phát đầu tiên.
Sắc áo đồng phục tươi sáng của vận động viên cùng tiếng cổ vũ sôi động đã tạo nên không khí vui tươi và mang đến nguồn cảm hứng để các runner tự tin chinh phục chặng đường phía trước.
Đường chạy năm nay dẫn các vận động viên qua những biểu tượng đặc trưng của Đồng Tháp, từ Công viên Văn Miếu của trung tâm phường Cao Lãnh, đi qua cầu Cao Lãnh bắc qua sông Tiền, đến những con đường rợp sắc sen hồng, những hàng tre, vườn xoài 2 bên đường tỏa bóng mát và những khu phố mang đậm “hơi thở” cuộc sống miền Tây Nam Bộ.
Dưới đây là hình ảnh khởi tranh các cự ly thi đấu sáng 11/10:
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/dong-thap-soi-dong-duong-chay-dat-sen-hong-post994454.html