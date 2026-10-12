Phường Lào Cai đón hơn 1,5 triệu lượt khách du lịch trong 9 tháng

Theo thống kê của UBND phường Lào Cai, địa phương đón 1,5 triệu lượt khách, đạt gần 95% kế hoạch năm. Doanh thu du lịch đạt 6.771 tỷ đồng, bằng 93,4% kế hoạch năm 2026.

Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai là địa điểm thu hút đông đảo du khách.

Là đô thị cửa khẩu, phường Lào Cai có lợi thế phát triển du lịch văn hóa, lịch sử, tâm linh gắn với thương mại, dịch vụ. Địa điểm lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng các di tích như Đền Thượng, Đền Mẫu, Đền Quan, Đền Cấm, Đền Vạn Hòa thu hút người dân và du khách đến tham quan, chiêm bái.

Du khách nước ngoài chụp ảnh lưu niệm tại Cột mốc 102.

Cột mốc 102 tại khu vực Cửa khẩu quốc tế Lào Cai là điểm tham quan mang ý nghĩa về chủ quyền lãnh thổ, góp phần tạo dấu ấn riêng cho du lịch vùng biên.

Du khách chiêm bái Đền Thượng.

Nhằm phát huy tiềm năng du lịch, địa phương định hướng kết nối các điểm du lịch văn hóa, tâm linh với tuyến phố đi bộ Đinh Lễ - Tráng A Pao, các không gian ẩm thực, mua sắm và dịch vụ. Phường cũng tăng cường quảng bá sản vật Tây Bắc, nông sản an toàn và sản phẩm OCOP nhằm đa dạng trải nghiệm, thu hút du khách lưu trú, chi tiêu.

Một góc phường Lào Cai.

Cùng với đẩy mạnh chuyển đổi số trong quảng bá và nâng cao chất lượng dịch vụ, phường Lào Cai hướng tới hình thành chuỗi sản phẩm du lịch kết hợp văn hóa, tâm linh, thương mại và kinh tế đêm, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội địa phương.