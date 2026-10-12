Thanh âm Việt Nam 2026: Khơi dậy sức sáng tạo âm nhạc trong cộng đồng

Khát vọng xây dựng Bản đồ âm nhạc Việt Nam

Với thông điệp “Mỗi người một giai điệu. Triệu người cùng tạo nên âm thanh Việt Nam”, chương trình hướng tới mục tiêu khơi dậy sức sáng tạo âm nhạc trong toàn dân, lưu giữ bản sắc văn hóa và từng bước xây dựng Ngân hàng giai điệu cũng như Bản đồ âm nhạc Việt Nam, góp phần thúc đẩy ngành công nghiệp văn hóa phát triển. Đây sẽ là nguồn dữ liệu mở, cung cấp chất liệu sáng tạo cho các nghệ sĩ, doanh nghiệp và các nền tảng công nghệ, tạo động lực mới cho ngành công nghiệp văn hóa phát triển bền vững.

Thông qua việc khuyến khích người dân ghi lại và chia sẻ những âm thanh từ đời sống thường nhật, từ tiếng rao trên phố, lời ru, nhịp đập lao động cho đến giai điệu dân ca..., chương trình mong muốn hình thành nguồn tư liệu phong phú, gìn giữ ký ức và làm giàu đời sống tinh thần của dân tộc.

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Huy Dũng phát biểu tại Lễ phát động

Phát biểu tại Lễ phát động, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Huy Dũng nhấn mạnh, thanh âm là sự sáng tạo kỳ diệu của thiên nhiên và con người, là nhịp cầu giao cảm sâu sắc giữa con người với cuộc sống.

Nhắc lại câu thơ của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Tiếng suối trong như tiếng hát xa” cùng lời dặn “Quần chúng còn là người sáng tạo nữa”, Thứ trưởng Nguyễn Huy Dũng khẳng định, mỗi người dân với trải nghiệm và cảm xúc riêng đều có thể đóng góp một giai điệu, một câu hát để làm giàu nguồn tài nguyên âm nhạc nước nhà.

"Âm nhạc là ngôn ngữ chung của nhân loại. Trong ngôn ngữ chung ấy, Việt Nam cần có tiếng nói của riêng mình. Người Việt hãy tự kể câu chuyện của mình bằng âm thanh, tự nuôi dưỡng sức sáng tạo để chúng ta tự chủ trong sáng tạo, đồng thời tự tin hòa nhập cùng thế giới", Thứ trưởng Nguyễn Huy Dũng nhấn mạnh.

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Huy Dũng và các đại biểu, khách mời thực hiện nghi thức phát động chương trình

Thứ trưởng kêu gọi mỗi cá nhân bắt đầu từ những hành động giản dị: học thêm điều mới về âm nhạc, ghi lại một thanh âm quê hương hay sáng tạo một giai điệu cá nhân. Lực lượng nghệ sĩ, giáo viên, cơ quan truyền thông và doanh nghiệp cùng chung tay phổ cập kiến thức, biến mỗi gia đình và nhà trường thành nơi nuôi dưỡng tình yêu nghệ thuật.

Ba cấu phần sáng tạo trên nền tảng số chính thức

Chương trình “Thanh âm Việt Nam. Giai điệu cuộc sống” năm 2026 được thiết kế với ba cấu phần linh hoạt, triển khai đồng bộ trên nền tảng số chính thức.

Trong đó, Đố vui Thanh âm Việt Nam là cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến giúp công chúng tìm hiểu kiến thức về ca khúc, di sản, làn điệu dân ca và các nhạc cụ dân tộc.

Với Cảm nhận Thanh âm Việt Nam, người tham gia gửi các video ngắn thể hiện cảm nhận, câu chuyện, ký ức hoặc góc nhìn về một giai điệu, bài hát, làn điệu hay đời sống âm nhạc Việt Nam. Những chia sẻ này mở ra không gian để mỗi người kể câu chuyện của mình thông qua trải nghiệm âm nhạc, từ đó góp phần phản ánh sự đa dạng trong cách cảm nhận và gìn giữ các giá trị văn hóa.

Trong khi đó, Sáng tạo Thanh âm Việt Nam tiếp nhận các sản phẩm sử dụng âm nhạc, giai điệu, tiếng nói, tiếng động, nhạc cụ, làn điệu dân ca, âm thanh đời sống và không gian văn hóa Việt Nam làm chất liệu sáng tạo.

Người tham gia được khuyến khích sáng tác, phối khí, thu âm, hát, chơi nhạc cụ, kể chuyện bằng âm thanh hoặc kết hợp âm thanh với hình ảnh, video, hoạt họa, đồ họa và các hình thức nghệ thuật số khác.

Ban tổ chức thông tin tới báo chí tại Lễ phát động

Những sản phẩm đáp ứng yêu cầu có cơ hội được giới thiệu trên nền tảng chính thức và từng bước bổ sung vào Ngân hàng Thanh âm Việt Nam, gắn với thông tin định danh tác giả, quyền tác giả, quyền liên quan và điều kiện khai thác.

Ba cấu phần có cách thức tham gia khác nhau nhưng cùng hướng tới mục tiêu đưa âm nhạc trở thành không gian sáng tạo mở, nơi kiến thức, cảm nhận và khả năng thể hiện của mỗi cá nhân có thể được kết nối với đời sống âm nhạc cộng đồng.

Chương trình mở rộng cho tất cả công dân Việt Nam trong và ngoài nước, bạn bè quốc tế yêu mến văn hóa Việt Nam, không giới hạn độ tuổi, nghề nghiệp. Tinh thần này cũng được khắc họa qua logo của chương trình với hình ảnh dải lụa đỏ uốn lượn như làn sóng âm thanh nối liền quá khứ - hiện tại, hướng tới Ngôi sao vàng dẫn lối cho khát vọng vươn mình của dân tộc.

Chương trình tiếp nhận nội dung đến hết ngày 30/11. Lễ trao giải dự kiến tổ chức trong tháng 12. Người dân có thể đăng ký tham gia và theo dõi chi tiết các tuần thi tại cổng thông tin chính thức thanham.vn hoặc Báo Văn hóa điện tử (baovanhoa.vn).