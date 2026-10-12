Đồng Tháp gỡ khó vật liệu, tăng tốc thi công 2 tuyến cao tốc

Tỉnh yêu cầu các chủ đầu tư tập trung nguồn lực, tháo gỡ khó khăn về vật liệu xây dựng, đẩy nhanh thi công nhằm bảo đảm tiến độ các công trình, góp phần hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông trên địa bàn.

Hiện hai dự án cao tốc Cao Lãnh- An Hữu giai đoạn 1 và Mỹ An- Cao Lãnh giai đoạn 1 đang được triển khai tại Đồng Tháp. Tuy nhiên, theo báo cáo của Sở Xây dựng tỉnh Đồng Tháp, tiến độ thi công hai dự án thành phần cao tốc Cao Lãnh- An Hữu còn chậm, chưa đáp ứng kế hoạch; nguồn vật liệu đá phục vụ thi công chưa bảo đảm yêu cầu, trong khi việc xử lý nền đất yếu tiếp tục ảnh hưởng đến tiến độ dự án.

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Nguyễn Thanh Nhàn khảo sát dự án cao tốc Cao Lãnh - An Hữu giai đoạn 1 tại nút giao với đường tỉnh 850. Ảnh: Công Trí - TTXVN

Theo đó, Dự án cao tốc Cao Lãnh- An Hữu giai đoạn 1 có tổng mức đầu tư 7.496 tỷ đồng, gồm hai dự án thành phần với tổng chiều dài khoảng 27,45 km. Theo kế hoạch, cả hai dự án thành phần dự kiến hoàn thành, đưa vào khai thác trong năm 2026.

Đối với dự án thành phần 1, tổng mức đầu tư 3.640 tỷ đồng, giá trị thi công xây dựng tổng thể đạt 82%. Giải phóng mặt bằng chính đã bàn giao đạt 100% nhưng vẫn còn một số hạng mục đường gom dân sinh bổ sung vẫn đang thực hiện các thủ tục thu hồi đất, chưa bàn giao mặt bằng thi công.

Các hạng mục đường công vụ, dầm sàn liên tục và cầu đã hoàn thành. Đối với phần đường, công tác xử lý nền đất yếu bằng bấc thấm, đắp cát gia tải trên chiều dài 13,15 km, xử lý nền đất yếu bằng phương pháp trộn sâu xi măng (CDM) trên chiều dài 1,03 km và thi công 19 cống ngang đã hoàn thành.

Tuy nhiên, các hạng mục kết cấu áo đường vẫn đang tiếp tục triển khai. Khối lượng cán cấp phối đá dăm lớp 1/4 đạt 64,92%; cấp phối đá dăm đến lớp 4 đạt 15,7%; thảm bê tông nhựa nóng đạt 26,83%. Công tác dỡ tải đã thực hiện được 11,465/13,2 km, đạt 86,85%. Theo kế hoạch, các hạng mục còn lại của gói thầu số 14 dự kiến hoàn thành ngày 31/10/2026 và toàn bộ dự án thành phần 1 hoàn thành ngày 31/12/2026.

Về giải ngân, dự án thành phần 1 đã giải ngân 2.875,8 tỷ đồng trên tổng số 3.559,7 tỷ đồng vốn đã bố trí, đạt 80,8%. Riêng kế hoạch vốn năm 2026 là 831,2 tỷ đồng, bao gồm vốn năm 2025 kéo dài, đến thời điểm báo cáo mới giải ngân 147,6 tỷ đồng, đạt 17,8%.

Một trong những khó khăn đáng chú ý là nguồn đá xây dựng phục vụ thi công. Dự án có tổng nhu cầu khoảng 400.000 m³ đá nhưng đến thời điểm báo cáo vẫn thiếu khoảng 267.000 m³ các loại. Tỉnh Đồng Tháp đã đề nghị tỉnh An Giang hỗ trợ nguồn cung. Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang ngày 8/9/2026, địa phương đang hoàn chỉnh thủ tục cấp phép khai thác mỏ đá Trà Đuốc Lớn, dự kiến cung cấp khoảng 267.852 m³ đá phục vụ dự án.

Đối với dự án thành phần 2, tổng mức đầu tư 3.856 tỷ đồng, giá trị thi công xây dựng tổng thể đạt 83,8%. Giải phóng mặt bằng đã bàn giao đạt 100%; các hạng mục đường công vụ, dầm sàn liên tục và cầu đã hoàn thành.

Tuy nhiên, tiến độ xử lý nền đất yếu và thi công kết cấu áo đường vẫn là những khâu cần tập trung đẩy nhanh. Trong 30 cống ngang, mới hoàn thành 18 cống, đạt 60%. D ỡ tải tuyến chính đã thực hiện được 2,2/7,3 km, đạt 30,13%; dự kiến hoàn thành dỡ tải vào cuối tháng 10/2026. Khối lượng thảm bê tông nhựa nóng các lớp C25 và C19 mới đạt 5,12%.

Theo kế hoạch, dự án thành phần 2 dự kiến hoàn thành toàn bộ vào ngày 31/12/2026. Tuy nhiên, dự án đi qua khu vực đất yếu, địa chất phức tạp, thời gian gia tải phải kéo dài để bảo đảm chất lượng công trình. Tiến độ dỡ tải phụ thuộc vào kết quả quan trắc lún thực tế, độ cố kết và độ lún dư của nền đường.

Đến nay, giải ngân dự án thành phần 2 đạt 3.241,948 tỷ đồng trên tổng số 3.855,510 tỷ đồng, tương đương 84,09%. Trong năm 2026, dự án giải ngân 200,949 tỷ đồng trên kế hoạch 814,510 tỷ đồng, đạt 24,67%. Về vật liệu, dự án đã được cung ứng đủ cát; khối lượng đá chưa nhập về công trường là 170.020 m³, hiện đã xác định được nguồn cung từ các mỏ Antraco, Thường Tân III và Thiện Tân 1, nhà thầu sẽ tập kết về công trường theo tiến độ thi công của từng hạng mục.

Trước đó, qua kiểm tra thực tế, Sở Xây dựng tỉnh Đồng Tháp nhận định tiến độ và khối lượng thi công của cả hai dự án thành phần Cao Lãnh -An Hữu còn chậm, chưa đáp ứng kế hoạch. Việc tập kết vật liệu cấp phối đá dăm phục vụ thi công kết cấu áo đường cũng chưa bảo đảm yêu cầu về khối lượng và tiến độ. Sở kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo các chủ đầu tư tập trung nguồn lực, đẩy nhanh thi công để đáp ứng tiến độ được giao.

Riêng Dự án cao tốc Mỹ An- Cao Lãnh giai đoạn 1 có chiều dài 26,56 km, toàn bộ nằm trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp, tổng mức đầu tư 6.127,819 tỷ đồng. Tuyến có điểm đầu kết nối với tuyến N2 tại lý trình Km96+875 thuộc xã Đốc Binh Kiều, điểm cuối tiếp giáp nút giao An Bình thuộc phường Mỹ Trà.

Theo báo cáo của Sở Xây dựng Đồng Tháp, công tác giải phóng mặt bằng của dự án đã hoàn thành bàn giao toàn bộ 167,062 ha cho Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận, đạt 100%, với 1.163 hộ bị ảnh hưởng. Công tác chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ đã thực hiện đối với 1.156/1.163 hộ, với giá trị 977,363 tỷ đồng trên tổng số 985,345 tỷ đồng, đạt 99,2%. Còn 7 hộ chưa nhận tiền do khiếu nại về giá bồi thường đất, không đồng ý bồi thường đất lâu năm hoặc chờ thông báo thuế để nộp tiền nền tái định cư.

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Nguyễn Thanh Nhàn khảo sát Dự án thành phần 2 cao tốc Cao Lãnh - An Hữu tại nút giao với cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận. Ảnh: Công Trí - TTXVN

Về bố trí tái định cư, đã bố trí cho 167 hộ với 191 nền; 23 hộ với 27 nền tự lo nơi ở khác, không nhận tái định cư. Đối với công tác di dời công trình hạ tầng kỹ thuật, đã hoàn thành 65/66 vị trí, gồm các công trình điện trung, hạ thế, đường dây 110 kV, viễn thông và cấp nước. Vị trí còn lại là đường dây 220 kV giao chéo cao tốc Mỹ An-Cao Lãnh đang được triển khai di dời. Theo kế hoạch, từ ngày 14 đến 23/10/2026, các đơn vị sẽ hoàn thành thi công di dời trụ và đường dây 220 kV giao chéo cao tốc Mỹ An-Cao Lãnh, phù hợp với kế hoạch cắt điện của ngành điện lực.

Tại chuyến khảo sát các dự án giao thông trọng điểm trên mới đây, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Nguyễn Thanh Nhàn yêu cầu các nhà thầu thi công Dự án thành phần 2 thuộc Dự án cao tốc Cao Lãnh- An Hữu, phải tập trung nhân lực, thiết bị để đẩy nhanh tiến độ tại những vị trí thi công được. Trong thời gian chờ dỡ tải, các nhà thầu cố gắng, chủ động tập kết nguồn đá về công trường.

Các nhà thầu phải quyết tâm triển khai thi công đảm bảo khối lượng đạt cao nhất, đến ngày 31-12-2026 phải hoàn thành dự án. Về nguồn cát sau khi gia tải, ông Nguyễn Thanh Nhàn yêu cầu các sở, ngành liên quan tính toán chuyển sang để thực hiện các dự án khác gần nhất; tính toán chi phí để xác định giá cát này.

Đối với Dự án thành phần 1 thuộc Dự án cao tốc Cao Lãnh- An Hữu, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu chủ đầu tư cùng các nhà thầu tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thi công, để sớm hoàn thành công trình. Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh đẩy nhanh tiến độ phê duyệt phương án bồi thường đối với hạng mục đường gom bổ sung dọc theo Dự án thành phần 1 để đẩy nhanh tiến độ triển khai.

Tại chuyến khảo sát, đồng chí Nguyễn Thanh Nhàn đề nghị Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận (chủ đầu tư) tiếp tục tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công cao tốc Mỹ An - Cao Lãnh. Trong đó, tập trung ưu tiên đoạn tuyến dài khoảng 3,7 km nối giữa nút giao cao tốc Cao Lãnh - An Hữu và Mỹ An - Cao Lãnh với nút giao An Bình, tạo điều kiện kết nối giao thông. Tỉnh sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho đơn vị trong quá trình tổ chức thi công, vận chuyển vật tư vào công trường.