Lâm Đồng xúc tiến các hoạt động Festival Hoa 2026

Công nhân Công ty Dịch vụ Đô thị Đà Lạt trồng hàng ngàn chậu hoa tại các bùng binh giao thông, cung đường chính ở phường Xuân Hương - Đà Lạt sáng 5/10 (Ảnh: Chính Thành)

Chuẩn bị chu đáo, tạo dấu ấn mới

Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI năm 2026 dự kiến diễn ra từ ngày 19 - 31/12, với 11 chương trình chính và 25 chương trình hưởng ứng.

Mang chủ đề “Đà Lạt - Bản giao hòa của sắc hoa và âm nhạc”, lễ hội hướng đến kết nối thế mạnh của vùng đất trồng hoa với danh hiệu thành phố sáng tạo của UNESCO trong lĩnh vực âm nhạc.

Tại hội nghị Ban Chỉ đạo Festival Hoa ngày 23/9, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười nhấn mạnh ý nghĩa của sự kiện đối với việc quảng bá tiềm năng, lợi thế và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Bãi cỏ ven hồ Xuân Hương được phường Xuân Hương - Đà Lạt chỉnh trang, thiết kế tiểu cảnh hoa, tạo thêm không gian tham quan, chụp ảnh cho người dân và du khách

Đây là ‘điểm son’ rất sáng, mang đặc trưng riêng của Lâm Đồng mà không phải địa phương nào cũng sở hữu được. Các đơn vị, địa phương chủ động kế hoạch để chương trình diễn ra thành công, tạo nhiều dấu ấn. Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười

Không gian lễ hội năm nay được mở rộng, gắn với cảnh quan, văn hóa và sản vật của các vùng trong tỉnh. Bên cạnh hoa, các chương trình về thổ cẩm, trà, cà phê, rượu vang, ẩm thực và “Tinh hoa biển cả” sẽ góp phần giới thiệu một Lâm Đồng đa dạng, thể hiện sự hội tụ của biển, hoa và đại ngàn.

Các chương trình trưng bày, triển lãm hoa, cây cảnh; hội thảo khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; Phiên chợ Rau - Hoa và Phố Trà - Cà phê - Rượu vang; liên hoan trình diễn trang phục các dân tộc khu vực miền Trung - Tây Nguyên và lễ hội văn hóa thổ cẩm đã cơ bản xây dựng kế hoạch. Công tác chuẩn bị kịch bản khai mạc, chương trình nghệ thuật chào năm mới 2027 kết hợp bế mạc cũng đang được xúc tiến.

Đối với tiến độ chuẩn bị, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười lưu ý: “Từ việc lựa chọn không gian, giống hoa, thiết kế hoa, các kịch bản chương trình trong chuỗi sự kiện... phải được chuẩn bị chỉn chu nhất. Các phần việc cần được xác định rõ theo thứ tự ưu tiên, từ đó tổ chức phân công và thực hiện một cách rõ ràng, chu đáo”.

Cộng đồng chung tay làm đẹp phố phường

Tại phường Xuân Hương - Đà Lạt, chiến dịch trồng hoa, cây xanh được triển khai gắn với chỉnh trang các tuyến đường và không gian công cộng. Địa phương đặt mục tiêu 100% cơ quan, trường học, doanh nghiệp có ít nhất một công trình hoa.

Mỗi tổ dân phố có ít nhất một tuyến đường hoa và một điểm hoa cộng đồng. Tất cả phấn đấu trên 90% hộ gia đình trồng hoa hoặc cây xanh trước nhà.

Theo thông tin được địa phương công bố, đã có 52 tập thể, hộ gia đình đăng ký 61 công trình hưởng ứng. Các hạng mục được triển khai gồm: thảm hoa tại khu vực dốc Sương Nguyệt Ánh - đường Trần Quốc Toản, tiểu công viên “Hoa và Bích họa”; không gian hoa tại khu Hòa Bình và một số tuyến phố trung tâm...

Phối cảnh hoa trên đường Trần Phú, phường Xuân Hương - Đà Lạt sau khi hoàn thành. (Ảnh: Tuấn Linh)

Báo cáo tại hội nghị ngày 23/9, Bí thư Đảng ủy phường Xuân Hương - Đà Lạt Nguyễn Văn Lộc cho biết, địa phương đã đăng ký 11 chương trình hoạt động, với tổng kinh phí hơn 11 tỷ đồng. Phường tích cực phát động phong trào trồng hoa, cây xanh, trong đó 10 con đường hoa được kỳ vọng tạo điểm nhấn cho mùa lễ hội.

“Địa phương mong muốn cùng với việc tổ chức thành công Festival, khu vực Đà Lạt (cũ) sẽ duy trì được không gian hoa để tạo dấu ấn sau khi Festival kết thúc”, ông Nguyễn Văn Lộc đề xuất.

Ở phường Cam Ly - Đà Lạt, việc chuẩn bị được thực hiện đồng thời trên các lĩnh vực cảnh quan, vệ sinh môi trường và trật tự đô thị. Địa phương tổ chức khơi thông dòng chảy suối Cam Ly, xử lý các điểm bồi lấp.

Các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn phường Cam Ly - Đà Lạt ra quân thực hiện dọn dẹp vệ sinh, tôn tạo cảnh quan trên địa bàn. (Ảnh: Hoàng Sa)

Quá trình kiểm tra tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, nhất là tại khu vực chợ Ngô Quyền cũng được tăng cường. Hoạt động xây dựng đường hoa, vẽ tranh bích họa trên đường Ngô Quyền được kết hợp với vận động người dân giữ gìn không gian sống.

Ông Trần Ngọc Tuân, chuyên viên Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Cam Ly - Đà Lạt nhấn mạnh: “Việc lập lại trật tự đô thị, giữ gìn vệ sinh môi trường không chỉ phục vụ Festival Hoa Đà Lạt mà còn hướng đến xây dựng nếp sống văn minh, tạo diện mạo phố phường sáng, xanh, sạch, đẹp bền vững”.

Cùng với 6 tuyến đường hoa trọng điểm, Cam Ly - Đà Lạt triển khai phong trào xây dựng 16 tuyến đường hoa tương ứng với 16 tổ dân phố. Các hoạt động “Không gian văn hóa Tây Nguyên”, “Không gian văn hóa Cồng chiêng” và chương trình nghệ thuật “Âm vang đại ngàn”... dự kiến tổ chức trong tháng 12 sẽ góp phần đưa bản sắc địa phương vào mùa lễ hội.

Đầu mùa cỏ hồng ở Lang Biang - Đà Lạt thu hút du khách

Tại phường Lang Biang - Đà Lạt đang tập trung xây dựng điểm nhấn tại 6 vị trí trọng điểm, chỉnh trang bồn hoa, vỉa hè và các công viên. Tuyến Lang Biang - Đan Kia dự kiến được trang trí 90 bảng hoa trên chiều dài khoảng 2 km. Dự án đèn hoa trang trí có kinh phí khoảng 1 tỷ đồng được triển khai nhằm làm mới diện mạo địa bàn.

Địa phương còn chuẩn bị chuỗi hoạt động hưởng ứng trong tháng 11 như: “Mùa hội cỏ hồng Lang Biang”; đua ngựa không yên; hội thi ẩm thực, rượu cần; trưng bày sản phẩm OCOP... Những hoạt động này hướng đến bổ sung trải nghiệm cho du khách, đồng thời giới thiệu nét văn hóa của cộng đồng địa phương.

Huy động nguồn lực, nâng chất lượng lễ hội

Phong trào “Người người trồng hoa, nhà nhà trồng hoa, cây xanh” đang lan tỏa từ các phường trung tâm Đà Lạt đến nhiều địa phương trong tỉnh.

Theo báo cáo tại hội nghị ngày 23/9, toàn tỉnh đã có 54 xã, phường tổ chức hoạt động hưởng ứng. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Tuấn yêu cầu tiếp tục mở rộng sự tham gia đến các xã, phường, đặc khu, gắn phong trào với mục tiêu “Lâm Đồng - Bản giao hưởng xanh” và xây dựng nông thôn mới, đô thị thông minh, hiện đại.

Tại phường Lâm Viên - Đà Lạt, 6 tuyến đường hoa được triển khai với kinh phí dự kiến khoảng 3,4 tỷ đồng, trong đó, đường Nguyễn Du là điểm nhấn chính.

Phụ nữ tổ dân phố Phan Đình Phùng, phường Xuân Hương - Đà Lạt góp sức tôn tạo tiểu công viên, làm đẹp cho phố phường

Bí thư Đảng ủy phường Đặng Quang Tú cho biết: “Địa phương đang tích cực vận động các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn cùng vào cuộc, cùng xã hội hóa nguồn kinh phí để hoàn thành các kế hoạch, hướng tới Festival thành công. Phường cũng tổ chức cuộc thi “Mỗi tổ dân phố một tuyến đường hoa”, gắn với phong trào sáng, xanh, sạch, đẹp".

Trong khi đó, phường Xuân Trường - Đà Lạt xây dựng công trình hoa tại 12 tổ dân phố. Sự tham gia của khu dân cư, nhà vườn và doanh nghiệp góp phần đưa hoạt động hưởng ứng đến gần hơn với đời sống cộng đồng.

Công nhân cắt tỉa các mô hình nghệ sĩ âm nhạc tại khu vực bùng binh trước chợ đêm Đà Lạt sáng 5/10

Về phía ngành hoa, Hiệp hội Hoa Đà Lạt đề xuất không gian trưng bày khoảng 500 m² để giới thiệu các giống hoa và lá trang trí mới. Các triển lãm quốc tế về hoa lan hồ điệp và hoa tươi nghệ thuật dự kiến tổ chức tại Trường Cao đẳng Đà Lạt sẽ tạo thêm điểm tham quan, mở ra cơ hội giao lưu giữa doanh nghiệp, nhà vườn và nghệ nhân.

Cùng với việc huy động nguồn lực, công tác truyền thông, giao thông, bãi đỗ xe, an ninh, y tế và phục vụ du khách đang được rà soát.

Người dân cùng trồng, chăm sóc và giữ gìn hoa, góp phần để những sắc hoa hiện diện quanh năm, xứng đáng với thương hiệu “Đà Lạt 4 mùa hoa". (Ảnh: Chính Thành)

Với sự chuẩn bị từ cấp tỉnh đến cơ sở, Festival Hoa 2026 được kỳ vọng không chỉ tạo không khí sôi động trong những ngày cuối năm, mà còn góp phần quảng bá thương hiệu hoa Đà Lạt, thúc đẩy du lịch và thương mại.

Những tuyến đường hoa, không gian cộng đồng và phong trào giữ gìn cảnh quan được duy trì sau lễ hội sẽ là nền tảng để sức hút của Đà Lạt - Lâm Đồng tiếp tục lan tỏa.