TP. Hồ Chí Minh: 731 hài cốt liệt sĩ ở Công viên Lê Thị Riêng sẽ được an táng ngày 14/10

Sáng ngày 12/10, Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ TP. Hồ Chí Minh tổ chức tổng duyệt lễ viếng, truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập tại Công viên Lê Thị Riêng. Buổi tổng duyệt nhằm rà soát công tác chuẩn bị, thống nhất nội dung, trình tự các nghi lễ và hiệp đồng giữa các lực lượng, bảo đảm lễ chính thức diễn ra trang nghiêm, chu đáo, an toàn.

Buổi tổng duyệt lễ viếng, truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập tại Công viên Lê Thị Riêng.

Theo đó, ngày 14/10, Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ TP. Hồ Chí Minh sẽ tổ chức lễ viếng, lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập tại công viên văn hóa Lê Thị Riêng (phường Hòa Hưng, TP. Hồ Chí Minh).

Đây là hoạt động có ý nghĩa chính trị, lịch sử và nhân văn sâu sắc, thể hiện lòng thành kính, sự tri ân của Đảng, Nhà nước, Quân đội, Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và Nhân dân đối với các Anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc; đồng thời tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc Việt Nam.

Công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng.

Theo kế hoạch, lúc 19h ngày 13/10 sẽ diễn ra Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Đêm Tri ân” tại Công viên văn hóa Lê Thị Riêng.

Sáng ngày 14/10 sẽ diễn ra lễ dâng hoa, dâng hương tại Tượng đài Cố Tổng Bí thư Trần Phú, Nhà bia liệt sĩ và các địa điểm trong Công viên văn hóa Lê Thị Riêng.

Ngay sau lễ truy điệu sáng 14/10, đoàn xe sẽ đưa hài cốt liệt sĩ từ Công viên văn hóa Lê Thị Riêng về an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ TP. Hồ Chí Minh (phường Long Bình). Tổng cộng có 731 bộ hài cốt liệt sĩ sẽ được an táng.

Quãng đường di chuyển của đoàn xe đưa hài cốt liệt sĩ từ công viên Lê Thị Riêng đến Nghĩa trang liệt sĩ TP. Hồ Chí Minh dự kiến khoảng 26km. Thời gian xuất phát và việc tổ chức lưu thông thực hiện theo điều hành của ban tổ chức và lực lượng chức năng. Lộ trình có thể được điều chỉnh để bảo đảm an toàn, trật tự giao thông. người dân có thể đứng hai bên đường nơi đoàn xe dự kiến đi qua để tiễn đưa, bày tỏ lòng biết ơn, tri ân các anh hùng liệt sĩ.

Ban tổ chức cũng trân trọng kính mời người dân trên các tuyến đường đoàn đi qua cầm nhành hoa trắng, thành kính tiễn đưa 731 liệt sĩ về nơi an nghỉ cuối cùng.

Chi tiết lộ trình di chuyển dự kiến của đoàn xe đưa hài cốt liệt sĩ từ Công viên Lê Thị Riêng đến Nghĩa trang liệt sĩ TP. Hồ Chí Minh:Công viên văn hóa Lê Thị Riêng → đường Trường Sơn → đường Cách Mạng Tháng Tám → vòng xoay Dân Chủ → đường Cách Mạng Tháng Tám → đường Điện Biên Phủ → cầu Sài Gòn → đường Võ Nguyên Giáp → Xa lộ Hà Nội → Nghĩa trang liệt sĩ TP. Hồ Chí Minh.