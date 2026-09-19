Động lực bứt phá

Trước hết, lễ hội là động lực chuyển hóa tài nguyên văn hóa thành giá trị kinh tế trực tiếp. Hàng trăm mô hình đèn Trung thu khổng lồ, lung linh sắc màu do chính bàn tay nghệ nhân quần chúng chế tác đã biến Tuyên Quang thành tâm điểm thu hút hàng vạn lượt du khách trong và ngoài nước mỗi mùa thu. Sự bùng nổ về lưu lượng du khách tạo ra dòng chảy thương mại tích cực, thúc đẩy mạnh mẽ hệ sinh thái dịch vụ từ lưu trú, ẩm thực, vận tải cho đến các sản phẩm quà tặng, OCOP địa phương.

Đặc biệt, Lễ hội Thành Tuyên thể hiện rõ quan điểm “người dân là chủ thể và là trung tâm của phát triển du lịch” được nêu trong Nghị quyết 26-NQ/TW. Sự độc đáo của lễ hội nằm ở mô hình xã hội hóa sâu rộng: người dân tự nguyện đóng góp kinh phí, sáng tạo ý tưởng và trực tiếp đưa các mô hình xuống phố trình diễn. Khi cộng đồng được trực tiếp tham gia và thụ hưởng lợi ích kinh tế từ chuỗi dịch vụ du lịch, sinh kế người dân được cải thiện đáng kể, tạo đà cho du lịch phát triển tự nhiên và bền vững.

Từ thương hiệu Lễ hội Thành Tuyên, Tuyên Quang có cơ hội mở rộng liên kết phát triển du lịch với các tỉnh khu vực Việt Bắc và các trung tâm du lịch lớn trong cả nước. Lượng du khách tăng trưởng theo từng năm tạo lực hút mạnh mẽ đối với các nhà đầu tư hạ tầng du lịch, nâng cao chất lượng dịch vụ và kéo dài thời gian lưu trú của du khách tại địa phương.

Lễ hội Thành Tuyên là minh chứng rõ nét cho việc nâng tầm một hoạt động văn hóa truyền thống thành một “ngành công nghiệp văn hóa” thực thụ. Việc phát triển kinh tế du lịch từ Lễ hội Thành Tuyên không chỉ góp phần nâng cao đời sống người dân, tạo đòn bẩy cho ngân sách địa phương mà còn khẳng định quyết tâm của Đảng bộ và nhân dân tỉnh Tuyên Quang trong việc biến du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn theo đúng tinh thần Nghị quyết Trung ương.