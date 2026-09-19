BTC cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026 bảo vệ hình ảnh thí sinh trong phần thi áo tắm

Sau chuyến đi Tuyên Quang vào cuối tuần này, 53 thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 sẽ bước vào chuỗi ngày tập luyện với cường độ cao để chuẩn bị cho vòng Chung khảo toàn quốc tại Hải Phòng.

Ý tưởng sân khấu của Chung khảo mang đậm dấu ấn văn hóa Việt Nam đang dần hoàn thiện. Các thí sinh được đặt ở vị trí trung tâm, dùng biểu cảm, nụ cười và phần trình diễn để kể câu chuyện về truyền thống văn hóa dân tộc.

“Sân khấu là chất liệu, trong đó thí sinh là nhân tố quyết định tạo nên sự bùng nổ”, đại diện Ban tổ chức chia sẻ.

Nhiều thí sinh đặt câu hỏi về ý tưởng, gam màu trang phục dạ hội cho đêm chung khảo, chất lượng trang phục do ban tổ chức hỗ trợ cũng như khả năng tự chuẩn bị trang phục theo điều kiện tài chính của mỗi người.

Ban tổ chức luôn khuyến khích thí sinh tự lựa chọn trang phục bởi mỗi thí sinh hiểu rõ nhất ưu điểm, cá tính và phong cách của bản thân. Phong cách thanh lịch, tối giản là điều đáng lưu ý để làm nổi bật cốt cách, thần thái và nét riêng của mỗi người.

Trước những lo lắng về chi phí và khả năng tự chuẩn bị trang phục, Ban tổ chức khẳng định thí sinh có thể yên tâm khi bước vào vòng Chung khảo. Trong trường hợp chưa kịp chuẩn bị trang phục hoặc không đủ điều kiện tài chính, các cô gái sẽ nhận được sự hỗ trợ từ Ban tổ chức và đội ngũ đạo diễn giàu kinh nghiệm.

Phần thi áo tắm cũng là nội dung nhận được nhiều sự quan tâm. Ban tổ chức cho biết, yếu tố an toàn và bảo vệ hình ảnh thí sinh luôn được đặt lên hàng đầu. Mỗi thiết kế được duyệt kỹ lưỡng về kiểu dáng, màu sắc, độ vừa vặn và khả năng phù hợp với các chuyển động trên sân khấu.

Với phần hô tên, các thí sinh được khuyến khích sử dụng chất giọng tự nhiên của vùng miền nơi mình sinh ra và lớn lên. Ban tổ chức cho rằng sự tự tin, chân thật và niềm tự hào quê hương quan trọng hơn việc cố gắng thay đổi giọng nói theo một khuôn mẫu nhất định.

Trong giai đoạn tăng tốc tại Hải Phòng, Ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam 2026 kỳ vọng các cô gái bứt phá, thể hiện được sự tự tin và cùng nhau tạo nên một đêm Chung khảo giàu bản sắc văn hóa Việt Nam.