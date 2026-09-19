Phường Thục Phán kiểm tra công tác chế tác mô hình đèn Trung thu cỡ lớn

Đoàn công tác kiểm tra mô hình đèn Trung thu cỡ lớn tại các tổ dân phố.

Qua kiểm tra tại 8 tổ dân phố và 2 hộ kinh doanh, đoàn công tác ghi nhận không khí chuẩn bị khẩn trương, sôi nổi. Các tổ dân phố, hộ kinh doanh chủ động huy động nhân lực, phát huy sự sáng tạo để hoàn thiện các mô hình đèn có kích thước lớn, hình dáng phong phú như linh vật, đèn lồng, ngôi sao, xe tăng... Lãnh đạo UBND phường biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự chủ động, sáng tạo của nhân dân và các hộ kinh doanh; đồng thời đề nghị tiếp tục đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện mô hình, bảo đảm chất lượng, mỹ thuật và an toàn trong quá trình vận chuyển, tham gia diễu hành.

Đoàn công tác lưu ý các đơn vị đặc biệt chú trọng an toàn kỹ thuật; khung, bệ mô hình phải được gia cố chắc chắn; hệ thống điện bảo đảm an toàn. Các mô hình phải tuân thủ kích thước, chiều cao theo quy định, không gây cản trở giao thông, ảnh hưởng đến hệ thống lưới điện, cây xanh và các công trình trên tuyến đường rước đèn; bảo đảm yêu cầu về phòng, chống cháy, nổ.

Theo kế hoạch, hoạt động rước đèn Trung thu năm nay dự kiến có sự tham gia của 32 tổ dân phố và các doanh nghiệp, hộ kinh doanh trên địa bàn. Đây là một trong những hoạt động trong khuôn khổ chương trình “Vũ khúc đêm trăng miền non nước” và các hoạt động Tết Trung thu năm 2026 do UBND phường Thục Phán tổ chức, diễn ra ngày 25/9/2026 (tức ngày 15/8 âm lịch) tại phố đi bộ Kim Đồng.

Các mô hình đèn được chế tác với nhiều chủ đề, hình dáng, tạo không gian vui chơi an toàn, lành mạnh cho thiếu nhi. Đồng thời, góp phần giới thiệu, tôn vinh những nét đẹp văn hóa truyền thống gắn với cảnh sắc, bản sắc văn hóa các dân tộc Cao Bằng.