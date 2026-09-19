12 phút ngược dòng lịch sử Quốc Tử Giám

Trong khuôn khổ Festival Thăng Long - Hà Nội lần thứ II năm 2026, Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám ra mắt phim 3D mapping Vun đắp hiền tài vào tối 18/9.

Sự kiện thu hút khán giả nhiều thế hệ, đặc biệt là các em nhỏ.

Với thời lượng khoảng 12 phút, Vun đắp hiền tài kể lại hành trình hình thành và phát triển của Quốc Tử Giám - trường quốc học đầu tiên của nhà nước Đại Việt - qua ngôn ngữ nghệ thuật trình chiếu hiện đại. Phim khắc họa tư tưởng của các bậc quân vương trong việc xây dựng nền giáo dục quốc gia, đào tạo và tuyển chọn người tài phụng sự đất nước.

Phim mở đầu từ Thăng Long năm 1010 với hình tượng rồng thời Lý, đưa người xem trở về những dấu mốc đầu tiên của một nền giáo dục được đặt nền móng từ kinh đô Thăng Long. Câu chuyện tiếp nối với sự ra đời của Quốc Tử Giám dưới thời vua Lý Nhân Tông.

Xuyên suốt bộ phim là 3 hình tượng: tiếng trống trường, những tấm mộc bản và đàn chim bay về phía Mặt trời. Tiếng trống trở thành nhịp dẫn của câu chuyện, gợi âm vang của một ngôi trường đã tồn tại qua nhiều thế kỷ. Mộc bản mở ra thế giới của sách vở, học tập và truyền bá tri thức. Đàn chim bay lên từ mái trường tượng trưng cho các thế hệ học trò sau khi trưởng thành, mang theo tri thức và sứ mệnh phụng sự đất nước.

Ba hình tượng xuyên suốt được lựa chọn để kể câu chuyện ấy bằng ngôn ngữ của nghệ thuật trình chiếu.

Hàng trăm khán giả có mặt ở sân Thái Học không thể rời mắt trước những thước phim được trình chiếu bằng công nghệ 3D mapping.

Từ những học trò đầu tiên là con em hoàng tộc, Quốc Tử Giám từng bước mở rộng đối tượng đào tạo, trở thành nơi học tập, nghiên cứu và bồi dưỡng nhiều thế hệ trí thức của đất nước. Qua gần một nghìn năm, mái trường ấy đã trở thành biểu tượng cho truyền thống trọng học, trọng tài của dân tộc Việt Nam.

Theo tác giả Trương Quốc Toàn, ý tưởng của bộ phim được xây dựng từ hành trình của một ngôi trường, từ quá trình hình thành, phát triển, đào tạo con người và đưa những thế hệ học trò trưởng thành phụng sự đất nước. Chia sẻ với phóng viên Tiền Phong, ông Trương Quốc Toàn cho biết trong tác phẩm này, công nghệ là phương tiện kể câu chuyện về di sản, bản sắc văn hóa.

Công nghệ 3D Mapping với hình ảnh, ánh sáng và âm nhạc, biến không gian di sản thành một sân khấu kể chuyện lịch sử thu hút khán giả.

Bên cạnh hoạt động trình chiếu phim, ban tổ chức mở ra các không gian tham quan, bày bán hàng thủ công. Những câu chuyện về phố phường, phố nghề và đời sống Thăng Long - Hà Nội xưa được khơi gợi qua các hiện vật, hình ảnh và hoạt động trải nghiệm.

Các em nhỏ hào hứng với những món đồ chơi truyền thống.

Những ngày này này, chương trình Nét chữ An Nhiên diễn ra tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám, giới thiệu thư pháp Hán Nôm, Quốc ngữ kết hợp âm nhạc dân tộc, đưa nghệ thuật truyền thống đến gần công chúng, đặc biệt là người trẻ.

Chương trình góp phần kết nối nghệ thuật thư pháp với không gian di sản, lan tỏa những giá trị văn hóa truyền thống trong đời sống đương đại.