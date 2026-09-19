Bảo đảm an toàn Lễ hội Thành Tuyên 2026

Vào các tối từ thứ Sáu đến Chủ nhật, Công an phường Minh Xuân huy động 100% quân số làm nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự trên các tuyến phố trung tâm. (Ảnh: ĐỨC THẮNG)

Cùng với chuẩn bị các mô hình đèn Trung thu, chỉnh trang đô thị và nâng cao chất lượng dịch vụ, tỉnh Tuyên Quang đang tập trung triển khai đồng bộ các phương án bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy, an toàn thực phẩm, để mỗi hoạt động diễn ra an toàn, văn minh và để lại ấn tượng đẹp trong lòng du khách.

Điểm nhấn của lễ hội là Đêm hội Thành Tuyên với chủ đề “Lung linh đêm hội trăng rằm”, tổ chức lúc 20 giờ tối 20/9 tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành, phường Minh Xuân.

Ban tổ chức lựa chọn 40 mô hình tham gia diễn diễu; trong đó, phường Minh Xuân có 20 mô hình, An Tường 10 mô hình, Nông Tiến 5 mô hình, Bình Thuận 3 mô hình và Mỹ Lâm 2 mô hình.

Số lượng mô hình lớn, lộ trình diễn diễu qua nhiều tuyến đường khu vực trung tâm và lượng người tập trung cao, đặt ra yêu cầu lớn đối với việc tổ chức giao thông, kiểm soát đám đông và xử lý kịp thời các tình huống nhằm bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông.

Phường An Tường có 10 mô hình đèn tham gia Đêm hội Thành Tuyên năm 2026. (Ảnh: ĐỨC THẮNG)

Đồng chí Đỗ Đình Đạt, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường An Tường cho biết, trước và trong thời gian diễn ra lễ hội, phường tăng cường tuyên truyền, vận động người dân chấp hành quy định về an ninh, trật tự và an toàn giao thông, không lấn chiếm lòng đường, vỉa hè để kinh doanh; không tự ý dừng, đỗ phương tiện trên tuyến diễn diễu; tuân thủ hướng dẫn của lực lượng làm nhiệm vụ.

Các tổ dân phố bố trí người quản lý mô hình, kiểm tra thiết bị điện, chuẩn bị phương tiện chữa cháy tại chỗ và nhắc nhở người dân trong tổ không để trẻ em đứng, ngồi ở vị trí nguy hiểm khi mô hình di chuyển.

Phường Minh Xuân là địa bàn trung tâm, nơi có Quảng trường Nguyễn Tất Thành và nhiều tuyến đường kết nối trực tiếp với khu vực tổ chức đêm hội. Vào thời điểm các mô hình di chuyển và người dân đổ về xem diễn diễu, áp lực giao thông trên các tuyến Đường 17/8, Chiến Thắng Sông Lô và những đường chung quanh quảng trường sẽ tăng mạnh. Công an phường đã phối hợp lực lượng cảnh sát giao thông, dân quân, trật tự ở cơ sở và đoàn viên, thanh niên bố trí phân luồng từ xa để bảo đảm giao thông không bị ách tắc.

Trung tá Trịnh Ngọc Anh, Trưởng Công an phường Minh Xuân cho biết, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Công an tỉnh và cấp ủy, chính quyền địa phương, Công an phường đã xây dựng, triển khai các phương án bảo đảm an ninh, an toàn cho chuỗi hoạt động trong khuôn khổ Lễ hội Thành Tuyên năm 2026. Vào các tối từ thứ Sáu đến Chủ nhật, đơn vị huy động 100% quân số làm nhiệm vụ; đồng thời được Công an tỉnh tăng cường cán bộ, chiến sĩ hỗ trợ phân luồng, điều tiết giao thông và giữ gìn an ninh, trật tự.

Công an phường cũng phối hợp các lực lượng kiểm tra an toàn thực phẩm, công tác quản lý cư trú, các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự và việc chấp hành quy định phòng cháy, chữa cháy. Đối với các mô hình tham gia diễn diễu, đơn vị yêu cầu di chuyển đúng tuyến đường, tuân thủ hướng dẫn của lực lượng chức năng; người điều khiển phương tiện phải có đủ năng lực, không sử dụng rượu, bia và duy trì tốc độ dưới 10 km/giờ.

“Các tuyến đường được phân luồng khoa học, hợp lý, hạn chế xung đột giữa các dòng phương tiện, không để xảy ra ùn tắc, tạo thuận lợi cho du khách tham quan và người dân đi lại. Dọc hai bên đường, lực lượng chức năng tăng cường tuyên truyền, vận động người dân không lấn chiếm lòng đường để trông giữ xe hoặc bày bán hàng hóa. Nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp, đến nay các hoạt động trong khuôn khổ lễ hội trên địa bàn phường cơ bản diễn ra an toàn, an ninh, trật tự được giữ vững”, Trung tá Trịnh Ngọc Anh chia sẻ.

Lực lượng Công an phường Minh Xuân phân luồng giao thông tại các tuyến phố trung tâm. (Ảnh: ĐỨC THẮNG)

Lễ hội Thành Tuyên năm 2026 có nhiều chuỗi hoạt động kéo dài tạo thêm không gian trải nghiệm cho người dân và du khách. Nổi bật là Festival Nông sản, OCOP làng nghề gắn kết du lịch-Tuyên Quang 2026 giới thiệu, quảng bá nông sản, sản phẩm OCOP, làng nghề và các sản phẩm đặc trưng của địa phương.

Không gian ẩm thực và Lễ hội Bia với 30 gian hàng ẩm thực cũng được tổ chức, tạo thêm lựa chọn cho người dân, du khách và giới thiệu những nét đặc sắc trong văn hóa ẩm thực của Tuyên Quang.

Cùng với đó là Giải Marathon Tuyên Quang năm 2026 với chủ đề “Tuyên Quang - Nơi vẻ đẹp hội tụ” và Giải trình diễn xe ô-tô, mô-tô địa hình tỉnh Tuyên Quang mở rộng lần thứ IV. Các hoạt động góp phần kết nối lễ hội với cảnh quan thiên nhiên, văn hóa, du lịch, thể thao và những trải nghiệm khám phá trên địa bàn tỉnh.

Tại Hội nghị triển khai công tác bảo đảm an ninh trật tự phục vụ Đêm hội Thành Tuyên năm 2026, Đại tá Dương Thanh Bình, Phó Giám đốc Công an tỉnh Tuyên Quang yêu cầu các đơn vị triển khai phương án từ sớm, từ xa, không để bị động, bất ngờ; làm tốt công tác quản lý người nước ngoài; tổ chức khoa học việc phân luồng, điều tiết giao thông, bảo đảm an toàn cho vận động viên, đại biểu và nhân dân; duy trì phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng, kịp thời trao đổi thông tin, báo cáo và xử lý những tình huống phát sinh. Việc chủ động chuẩn bị các phương án nhằm bảo đảm an ninh, an toàn, giao thông thông suốt, tạo điều kiện thuận lợi để nhân dân và du khách tham gia Lễ hội Thành Tuyên năm 2026.

Lãnh đạo Công an tỉnh Tuyên Quang yêu cầu các đơn vị triển khai phương án bảo đảm an ninh trật tự dịp Lễ hội Thành Tuyên năm 2026. (Ảnh: ĐỨC THẮNG)

Lễ hội Thành Tuyên đã được công nhận ba kỷ lục Guinness Việt Nam, gồm “Đêm hội Trung thu có nhiều mô hình đèn lớn nhất”, “Mâm cỗ Trung thu lớn nhất Việt Nam” và “Cặp đèn kéo quân lớn nhất Việt Nam”. Những kỷ lục này góp phần khẳng định nét độc đáo, quy mô và sức lan tỏa của một lễ hội được hình thành, nuôi dưỡng từ sự sáng tạo và tham gia của cộng đồng.

Với việc tăng cường tuần tra, kiểm soát của lực lượng chức năng tỉnh Tuyên Quang trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, hạn chế tình trạng ùn tắc, tai nạn giao thông trên địa bàn sẽ giúp nhân dân và du khách có một mùa lễ hội an toàn, vui tươi.