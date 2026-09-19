Tuyên Quang: Hạ trường chùa Phú Lâm tạ pháp khóa An cư kiết hạ Phật lịch 2570

Tăng Ni, Phật tử tham dự

Quang lâm chứng minh buổi lễ có Hòa thượng Thích Gia Quang, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Tuyên Quang, Đường chủ hạ trường; Thượng tọa Thích Thanh Phúc, Phó Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh, Chánh Duy-na hạ trường; Thượng tọa Thích Nguyên Toàn, Phó Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh, Thủ tọa hạ trường cơ sở 2; cùng hơn 40 Tăng Ni là hành giả an cư và 400 Phật tử từ các nơi trong tỉnh đồng tham dự.

Các hành giả khánh tuế Hòa thượng Đường chủ

Tại buổi lễ, Ban Chức sự hạ trường báo cáo tổng kết khóa hậu An cư kiết hạ. Trong không khí hoan hỷ của chư hành giả, Hòa thượng Đường chủ đã giảng bài kết thúc bộ sách Long thư Tịnh độ.

Nhân dịp này, chư hành giả đối trước Hòa thượng Đường chủ dâng lời khánh tuế, bày tỏ lòng tri ân đối với bậc tôn túc đã chứng minh, chỉ đạo và đồng hành cùng hạ trường trong mùa An cư năm nay.