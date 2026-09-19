Giao lưu văn hóa, trưng bày hiện vật các dân tộc cư trú thành cộng đồng trên địa bàn tỉnh

Dự chương trình có lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Ban Tổ chức Hội thảo khoa học "Sâm Lai Châu - Tinh hoa đại ngàn Tây Bắc” năm 2026; các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; UBND các phường: Tân Phong, Đoàn Kết...

Trong khuôn khổ chương trình, các đại biểu và nhân dân được tham quan không gian trưng bày hiện vật, tìm hiểu những nét văn hóa đặc trưng của các dân tộc cư trú thành cộng đồng trên địa bàn tỉnh. Các hoạt động giao lưu, trình diễn và tái hiện có chọn lọc những nghi lễ, phong tục, tập quán, nghề thủ công truyền thống, nghệ thuật trình diễn dân gian và sinh hoạt văn hóa tiêu biểu được tổ chức như: múa “Bình minh trên bản Dao”, “Nhăm Nhăm Pơ”; hát, “Mùa vui nhớ Bác”; trình diễn nghi thức “Cúng tổ nghề và rơi đài” trong Lễ Tủ cải của dân tộc Dao, đội khăn cho cô dâu trước khi về nhà chồng dân tộc Si La...

Thông qua chương trình góp phần giới thiệu, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc của các dân tộc trên địa bàn tỉnh; tạo không gian giao lưu, tăng cường sự hiểu biết về bản sắc văn hóa các dân tộc, đồng thời quảng bá những giá trị văn hóa đặc trưng của Lai Châu gắn với phát triển du lịch.

Một số hình ảnh tại chương trình:

Các đại biểu dự chương trình.

Các tiết mục văn nghệ tại chương trình.

Nghi lễ cấp sắc (Lễ Tủ cải của dân tộc Dao).

Nghi thức đội khăn trước khi về nhà chồng cho cô dâu của dân tộc Si La.

Tiết mục văn nghệ múa Dao.

Nghi thức cúng trong lễ cấp sắc.

Nhân dân tham quan không gian văn hóa các dân tộc.