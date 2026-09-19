Ấm áp đêm hội 'Trăng thu cho em' nơi đảo xa

Tối 18/9, hàng trăm thiếu nhi cùng người dân địa phương đã hòa mình vào không khí vui tươi, ấm áp của chương trình “Trăng thu cho em” trên đảo Thanh Lân, đặc khu Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh.

Quang cảnh đêm hội “Trăng thu cho em” trên đảo Thanh Lân.

Chương trình do địa phương phối hợp với các nhà tài trợ tổ chức, với sự tham gia của các đơn vị lực lượng vũ trang đứng chân trên địa bàn và đông đảo nhân dân.

Dự chương trình, về phía đặc khu Cô Tô có đồng chí Nguyễn Duy Phong, Phó Chủ tịch HĐND đặc khu. Về phía các nhà tài trợ có bà Bùi Thị Hồng, Trưởng nhóm Từ thiện Quảng Ninh thân yêu; Đại úy Phạm Văn Duy, Phó trưởng Phòng Kế hoạch - Tổ chức lao động, Nhà máy X48, Cục Hậu cần - Kỹ thuật Hải quân.

Trong không khí rộn ràng của đêm hội, các em nhỏ được thưởng thức những tiết mục văn nghệ đặc sắc, hòa mình vào màn múa lân sôi động, tham gia các trò chơi đố vui có thưởng và cùng nhau phá cỗ trông trăng. Tiếng cười, tiếng vỗ tay vang lên giữa không gian biển đảo, tạo nên một đêm Trung thu đầy ắp niềm vui và tình thân.

Không khí rộn ràng tại chương trình “Trăng thu cho em” trên đảo Thanh Lân, đặc khu Cô Tô.

Điểm nhấn ý nghĩa của chương trình là hoạt động trao tặng quà cho các em học sinh và trẻ em trên đảo Thanh Lân. Ban tổ chức đã trao 10 chiếc xe đạp cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, 10 suất học bổng cùng quà Trung thu đến toàn bộ học sinh, trẻ em sinh sống trên đảo.

Đại diện chính quyền, lực lượng vũ trang và các nhà tài trợ trao quà Trung thu cho các em nhỏ.

Những món quà không chỉ mang đến niềm vui trong đêm hội mà còn gửi gắm sự quan tâm, sẻ chia của các nhà hảo tâm và cộng đồng, tiếp thêm động lực để các em vững bước trên hành trình học tập, vượt qua khó khăn nơi biển đảo.

Đối với trẻ em nơi đảo xa, những món quà và sự hiện diện của các cô, chú bộ đội, các cấp chính quyền cùng những tấm lòng thiện nguyện càng khiến đêm hội thêm ý nghĩa. Đó là sự quan tâm thiết thực, là tình cảm gắn bó giữa quân và dân nơi tuyến đầu Tổ quốc.

Các em thiếu nhi hào hứng tham gia các hoạt động vui chơi trong đêm hội Trung thu.

Thanh Lân là địa bàn có vị trí quan trọng về quốc phòng, an ninh, đồng thời sở hữu cảnh quan biển đảo hoang sơ, tươi đẹp. Những hoạt động cộng đồng như “Trăng thu cho em” góp phần làm phong phú đời sống tinh thần của người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ trên đảo.

Đêm hội góp phần thắt chặt tình đoàn kết quân dân nơi biển đảo tiền tiêu.

Đêm hội khép lại nhưng những niềm vui, tình cảm và món quà trao gửi vẫn đọng lại trong lòng các em nhỏ. Chương trình không chỉ đem đến một mùa Trung thu đáng nhớ mà còn góp phần vun đắp tình đoàn kết quân dân, khơi dậy tình yêu quê hương, biển đảo và niềm tự hào về Tổ quốc trong trái tim trẻ thơ.

Thông qua những hoạt động ý nghĩa, cấp ủy, chính quyền, lực lượng vũ trang và các tổ chức xã hội tiếp tục thể hiện sự quan tâm, đồng hành cùng nhân dân nơi đầu sóng ngọn gió, để trẻ em trên đảo Thanh Lân được đón những mùa trăng ngày càng ấm áp, trọn vẹn yêu thương.