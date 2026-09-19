Du khách Việt ưa thích kết hợp khám phá di sản với trải nghiệm địa phương

Huế là một trong những điểm đến có mức tăng trưởng mạnh về du lịch văn hoá. Ảnh: VISIT HUE

Di sản trở thành điểm khởi đầu cho những trải nghiệm rộng mở

Dữ liệu tìm kiếm của Traveloka - nền tảng du lịch tích hợp hàng đầu Đông Nam Á, trong mùa hè vừa qua cho thấy cách du khách lên kế hoạch cho những chuyến đi khám phá văn hóa tại Việt Nam đang có những thay đổi đáng chú ý.

Bên cạnh việc tìm kiếm các điểm đến di sản, du khách dành nhiều sự quan tâm hơn cho những cách thức trải nghiệm điểm đến, như tour có hướng dẫn, chương trình biểu diễn văn hóa, cảnh quan địa phương và các di tích lịch sử.

Trong giai đoạn này, lượng tìm kiếm cơ sở lưu trú tại Ninh Bình tăng hơn gấp đôi so với cùng kỳ năm trước. Hội An tăng hơn 60%, trong khi Huế ghi nhận mức tăng hơn 45%.

Sự quan tâm gia tăng cũng được ghi nhận ở nhóm hoạt động và trải nghiệm. Những trải nghiệm gắn với lịch sử, văn hóa và di sản địa phương ngày càng được tìm kiếm nhiều hơn.

Du khách đang dành nhiều thời gian hơn để khám phá những giá trị phía sau mỗi điểm đến chứ không chỉ lựa chọn nơi lưu trú và một vài điểm tham quan nổi tiếng.

Ninh Bình ghi nhận mức tăng trưởng tìm kiếm cơ sở lưu trú cao nhất trong số các điểm đến được Traveloka phân tích. Sự kết hợp giữa các di tích lịch sử, cảnh quan núi đá vôi và văn hóa bản địa tạo ra nhiều lựa chọn để du khách khám phá trong cùng một chuyến đi.

Hội An và Huế cũng ghi nhận mức tăng trưởng mạnh. Hai điểm đến hội tụ nhiều công trình lịch sử, ẩm thực địa phương, nghệ thuật biểu diễn cùng những giá trị văn hóa truyền thống vẫn hiện diện trong đời sống.

Những yếu tố ấy tạo thêm nhiều lý do để du khách dành thời gian tìm hiểu điểm đến sâu hơn, thay vì dừng lại ở một điểm tham quan riêng lẻ.

TP.HCM cũng ghi nhận mức tăng trưởng tích cực về lượng tìm kiếm cơ sở lưu trú trong cùng giai đoạn. Hà Nội lại cho thấy một xu hướng khác khi sự quan tâm của du khách tập trung rõ hơn vào những hoạt động có thể trải nghiệm tại thành phố.

Lượng tìm kiếm các tour khám phá thành phố nửa ngày và cả ngày tại Hà Nội tăng hơn gấp ba lần so với cùng kỳ năm trước. Sự gia tăng này thể hiện rõ nhu cầu đối với các hình thức tham quan có hướng dẫn đang ngày càng rõ nét, đặc biệt với những du khách muốn tìm hiểu sâu hơn về lịch sử và văn hóa Thủ đô.

Theo dữ liệu Traveloka, lượng tìm kiếm các trải nghiệm gắn với những Di sản Thế giới được UNESCO công nhận cũng gia tăng.

Lượng tìm kiếm vé tham quan Quần thể Di tích Cố đô Huế tăng hơn 30%. Các tour riêng kết hợp Phố cổ Hội An và Thánh địa Mỹ Sơn tăng hơn gấp đôi. Chương trình show thực cảnh Ký ức Hội An cũng ghi nhận mức tăng trưởng tích cực.

Những xu hướng tìm kiếm này phản ánh một sự chuyển động trong nhu cầu du lịch văn hóa. Du khách vẫn muốn đặt chân đến những địa danh quan trọng, song bên cạnh việc ngắm nhìn, họ ngày càng tìm kiếm những hoạt động giúp hiểu thêm về lịch sử, con người và những giá trị truyền thống làm nên bản sắc của mỗi điểm đến.

“Di sản Việt Nam không chỉ là những điều du khách muốn tận mắt chiêm ngưỡng. Ngày càng nhiều người tìm kiếm những cách thức để dành thời gian khám phá sâu hơn các vùng đất, câu chuyện và giá trị truyền thống tạo nên nét riêng của mỗi điểm đến”, bà Huỳnh Thị Mai Thy, Giám đốc Quốc gia Traveloka chia sẻ.

Theo bà Mai Thy, Traveloka hướng tới việc giúp những hành trình như vậy trở nên thuận tiện hơn trong quá trình tìm kiếm và lên kế hoạch, đồng thời hỗ trợ các điểm đến và đối tác du lịch địa phương đưa câu chuyện của mình đến với nhiều du khách hơn.

Du khách thích những khám phá văn hoá, trải nghiệm tại địa phương. Ảnh: VISIT HOIAN

Chiều sâu văn hóa mở rộng không gian cho sản phẩm du lịch

Theo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, Việt Nam có hơn 40.000 di tích lịch sử, văn hóa và danh lam thắng cảnh. UNESCO hiện công nhận 9 Di sản Thế giới và 17 di sản văn hóa phi vật thể của Việt Nam.

Hệ thống di sản phong phú trải rộng từ các đô thị cổ, quần thể di tích cung đình đến âm nhạc, lễ hội, nghề thủ công và những tập quán văn hóa cộng đồng. Đây là nền tảng để các điểm đến phát triển thêm nhiều trải nghiệm kết nối di sản với ẩm thực, nghệ thuật, giải trí và đời sống thường nhật của người dân.

Trên phạm vi toàn cầu, du lịch văn hóa cũng giữ vai trò quan trọng. Theo ước tính của Markets Report World, loại hình này chiếm khoảng 40% hoạt động du lịch trên toàn thế giới.

Với Việt Nam, dư địa phát triển nằm ở khả năng đưa những giá trị di sản bước ra khỏi phạm vi của các điểm tham quan, trở thành những trải nghiệm có chiều sâu, giúp du khách hiểu rõ hơn bản sắc riêng của từng vùng đất.

Tại Hội An, hành trình có thể mở rộng từ phố cổ sang các chương trình biểu diễn địa phương, ẩm thực và những nghề thủ công truyền thống.

Tại Huế, du khách có thể kết hợp tham quan hệ thống di tích với các tour khám phá thành phố có hướng dẫn và thưởng thức ẩm thực địa phương.

Còn tại Ninh Bình, các di tích lịch sử có thể được kết nối với cảnh quan thiên nhiên và đời sống cộng đồng xung quanh, tạo nên một không gian trải nghiệm đa dạng hơn.

Khi được phát triển phù hợp, những sản phẩm như vậy có thể tạo thêm lý do để du khách lưu trú lâu hơn, khám phá sâu hơn và chi tiêu nhiều hơn tại địa phương. Đồng thời, cơ hội tham gia chuỗi giá trị du lịch cũng được mở rộng cho doanh nghiệp, hướng dẫn viên, nghệ sĩ biểu diễn, nghệ nhân và cộng đồng dân cư.

Kết nối cảm hứng thành một hành trình trọn vẹn

Những xu hướng tìm kiếm trên cho thấy việc đưa các trải nghiệm văn hóa đến gần du khách, giúp họ dễ tìm kiếm và thuận tiện lên kế hoạch, ngày càng có ý nghĩa đối với sự phát triển của du lịch văn hóa.

Khi lưu trú, phương tiện di chuyển và các hoạt động du lịch được kết nối trên cùng một nền tảng, du khách có thể chuyển từ một ý tưởng ban đầu thành một hành trình hoàn chỉnh hơn.

Dữ liệu tìm kiếm cũng cung cấp thêm cơ sở để các điểm đến và đối tác du lịch nhận diện những trải nghiệm đang thu hút sự quan tâm. Qua đó, sản phẩm có thể được điều chỉnh phù hợp hơn với những thay đổi trong nhu cầu và sở thích của du khách.

Traveloka cho biết sẽ tiếp tục hợp tác với các điểm đến và đối tác du lịch địa phương nhằm giới thiệu sự đa dạng văn hóa của Việt Nam, đồng thời giúp những trải nghiệm bản địa giàu ý nghĩa trở nên dễ tiếp cận hơn với cả du khách trong nước và quốc tế.