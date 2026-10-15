Đồng lòng hiến đất mở đường

Dự án đường Tam Kỳ - Tam Thanh đi quốc lộ 40B qua khối phố Phú Bình (phường Quảng Phú) nhỏ hẹp, xuống cấp nhiều năm nay. Ảnh: THIÊN KIM

Đồng thuận trên con đường mới

Những ngày này, người dân khối phố Phú Bình (phường Quảng Phú) phấn khởi khi đơn vị thi công triển khai dự án nâng cấp, mở rộng tuyến đường Tam Kỳ - Tam Thanh kết nối quốc lộ 40B qua địa bàn.

Theo UBND phường Quảng Phú, dự án có chiều dài hơn 1km, nền đường rộng 8,5m với tổng mức đầu tư 21,7 tỷ đồng. Địa phương đã công khai dự thảo phương án bồi thường, tích cực tuyên truyền, vận động và nhận được sự đồng thuận cao của người dân khối phố Phú Bình. Trong số 71 hộ bị ảnh hưởng, nhiều hộ đã tự nguyện hiến đất với diện tích lớn, có trường hợp hiến hơn 100m2 đất.

Bà Trương Thị Diễm, Trưởng ban công tác Mặt trận khối phố Phú Bình cho biết, tuyến đường Tam Kỳ - Tam Thanh đi qua nhà văn hóa khối phố, kết nối các trục đường chính nhưng mặt đường hẹp và xuống cấp nghiêm trọng.

"Lâu nay bà con mong mỏi đường được đầu tư. Vì vậy, khi có thông tin dự án, mọi người đều phấn khởi, đồng lòng ủng hộ và tạo điều kiện thuận lợi để công trình được triển khai", bà Diễm chia sẻ.

Người dân khối phố Phú Bình kỳ vọng tuyến đường Tam Kỳ - Tam Thanh đi quốc lộ 40B sớm hoàn thành công tác mở rộng, nâng cấp để đi lại thuận tiện hơn. Ảnh: THIÊN KIM

Dự án nâng cấp, mở rộng tuyến đường Tam Kỳ - Tam Thanh đi quốc lộ 40B qua khối phố Phú Bình là một trong những công trình được triển khai nhờ sự đồng thuận của nhân dân theo phương châm "Nhà nước và nhân dân cùng làm".

Theo Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Quảng Phú, trong 9 tháng đầu năm 2026, có 318 hộ dân tham gia hiến tổng cộng 41.834m2 đất, trị giá quy đổi tương đương 19,578 tỷ đồng.

Từ đầu năm đến nay, toàn phường Quảng Phú có 22 dự án hiến đất mở đường. Trong đó, tuyến nâng cấp, mở rộng đường Tam Kỳ - Tam Thanh đi Tân Phú (đường đi cảng cá) ghi nhận số hộ hiến đất nhiều nhất năm với 124 hộ.

Các dự án khác đang được triển khai gồm: đường Tam Kỳ - Tam Thanh đi Ngọc Mỹ; nâng cấp, mở rộng đường từ ĐX3 đi kênh Tây (khối phố An Phú); sửa chữa, nâng cấp đường ĐX3 (đoạn từ Trường Tiểu học Ngô Quyền đến đường Nguyễn Tất Thành); nâng cấp, mở rộng tuyến Tam Kỳ - Tam Thanh đi quốc lộ 40B (khối phố Phú Bình); nâng cấp, mở rộng đường từ ĐX3 khối phố Phú Phong đến Làng Hoa Sen (khối phố Phú Sơn); nâng cấp, mở rộng đường từ nhà ông Được đến đập Hói Gia (khối phố Phú Thạnh); nâng cấp, mở rộng đường từ Bà Tá - An Hà đi khu dân cư An Phú (khối phố An Hà Nam) và đường từ cây xăng Tam Phú đi chợ Kim Thành.

Theo bà Nguyễn Thị Ly, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Quảng Phú, ngay từ khi triển khai các dự án trên địa bàn, địa phương chú trọng công tác tuyên truyền, vận động người dân.

"Chúng tôi trực tiếp đến từng hộ vận động, đồng thời phát huy vai trò của các gia đình tiêu biểu, uy tín trong cộng đồng nhằm tạo sức lan tỏa, khuyến khích người dân cùng hiến đất, chung sức làm đường. Sự tiên phong của các hộ dân này đã làm gương bà con trong khối phố đồng lòng tham gia, tạo nên những công trình lớn cho địa phương", bà Ly chia sẻ.

Phường Quảng Phú đang tập trung hoàn thiện cơ sở hạ tầng, trong đó có việc triển khai các tuyến đường giao thông chính. Việc người dân đồng thuận hiến đất mở rộng đường góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho việc hoàn thiện hệ thống giao thông, nâng cao chất lượng hạ tầng và phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân". Bà Nguyễn Thị Ly, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Quảng Phú

[VIDEO] - Người dân phường Quảng Phú đồng thuận hiến đất mở đường:

"Đi từng ngõ, gõ từng nhà"

UBND xã Đại Lộc đã phê duyệt dự án nâng cấp, mở rộng toàn tuyến đường giao thông nông thôn qua cụm Hòa Mỹ (thôn Đại Nghĩa) với tổng mức đầu tư 5 tỷ đồng, do Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự nghiệp công xã Đại Lộc làm chủ đầu tư.

Những ngày cuối tháng 9, đầu tháng 10/2026, không khí bàn giao mặt bằng tại cụm Hòa Mỹ diễn ra rộn ràng. Người dân chủ động di dời tường rào, cổng ngõ để phục vụ việc mở rộng, bê tông hóa kiên cố toàn tuyến, đầu tư đồng bộ hệ thống mương thoát nước và kết nối với trục giao thông chính ĐT609.

Tuyến đường qua khu vực cụm Hòa Mỹ, thôn Đại Nghĩa (xã Đại Lộc) được nâng cấp, mở rộng sau khi người dân bàn giao mặt bằng. Ảnh: Đ.VIỆT

Ông Thái Ngọc Ôi, Trưởng thôn Đại Nghĩa cho biết, tuyến đường dài gần 700m này đã xuống cấp từ lâu, mặt đường hẹp chưa tới 4m. Mỗi khi mưa lớn, nhiều đoạn thường xuyên ngập úng, lầy lội, ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc đi lại của người dân.

Nhờ sự đồng thuận của các hộ dân, công trình được khởi công vào ngày 16/9/2026. Đến nay, công tác giải phóng mặt bằng cơ bản hoàn tất, đơn vị thi công đang đẩy nhanh tiến độ, dự kiến hoàn thành dự án trong 6 tháng.

Gia đình bà Trần Thị Tý ở cụm Hòa Mỹ đã bàn giao 40m2 đất cho dự án. "Mong muốn lớn nhất của chúng tôi là con đường không còn cảnh lầy lội, ngập úng. Người lớn đi làm, trẻ nhỏ đi học được thuận tiện, an toàn hơn trong mùa mưa", bà Tý chia sẻ.

Người dân cụm Hòa Mỹ, thôn Đại Nghĩa (xã Đại Lộc) chủ động di dời tường rào, cổng ngõ để bàn giao mặt bằng cho dự án mở đường. Ảnh: Đ.VIỆT

Người dân cụm Hòa Mỹ, thôn Đại Nghĩa (xã Đại Lộc) chủ động di dời tường rào, cổng ngõ để bàn giao mặt bằng cho dự án. Ảnh: Đ.VIỆT

Đơn vị thi công đang nỗ lực đẩy nhanh tiến độ. Ảnh: Đ.VIỆT

Người dân cụm Hòa Mỹ, thôn Đại Nghĩa (xã Đại Lộc) chủ động di dời tường rào, cổng ngõ để bàn giao mặt bằng cho dự án mở đường. Ảnh: Đ.VIỆT

Theo ông Thái Ngọc Ôi, sau khi có chủ trương mở rộng đường giao thông nông thôn, cấp ủy, Ban nhân dân và Ban công tác Mặt trận thôn Đại Nghĩa tăng cường tuyên truyền với phương châm "đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng hộ" để vận động người dân ký cam kết.

Ông Ôi cho hay, quá trình vận động ban đầu cũng có một số hộ còn băn khoăn. Chính quyền địa phương và cán bộ thôn đã trực tiếp giải thích rõ lợi ích lâu dài của việc mở rộng tuyến đường. Nhờ đó, 100% hộ dân đã đồng thuận vì lợi ích chung.

Trên mặt bằng vừa tiếp nhận, đơn vị thi công đang tập trung tối đa nguồn nhân lực, máy móc hỗ trợ người dân di dời tường rào, cổng ngõ để đẩy nhanh tiến độ, quyết tâm hoàn thành công trình đúng kế hoạch.

[VIDEO] - Người dân thôn Đại Nghĩa, xã Đại Lộc bày tỏ niềm vui trước con đường mới: