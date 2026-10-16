Theo Bộ Xây dựng, đến hết 9 tháng năm 2026, cả nước có 947 dự án nhà ở xã hội đã hoàn thành, đang triển khai hoặc được chấp thuận chủ trương đầu tư, với tổng quy mô 910.933 căn và tổng mức đầu tư khoảng 841.338 tỷ đồng.

Trong đó, 363 dự án đã hoàn thành, cung cấp 216.626 căn, với tổng mức đầu tư khoảng 200.076 tỷ đồng. Bên cạnh đó, 293 dự án đang được triển khai xây dựng, có quy mô 363.065 căn, tổng vốn đầu tư khoảng 335.327 tỷ đồng.

Cả nước dự kiến hoàn thành hơn 18.000 căn nhà ở xã hội cho thuê.

Ngoài các dự án trên, cả nước có 291 dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư, dự kiến cung cấp 331.242 căn nhà ở xã hội, với tổng mức đầu tư khoảng 305.935 tỷ đồng.

Riêng từ đầu năm 2026 đến nay, cả nước đã hoàn thành 170 dự án với quy mô 46.962 căn. Cùng thời gian, 128 dự án được khởi công, có tổng quy mô 183.293 căn, trong đó gồm 140.492 căn nhà ở xã hội và 42.801 căn nhà ở cho thuê.

Theo Bộ Xây dựng, tổng số dự án đã hoàn thành, khởi công và được chấp thuận chủ trương đầu tư hiện đạt 91% chỉ tiêu đề ra tại Đề án phát triển nhà ở xã hội.

Bên cạnh nhà ở xã hội để bán, tiến độ phát triển nhà ở cho thuê cũng ghi nhận những kết quả đáng chú ý. Lũy kế đến nay, cả nước có 114 dự án nhà ở xã hội có nhà cho thuê đang được triển khai, với tổng quy mô 63.970 căn.

Trong số này, hơn 8.300 căn đã hoàn thành, đạt khoảng 48% kế hoạch năm. Bộ Xây dựng dự kiến đến hết năm 2026, cả nước sẽ hoàn thành 18.049 căn nhà ở xã hội cho thuê, tương đương 105% kế hoạch được giao.

Trong những tháng cuối năm, Bộ Xây dựng tiếp tục hoàn thiện hồ sơ dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi) và Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi), dự kiến trình Chính phủ, Quốc hội tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa 16 vào tháng 10.

Đồng thời, Bộ sẽ xây dựng nghị quyết của Chính phủ về giao chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội và nhà ở cho thuê cho các địa phương giai đoạn 2026-2030; phối hợp kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện chỉ tiêu theo Nghị quyết số 07.

Bộ Xây dựng cũng tiếp tục theo dõi diễn biến thị trường bất động sản, nghiên cứu giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, hướng tới phát triển thị trường an toàn, lành mạnh và bền vững.