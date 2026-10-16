Bỏ phố về quê xây nhà 250 triệu đồng, vợ chồng trẻ từ bị chê đến được khen

Mơ ước tổ ấm riêng

Năm 2020, Đào Văn Thảo (SN 2000, quê xã Nghĩa Thành, TPHCM) lên thành phố lập nghiệp với nghề nhiếp ảnh. Những ngày đầu, anh thuê một căn phòng trọ nhỏ làm nơi sinh hoạt, nghỉ ngơi sau giờ làm việc.

Năm 2023, anh kết hôn với chị Vũ Quý Xuân Vy (SN 2002). Hai vợ chồng chuyển đến căn nhà thuê rộng rãi hơn, tiếp tục cuộc sống mưu sinh ở thành phố.

Sau 150 ngày tâm huyết, đôi vợ chồng trẻ đã hoàn thiện tổ ấm mơ ước. Nguồn: Tom house

Nhiều năm ở nhà thuê nhỏ hẹp, cả hai luôn mong có một tổ ấm của riêng mình. Tuy nhiên, giá bất động sản đắt đỏ khiến giấc mơ mua nhà ở thành phố trở nên xa vời.

Hơn nữa, cuộc sống nơi phố thị ngày càng khiến vợ chồng trẻ cảm thấy bí bách, ngột ngạt.

Những căn nhà thuê cũng không cho họ cảm giác thực sự thuộc về mình bởi mỗi khi muốn sửa sang, thay đổi không gian sống đều phải xin phép chủ nhà, thậm chí có những việc không được phép thực hiện.

Tháng 5/2026, vợ chồng Thảo quyết định bỏ phố về quê nội, xây nhà trên mảnh đất rộng 100m2 bố mẹ cho.

Hai vợ chồng tự làm rất nhiều hạng mục trong quá trình xây nhà

Quyết định này giúp họ vừa có cơ hội sở hữu tổ ấm riêng, vừa được sống gần bố mẹ, thuận tiện cho việc học hành của con.

Công việc nhiếp ảnh và trang điểm có thời gian linh hoạt cũng tạo điều kiện để hai vợ chồng tiếp tục kiếm sống khi về quê.

“Lúc đó, vợ chồng tôi chỉ có 200 triệu đồng tích lũy. Chúng tôi vay mượn thêm người thân để xây nhà với kinh phí dự trù là 250 triệu”, Thảo chia sẻ.

Sút 5kg sau 2 tháng

Trên khu đất 100m2, Thảo xây nhà 50m2, phần diện tích còn lại dành làm sân vườn.

Căn nhà cấp 4 mái tôn được bố trí 2 phòng ngủ, một phòng vệ sinh, phòng khách và bếp liên thông, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của gia đình nhỏ.

Mỗi góc nhỏ đều được Thảo chăm chút

Bản thiết kế ban đầu do chính Thảo phác thảo. Không qua trường lớp kiến trúc, anh tự hình dung về ngôi nhà mong muốn, kết hợp với ý tưởng tham khảo trên mạng và các không gian nghỉ dưỡng từng ghé thăm.

“Chúng tôi không cần nhà rộng mà ưu tiên sự tiện nghi, thoáng đãng, dễ dọn dẹp. Với chúng tôi, nhà phải là nơi được nghỉ ngơi, thư giãn sau một ngày làm việc”, Thảo nói.

Để tận dụng ánh sáng tự nhiên, Thảo thiết kế 11 ô cửa, bao gồm cả cửa chính và cửa sổ. Hướng cửa được tính toán để đón nắng, gió, giúp không gian nhỏ luôn sáng sủa, thông thoáng mà không cần bật đèn vào ban ngày.

Chi phí thuê thợ xây dựng phần thô hết khoảng 140 triệu đồng. Số tiền còn lại được hai vợ chồng dành cho việc hoàn thiện nhà và mua sắm vật dụng làm nội thất.

Vợ chồng Thảo tự tay làm nhiều món đồ nội thất trong nhà

Trong bối cảnh giá vật tư tăng cao, họ phải tính toán kỹ từng khoản chi. Thay vì thuê thợ thi công nội thất, hai vợ chồng quyết định tự làm mọi việc trong khả năng.

Từ giường ngủ, tủ quần áo, tủ tivi, bàn làm việc đến hệ tủ bếp… đều có công sức của hai vợ chồng. Ngay cả mái hiên, sân gạch và công đoạn mài nền nhà… cả hai cũng tự thực hiện để giảm chi phí nhân công.

“Tôi chưa từng xây nhà, cũng không có kinh nghiệm sử dụng máy móc hay đóng đồ nội thất. Thế nhưng, vì mong muốn hoàn thiện tổ ấm, tôi sẵn sàng học từ đầu.

Ban ngày đi làm, tối về tôi lại mày mò tìm hiểu cách sử dụng dụng cụ, nghiên cứu kỹ thuật đóng giường, làm tủ, hoàn thiện từng góc nhỏ. Khởi công làm nhà được 2 tháng, tôi sút 5kg”, Thảo cười kể lại.

Có những món đồ, anh Thảo tìm mua vật liệu cũ rồi tự thiết kế, cải tạo lại. Toàn bộ 11 bộ cửa đều được tận dụng từ cửa cũ sau đó tự chỉnh sửa cho phù hợp với tổng thể ngôi nhà. Trong đó, chiếc cửa chính bằng gỗ thông chỉ tốn 700.000 đồng.

Thảo thiết kế nhiều ô cửa để đón nắng vào nhà

Sau gần 150 ngày miệt mài cùng tổng chi phí 250 triệu, vợ chồng Thảo đã hoàn thiện ngôi nhà mơ ước.

Chi phí này khiến nhiều người bất ngờ, thậm chí hoài nghi trong thời buổi vật liệu xây dựng lẫn tiền thuê thợ đều đắt đỏ. Tuy nhiên, Thảo khẳng định đó là số tiền hai vợ chồng đã bỏ ra để có được căn nhà 50m2 như mong muốn.

“Chúng tôi tự tay làm rất nhiều hạng mục nên mới có mức chi phí ấy”, Thảo chia sẻ.

Thời gian mới dựng phần thô, Thảo từng nghe một vài người nhận xét căn nhà nhỏ, bí bách, trông chẳng khác nào “nhà tù”.

Thế nhưng, hai vợ chồng vẫn kiên trì với lựa chọn của mình. Họ tin rằng, một ngôi nhà đẹp không nhất thiết phải rộng lớn hay sử dụng những món nội thất đắt tiền, mà quan trọng là cách bố trí không gian và cảm giác thoải mái của người sống trong đó.

Tổ ấm nhỏ của Thảo

Khi căn nhà hoàn thiện, những lời chê bai ban đầu dần được thay bằng sự ngạc nhiên, khen ngợi. Nhiều người thích thú trước cách bố trí không gian, màu sắc và những món nội thất giản dị nhưng hài hòa.

Đến khi chuyển về ở, vợ chồng Thảo càng trân trọng căn nhà mà mình tâm huyết xây lên. Họ được sống trong căn nhà ngập ánh sáng, có khoảng sân vườn để thư giãn, tận hưởng bầu không khí trong lành.

Sau mỗi ngày làm việc, chỉ cần trở về nhà, nhìn ngắm những góc nhỏ do chính mình tạo nên, hai vợ chồng đã cảm thấy nhẹ nhõm, bình yên.

“Đôi khi, tôi thấy mình chẳng cần đi du lịch đâu đó vì ngôi nhà hiện tại đã mang lại cảm giác thư thái, dễ chịu như đi nghỉ dưỡng rồi”, Thảo cười nói.

Ảnh: NVCC