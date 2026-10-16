Cà Mau hiện thực hóa mục tiêu cứng hóa đường giao thông về tận khóm, ấp

Cụ thể hóa chủ trương bằng những công trình thiết thực

Với đặc thù địa hình sông nước, hệ thống kênh rạch chằng chịt, việc đầu tư xây dựng giao thông nông thôn tại Cà Mau luôn đối mặt với nhiều khó khăn. Không ít tuyến đường đất chưa được cứng hóa, đường bê tông nhỏ hẹp, xuống cấp; tình trạng ngập úng, sạt lở tiếp tục ảnh hưởng đến việc đi lại, vận chuyển hàng hóa và tổ chức sản xuất của người dân.

Thực tế đó đặt ra yêu cầu phải phát triển mạng lưới giao thông nông thôn theo hướng đồng bộ, kết nối thông suốt giữa các xã, ấp, tạo nền tảng cho phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao chất lượng đời sống Nhân dân.

Ngày 26/8/2026, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Cà Mau ban hành Nghị quyết số 16-NQ/TU về xây dựng giao thông nông thôn giai đoạn 2026-2030. Nghị quyết đặt mục tiêu đến năm 2030, 100% khóm, ấp có đường bê tông thông suốt. Theo kế hoạch, toàn tỉnh dự kiến triển khai khoảng 4.089 công trình, với tổng chiều dài 8.470km, nhu cầu kinh phí trên 14.000 tỷ đồng từ ngân sách nhà nước, nguồn xã hội hóa và đóng góp của Nhân dân.

Quy mô đầu tư lớn, thời gian thực hiện kéo dài trong nhiều năm, trong khi điều kiện địa hình và khả năng cân đối nguồn lực còn hạn chế, đòi hỏi tỉnh phải có cách làm phù hợp, xác định rõ trọng tâm, lộ trình và trách nhiệm tổ chức thực hiện ở từng địa phương.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Nguyễn Hồ Hải phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Nguyễn Nguyên

Trên tinh thần đó, sáng 15/10, Cà Mau tổ chức lễ ra quân thực hiện Nghị quyết số 16-NQ/TU, đồng loạt khởi công 22 tuyến đường tại 19 xã, phường, gồm 2 phường và 17 xã. Các công trình có tổng chiều dài 31,5km, tổng kinh phí đầu tư 53,4 tỷ đồng. Đây là bước khởi đầu cụ thể, tạo khí thế triển khai nghị quyết trên diện rộng, đồng thời đặt nền móng cho việc tiếp tục đầu tư các tuyến đường theo lộ trình đến năm 2030.

Phát biểu tại buổi lễ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Nguyễn Hồ Hải nhấn mạnh, phát triển giao thông nông thôn là nhiệm vụ quan trọng, góp phần tháo gỡ điểm nghẽn về hạ tầng, thúc đẩy KT-XH và nâng cao đời sống Nhân dân. Đồng thời, yêu cầu các đơn vị tăng cường kiểm tra, giám sát, bảo đảm tiến độ, chất lượng, mỹ quan và hiệu quả đầu tư; hướng dẫn cơ sở thực hiện đúng thủ tục, tuân thủ yêu cầu kỹ thuật và bảo vệ môi trường.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công đường giao thông nông thôn tại xã Đầm Dơi. Ảnh: Nguyễn Nguyên

Chủ động từ cơ sở, không chờ đến ngày khởi công

Thực tế tại nhiều địa phương cho thấy, để chủ trương của tỉnh đi vào cuộc sống, công tác xây dựng giao thông nông thôn đã được triển khai bằng những bước chuẩn bị cụ thể, phù hợp với điều kiện và nhu cầu thực tế.

Tại xã Ninh Thạnh Lợi, từ ngày 24/9, địa phương đã tổ chức ra quân thực hiện đề án xây dựng giao thông nông thôn, hưởng ứng Nghị quyết số 16-NQ/TU. Ba tuyến đường trọng điểm gồm Kênh Tà Hong, bờ Đông Kênh Xã Sang và Kênh 9.000 được khởi công với tổng chiều dài 5.042m, tổng mức đầu tư hơn 12,6 tỷ đồng.

Không dừng ở các công trình trước mắt, xã Ninh Thạnh Lợi đặt mục tiêu đến năm 2030 đầu tư xây dựng 41 tuyến đường nội bộ, tổng chiều dài khoảng 171km. Nguồn vốn thực hiện được huy động từ vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030, sức dân và nguồn lực xã hội hóa.

Cách làm của địa phương là xác định giao thông nông thôn phải trở thành nhiệm vụ chung của cả hệ thống chính trị, cộng đồng dân cư và từng người dân. Chính quyền vận động các hộ hiến đất, di dời vật kiến trúc, hoa màu và bàn giao mặt bằng; các lực lượng chức năng, đơn vị thi công chủ động nhân lực, phương tiện, vật tư để sớm triển khai công trình.

Trong khi đó, tại xã Phong Hiệp, việc chuẩn bị hạ tầng được thực hiện theo hướng kết hợp đầu tư xây dựng mới với sửa chữa, nâng cấp và hoàn thiện nền đường. Từ đầu năm 2026 đến nay, xã đã xây dựng mới 6 tuyến đường với tổng chiều dài hơn 13,6km, sửa chữa 4 tuyến dài gần 6km và xây mới 11 cây cầu, tổng kinh phí gần 60 tỷ đồng.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công đường giao thông nông thôn tại xã Khánh An. Ảnh: Nguyễn Nguyên

Dù đạt những kết quả đáng ghi nhận, qua rà soát, xã vẫn còn 49 tuyến giao thông nội đồng với tổng chiều dài khoảng 115km cần được đầu tư. Trước yêu cầu đó, địa phương chủ động vận động người dân hiến đất, phát quang, đắp nền đất đen, tạo mặt bằng sẵn sàng cho việc bê tông hóa.

Theo kế hoạch giai đoạn 2026-2027, xã Phong Hiệp sẽ đầu tư khoảng 21 tuyến đường, nâng cấp và mở rộng mặt lộ từ 3-5m tùy theo nguồn vốn. Riêng tuyến Kênh 1.000 tại Ấp 2 còn hơn 1,5km chưa có lộ; người dân đã tự nguyện hiến đất, cùng chính quyền đắp nền đường, tạo tiền đề đầu tư tuyến bê tông kết nối giao thông nội đồng liên ấp.

Một trong những giải pháp quan trọng để thực hiện mục tiêu cứng hóa đường giao thông nông thôn là huy động sức mạnh tổng hợp của Nhà nước, cộng đồng và người dân. Trong điều kiện nhu cầu vốn toàn tỉnh lên đến hơn 14.000 tỷ đồng, việc kết hợp ngân sách nhà nước với nguồn lực xã hội hóa và đóng góp của Nhân dân có ý nghĩa thiết thực, góp phần mở rộng khả năng đầu tư. Tuy nhiên, huy động sức dân không chỉ dừng ở đóng góp kinh phí, thực tiễn tại xã Phong Hiệp và xã Trần Phán cho thấy, người dân còn trực tiếp hiến đất, góp ngày công phát quang, đắp nền, bàn giao mặt bằng để công trình sớm được triển khai. Sự đồng thuận này vừa giúp tháo gỡ khó khăn trong quá trình chuẩn bị đầu tư, vừa tạo nền tảng để cộng đồng cùng có trách nhiệm với công trình sau khi hoàn thành. Mừng vui khi các tuyến đường được khánh thành khang trang, sạch đẹp, người dân trong xã Phong Hiệp cùng nhắc nhau trồng cây xanh, hoa cỏ, xây dựng cảnh quan sáng - xanh - sạch - đẹp. Điều đó cho thấy khi chính quyền quyết liệt trong chỉ đạo, cơ sở chủ động trong tổ chức thực hiện và người dân đồng lòng chung sức, những tuyến đường bê tông sẽ từng bước nối dài đến các khóm, ấp góp phần thay đổi diện mạo nông thôn Cà Mau ngày càng tươi đẹp hơn.