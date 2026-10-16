Xóa nhòa khoảng cách giữa vùng ven và lõi đô thị ở Hà Tĩnh

Còn "khoảng trống" hạ tầng

Ghi nhận thực tế, ở khu vực trung tâm các phường ở Hà Tĩnh, đường sá trải nhựa khang trang, hệ thống điện chiếu sáng, cấp thoát nước và cây xanh được đầu tư bài bản. Ngược lại, ở các vùng ven cũ, nhiều tuyến đường chưa được thảm nhựa, chưa mở rộng theo tiêu chuẩn đô thị. Hệ thống thoát nước mưa còn yếu, dẫn đến ngập úng cục bộ khi mưa lớn. Vỉa hè chưa đồng bộ, dây điện chằng chịt.

Lãnh đạo phường Hà Huy Tập kiểm tra tiến độ thi công các công trình xây dựng trên địa bàn (ảnh do phường cung cấp).

Tại phường Trần Phú, hạ tầng thực tế chưa thể đáp ứng ngay quy mô, nhiều khu dân cư cũ (như khu vực thuộc xã Thạch Hạ hoặc Đồng Môn trước đây) vẫn sở hữu trục giao thông nội khối dạng bê tông rộng 3-4m, không có vỉa hè và không có rãnh thoát nước ngầm.

Ông Trần Văn Bình, khu dân cư Đồng Môn, phường Trần Phú, chia sẻ: "Khu ven sông là 'rốn ngập' khi mưa lũ lớn. Hệ thống cống tiêu thoát nước quá cũ, khi mưa to nước không thoát kịp, dâng tràn vào sân nhà, ngập đường liên thôn. Chúng tôi mong sớm có dự án cải tạo, nâng cấp để khắc phục tình trạng này".

Phường Hà Huy Tập đang đối mặt với áp lực hạ tầng khi trở thành vùng phát triển năng động, hàng loạt dự án chiến lược đi qua như: ga đường sắt tốc độ cao (TOD), cao tốc Bắc - Nam, trục Xô Viết Nghệ Tĩnh phía Tây. Địa phương này đang dồn lực phấn đấu đến năm 2030 đạt chuẩn đô thị văn minh.

Mặc dù đã hình thành cánh đồng quy mô 185ha, song hạ tầng tái định cư tại các vùng giáp ranh cũ (như khu vực thuộc xã Tân Lâm Hương và Thạch Đài trước đây) còn nhiều bất cập.

Bà Nguyễn Thị Hương, thôn Mỹ Triều, phường Hà Huy Tập, chia sẻ: “Trời mưa to là nước từ các trục đô thị lớn đổ dồn về vùng trũng thấp ven khu dân cư cũ, gây ngập cục bộ. Người dân mong các dự án triển khai nhanh để giải quyết dứt điểm cảnh ngập lụt”.

Đồng quan điểm, ông Trần Văn Báu, thôn Liên Hạ, phường Trần Phú, cho biết: “Hạ tầng phải đi trước một bước. Nếu không đầu tư đồng bộ, đời sống dân sinh vùng ven sẽ chịu nhiều thiệt thòi”.

“Kinh tế người dân khấm khá hơn, nhưng ngõ xóm chưa khớp nối được với đường phố trung tâm. Chúng tôi mong dòng vốn đầu tư công sớm phủ đều để không còn vướng đường hẹp, thiếu rãnh thoát nước", ông Báu nói.

Phường Hà Huy Tập hỗ trợ người dân di dời tài sản, GPMB dự án đường Hàm Nghi (ảnh do phường cung cấp).

Ông Dương Thành Trung, Chủ tịch UBND phường Hà Huy Tập, chia sẻ: "Nguồn thu ngân sách địa phương và kinh phí phân bổ đầu tư công cho hạ tầng còn hạn hẹp. Nhiều tuyến đường trong khu dân cư cũ được thiết kế theo tiêu chuẩn giao thông nông thôn (đường bê tông rộng 3-4m), nay rất khó mở rộng vì thiếu quỹ đất và vướng giải phóng mặt bằng".

Hạ tầng kỹ thuật không đồng bộ, giao thông ngõ xóm nhỏ hẹp, hệ thống thoát nước mưa và nước thải sinh hoạt chưa tách riêng, dễ gây ô nhiễm và ngập úng.

Ngân sách cấp phường chủ yếu dựa vào bổ sung từ cấp trên, trong khi chỉnh trang đô thị, làm đường, xây dựng thiết chế văn hóa đòi hỏi nguồn vốn lớn.

Bên cạnh đó, một bộ phận người dân vẫn giữ nếp sống sinh hoạt của vùng nông thôn cũ (phơi phóng, chăn nuôi nhỏ lẻ, xả rác chưa đúng nơi quy định), tạo áp lực lên công tác quản lý đô thị.

Lãnh đạo phường Trần Phú đôn đốc, kiểm tra tiến độ các công trình xây dựng trên địa bàn (ảnh do phường cung cấp).

Giải pháp căn cơ để "khớp nối" hạ tầng

Ông Tô Thái Hòa, Phó giám đốc Sở Xây dựng Hà Tĩnh, cho biết: “Để xóa nhòa khoảng cách vùng ven và lõi đô thị, Hà Tĩnh cần tập trung vào các giải pháp trọng tâm như siết chặt quy hoạch phân khu, các dự án dân cư mới bắt buộc phải xây dựng đồng bộ hạ tầng kỹ thuật trước khi bàn giao.

Đa dạng nguồn lực, đẩy mạnh cơ chế "Nhà nước và nhân dân cùng làm". Sử dụng hiệu quả nguồn thu từ quỹ đất để tái đầu tư trực tiếp vào hạ tầng thiết yếu cho các khối phố vùng ven.

Đồng thời, ưu tiên công trình dân sinh bức thiết. Tập trung nguồn vốn xử lý dứt điểm hệ thống mương thoát nước trục chính để chống ngập và thu gom nước thải sinh hoạt tách rời nước mưa.

Đặc biệt, cần chuẩn hóa năng lực cán bộ cơ sở theo mô hình chính quyền điện tử, đẩy mạnh chuyển đổi số đồng bộ với hạ tầng vật lý".