Trả lại không gian cho bãi biển

Lãnh đạo xã Chân Mây - Lăng Cô làm việc với các hộ kinh doanh để thống nhất phương án tháo dỡ, di dời các quán trên biển tự ý cơi nới, không phù hợp quy hoạch.

Đồng thuận tháo dỡ

Cách đây khoảng 5 tháng, Huế ngày nay phản ánh tình trạng một số hàng quán cơi nới, lấn ra khu vực bãi biển Chân Mây - Lăng Cô. Những mái che, hàng quán phục vụ ăn uống hình thành từ nhu cầu kinh doanh, phục vụ khách tắm biển. Tuy nhiên, qua thời gian, các công trình này đã ảnh hưởng đến cảnh quan, thu hẹp không gian và lối đi chung của người dân, du khách.

Đến đầu tháng 10/2026, tại các bãi biển Bình An và Lăng Cô còn 6 quán kinh doanh ăn uống có tình trạng xây dựng, cơi nới, lấn ra bãi biển. Các quán đều do người dân tự dựng, nằm trong hành lang bảo vệ bờ biển và đã tồn tại từ nhiều năm. Sau quá trình tuyên truyền, vận động của chính quyền địa phương, các hộ kinh doanh đã đồng thuận tháo dỡ, di dời hàng quán.

Bà Nguyễn Thị Hồng Loan, chủ quán Hương Biển tại bãi biển Bình An cho biết: “Quán của tôi phải tháo dỡ hoàn toàn. Việc chuyển sang một địa điểm khác chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh. Tuy vậy, gia đình xác định những gì thuộc chủ trương và quy định của pháp luật thì phải chấp hành. Chỉ mong nếu có nguồn hỗ trợ nào thì địa phương quan tâm”.

Tương tự, bà Phan Thị Bê, chủ quán Bé Ngọc tại bãi biển Lăng Cô nhìn nhận, việc các hàng quán nằm sát bãi biển, thu hẹp lối đi chung đã ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân và du khách. “Từ các buổi làm việc của chính quyền địa phương, chúng tôi chấp hành tháo dỡ, sắp xếp lại để vừa phù hợp hoạt động kinh doanh, vừa không ảnh hưởng đến hoạt động của bãi biển”, bà Bê nói.

Ông Phan Hữu Bình, Phó Trưởng phòng Kinh tế xã Chân Mây - Lăng Cô cho biết, trong tháng 9/2026, địa phương đã làm việc với 6 hộ kinh doanh để triển khai kế hoạch tháo dỡ, di dời hàng quán. Các hộ cam kết tự giác tháo dỡ, di dời toàn bộ tài sản, vật kiến trúc trước ngày 31/10/2026. Hiện, địa phương đang theo dõi và phối hợp với các hộ kinh doanh để thực hiện theo cam kết.

Mở lối phát triển

Thực tế, tháo dỡ các hàng quán không phù hợp mới giải quyết được một phần vấn đề. Phía sau những công trình phải di dời là sinh kế của các gia đình đã gắn bó với hoạt động kinh doanh, dịch vụ ven biển nhiều năm và định hướng phát triển du lịch biển của địa phương. Vì vậy, cùng với việc trả lại không gian công cộng, việc sắp xếp hoạt động kinh doanh cần tính đến sinh kế của người dân và nhu cầu phục vụ du khách.

Hàng quán trên bãi biển Lăng Cô.

Đây cũng là điều các hộ quan tâm trong quá trình làm việc với chính quyền. Các hộ thống nhất chấp hành tháo dỡ nhưng đồng thời kiến nghị địa phương quan tâm quy hoạch, tạo điều kiện để người dân có cơ hội tham gia đấu giá, thuê mặt bằng tại những vị trí phù hợp, qua đó tiếp tục kinh doanh theo đúng quy định.

Theo ông Đinh Ngọc Hùng, Chủ tịch UBND xã Chân Mây - Lăng Cô, địa phương quan tâm đến hoạt động kinh doanh, sinh kế của người dân. Trong thời gian qua, xã đã tạo điều kiện để các hộ duy trì hoạt động kinh doanh qua mùa cao điểm hè trước khi thực hiện việc tháo dỡ. UBND xã giao Phòng Kinh tế, Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công xã, Phòng Văn hóa và Công an xã hỗ trợ lực lượng, phương tiện giúp các hộ vận chuyển tài sản, thu dọn, vệ sinh sạch mặt bằng. Đồng thời, địa phương dự kiến xây dựng phương án bố trí mặt bằng kinh doanh mới phù hợp quy hoạch để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Việc tổ chức đấu giá cho thuê mặt bằng ngắn hạn công khai, minh bạch và tuân thủ các quy định pháp luật có liên quan.

Ông Đinh Ngọc Hùng cho biết thêm, mục đích sắp xếp lại cũng gắn với định hướng phát triển lâu dài của địa phương, hướng đến hài hòa giữa lợi ích của người dân, yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ không gian công cộng. Cùng với phương án mặt bằng, địa phương dự kiến thiết kế các điểm chụp ảnh, tăng cường quảng bá để thu hút du khách. Việc sắp xếp hàng quán phù hợp theo quy hoạch được địa phương kỳ vọng góp phần cải thiện cảnh quan và chất lượng phục vụ khách.