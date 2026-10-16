TP. Hồ Chí Minh: Đột phá giải quyết chấp thuận chủ trương đầu tư các dự án ngoài ngân sách

UBND TP. Hồ Chí Minh vừa ban hành quy chế mới trong giải quyết chấp thuận chủ trương đầu tư các dự án ngoài ngân sách. Ảnh: Quang Phương

Theo đó, Quyết định số 6782/QĐ-UBND của UBND TP. Hồ Chí Minh ban hành quy chế trên có hiệu lực từ ngày 13/10/2026 và thay thế Quyết định số 678/QĐ-UBND ngày 3/3/2023 của UBND TP. Hồ Chí Minh.

Quy chế mới được xây dựng dựa trên các căn cứ pháp luật mới: Luật Phát triển đô thị năm 2026, Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2025, Luật Đầu tư năm 2025, Luật Đất đai năm 2024, cùng hàng loạt Nghị định hướng dẫn thi hành liên quan đến nhà ở và kinh doanh bất động sản mới nhất.

Theo quy chế, Sở Tài chính là cơ quan đầu mối tiếp nhận và tổ chức thẩm định hồ sơ chấp thuận chủ trương đầu tư (CTĐT) đối với các dự án nêu trên (trừ các dự án thuộc thẩm quyền của Ban Quản lý (BQL) các Khu chế xuất và công nghiệp, BQL Khu công nghệ cao và các dự án nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê thuộc thẩm quyền của Sở Xây dựng).

Quy chế mới của TP. Hồ Chí Minh được xây dựng dựa trên hệ thống pháp luật mới nhất trong đó có Luật Phát triển đô thị 2026 vừa có hiệu lực thi hành. Ảnh: Quang Phương

Sở Tài chính: Chịu trách nhiệm đánh giá thành phần hồ sơ, năng lực tài chính của nhà đầu tư, điều kiện tiếp cận thị trường của nhà đầu tư nước ngoài, xác định căn cứ pháp lý để lựa chọn nhà đầu tư và tổng hợp báo cáo trình Chủ tịch UBND thành phố.

Cũng theo quy chế, Sở Nông nghiệp và Môi trường (NN-MT) sẽ có ý kiến thẩm định về sự phù hợp của hình thức lựa chọn nhà đầu tư, nguồn gốc ranh giới đất, nhu cầu sử dụng đất/rừng/biển và đánh giá sơ bộ tác động môi trường.

Sở Xây dựng thẩm định sự phù hợp với pháp luật xây dựng, nhà ở, kinh doanh bất động sản, kế hoạch phát triển nhà ở và phương án kết nối hạ tầng; Sở Quy hoạch-Kiến trúc chịu trách nhiệm đối chiếu dự án với hệ thống quy hoạch quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh và quy hoạch phân khu/chung của thành phố.

Còn các cơ quan Quốc phòng - An ninh (Bộ Tư lệnh và Công an thành phố) sẽ tham mưu đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến an ninh chính trị, khu vực phòng thủ, hoặc phối hợp lấy ý kiến Bộ Quốc phòng, Bộ Công an khi có nhà đầu tư nước ngoài.

Quy chế mới phân cấp cụ thể về cơ quan lập hồ sơ đề xuất CTĐT dựa trên quy mô vốn: UBND cấp xã thực hiện đối với các dự án có quy mô dưới 800 tỷ đồng. Ảnh: Quang Phương

Quy chế mới quy định cụ thể về trách nhiệm lập hồ sơ đề xuất CTĐT dựa trên quy mô vốn: Cụ thể: Các sở chuyên ngành (Xây dựng, NN-MT, Công Thương): Chủ trì lập hồ sơ đối với các dự án thuộc lĩnh vực quản lý có tổng vốn đầu tư từ 800 tỷ đồng trở lên. UBND cấp xã được phân cấp lập hồ sơ đối với các dự án đầu tư trên địa bàn do đơn vị quản lý và có quy mô dưới 800 tỷ đồng.

Quy chế thiết lập cơ chế phối hợp "một cửa" và quy định thời hạn xử lý như sau: Trong vòng 2 ngày, cơ quan chủ trì phải kiểm tra tính hợp lệ và gửi hồ sơ lấy ý kiến. Các cơ quan phối hợp có tối đa 7 ngày để đưa ra ý kiến phản hồi bằng văn bản (nếu quá thời hạn mà đơn vị phối hợp không trả lời thì được xem là đồng ý và phải chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật).

Sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Tài chính có 14 ngày để lập báo cáo thẩm định trình lãnh đạo thành phố. Văn phòng UBND thành phố sẽ rà soát thể thức, bố cục, văn phong…hoàn chỉnh dự thảo để trình Chủ tịch UBND thành phố ra quyết định cuối cùng trong thời hạn 3 ngày.