Cần bố trí quỹ đất đầu tư các điểm tập kết rác

Một điểm tập kết rác có mái che để giảm lượng nước mưa xâm nhập vào thùng rác tại xã Hòa Tiến. Ảnh: HOÀNG HIỆP

Điểm tập kết rác có mái che

Trong khi ở nhiều tuyến đường đô thị đang được xe cơ giới thu gom rác trực tiếp hoặc chỉ tập kết thùng rác trong chốc lát để chờ xe đến vận chuyển, thì ở một số khu vực đô thị và nông thôn, có nhiều điểm tập kết thùng rác cố định với khối lượng rác lớn. Dù số lượng điểm tập kết rác được đầu tư hạ tầng còn ít, nhưng những công trình này vừa có tường rào được xây bằng gạch, vừa có nền bê-tông xi-măng và mái che bằng tôn. Đây được xem là mô hình tập kết rác bảo đảm vệ sinh môi trường, mỹ quan và nhiều người dân đặt tên thân thiện là nhà rác.

Phần lớn những điểm tập kết rác chưa được đầu tư mái che hoặc mới chỉ được tráng nền xi-măng và đấu nối với mặt đường giao thông, đã giúp những công nhân thu gom rác đẩy xe cải tiến hoặc thùng rác lớn dễ dàng hơn so với trước đây.

Theo UBND xã Hòa Vang, trên địa bàn xã có 24 điểm tập kết rác ở 12 thôn, trong đó có 20 điểm đã được đầu tư hạ tầng đảm bảo vệ sinh môi trường. Hầu hết các điểm tập kết được các ban nhân dân thôn thống nhất đề xuất và đảm bảo một số tiêu chí chính như: đường giao thông phải rộng từ 5m trở lên để xe vận chuyển rác quay đầu được, ở cách xa khu dân cư hơn 20m, xa nguồn nước (kênh mương, ao hồ, sông suối)…

Từ nay đến cuối năm 2026, xã Hòa Vang tiếp tục đầu tư 2 điểm tập kết rác an toàn, văn minh tại thôn Nam Thành và thôn Hòa Phong. Xã cũng sẽ điều chỉnh kịp thời các điểm tập kết rác cho phù hợp hoặc khi người dân và ban nhân dân các thôn có đề xuất thay đổi vị trí, đảm bảo cơ bản các yêu cầu về vệ sinh môi trường theo quy định.

Xã Hòa Vang sẽ tiếp tục đầu tư hạ tầng tại các điểm tập kết rác. Ảnh: HOÀNG HIỆP

Theo UBND xã Hòa Tiến, trên địa bàn xã có 28 điểm tập kết rác, trong đó có 19 điểm đã được đầu tư hạ tầng. Các điểm này đều nằm trên đất công do xã quản lý và cách khu dân cư khá xa để tránh ảnh hưởng về môi trường; 9 điểm tập kết còn lại chưa được đầu tư hạ tầng sẽ được địa phương cân đối nguồn vốn đầu tư…

Sớm bố trí trong khuôn viên chung cư

Hiện ở nhiều khu chung cư trên địa bàn thành phố Đà Nẵng không có điểm tập kết rác sinh hoạt riêng, mà đặt thùng rác ở dưới lòng đường gây cản trở và mất an toàn giao thông. Chẳng hạn, tại phường Sơn Trà, nơi tập trung nhiều khối chung cư nhà ở xã hội, các thùng chứa rác có dung tích lớn được đặt dưới lòng đường Trần Thánh Tông, Chu Huy Mân, Lý Nhật Quang, Khúc Thừa Dụ…, gây ô nhiễm môi trường và mất mỹ quan đô thị.

Bà Trần Thị Kim Vương (trú đường Khúc Thừa Dụ, phường Sơn Trà) cho biết: “Việc tập kết ngay trên lòng đường ở ngã tư Khúc Hạo - Khúc Thừa Dụ, gây ô nhiễm môi trường, mất mỹ quan và mất an toàn giao thông trên đường dẫn vào khu đô thị Habour Ville. Người dân ở khu đô thị đã phản ánh tình trạng này rất nhiều lần, nhưng đến nay vẫn chưa được khắc phục”.

Điểm tập kết rác dưới lòng đường ở khu chung cư cuối đường Khúc Hạo, phường Sơn Trà. Ảnh: HOÀNG HIỆP

Ông Phạm Thanh Thắng (trú đường Trần Thánh Tông, phường Sơn Trà) nói: “Trước đây, điểm tập kết rác của 5 khối nhà chung cư 12T (đường Trần Thánh Tông) ở sát đường Bùi Dương Lịch nhưng bị người dân phản ứng do gây ô nhiễm vì tập kết khối lượng rác quá lớn, nên phát sinh ra 2 điểm khác ở trên vỉa hè đường Trần Thánh Tông. Hiện nay, ở giữa các khối nhà còn có diện tích đất nhỏ chưa được đầu tư gì nên cần được các cơ quan chức năng nghiên cứu đầu tư làm điểm tập kết rác, đảm bảo vệ sinh môi trường”.

Ông Trần Mai Trường, Đội trưởng Đội môi trường Sơn Trà (Công ty CP Môi trường đô thị Đà Nẵng) thông tin, cùng với việc gửi văn bản kiến nghị Sở Xây dựng, UBND phường Sơn Trà đã làm việc và đề nghị Trung tâm Quản lý và khai thác nhà Đà Nẵng bố trí các điểm tập kết rác bên trong khuôn viên các khu chung cư và mua sắm thùng rác. Tuy nhiên, đến nay, vẫn chưa thấy trung tâm thực hiện. Đội vẫn đang chờ trung tâm bố trí các điểm tập kết rác bên trong các khu chung cư để xóa các điểm tập kết thùng rác dưới lòng đường.

Theo Công ty CP Môi trường đô thị Đà Nẵng, để giảm thiểu tình trạng sử dụng vỉa hè, lề đường làm điểm tập kết thùng rác tạm ở khu vực đô thị, công ty đã kiến nghị UBND thành phố cho phép bố trí quỹ đất công để làm điểm tập kết.

Vừa qua, lãnh đạo UBND thành phố đã giao Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Đà Nẵng phối hợp rà soát các lô đất trống chưa sử dụng, nghiên cứu đề xuất các vị trí làm điểm tập kết rác tạm, điểm tập kết phương tiện thu gom và vận chuyển rác…. Đồng thời, khẩn trương triển khai chỉ đạo của UBND thành phố về việc cho thuê đất ngắn hạn để làm các điểm tập kết rác thải xây dựng tạm thời.