Bộ Nông nghiệp và Môi trường giải đáp điều kiện tách thửa đất không giáp đường công cộng
Tách thửa đối với đất không tiếp giáp trực tiếp với đường giao thông công cộng, người dân lưu ý cần sự đồng ý cho đi qua của người sử dụng đất liền kề và các quy định về quyền đối với thửa đất liền kề, đăng ký biến động đất đai, diện tích và kích thước tối thiểu của thửa đất sau khi tách.
Nguồn GĐ&XH: https://giadinh.suckhoedoisong.vn/bo-nong-nghiep-va-moi-truong-giai-dap-dieu-kien-tach-thua-dat-khong-giap-duong-cong-cong-172261014154809251.htm