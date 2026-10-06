Đón khách quốc tế mùa cao điểm

Khách đến tham quan Đại Nội Huế.

Lượng khách ổn định

Qua dữ liệu đặt tour trước của các đối tác cho tháng 10 và tháng 11 năm nay, ông Trần Quang Hào, Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Du lịch Huế (Huetourist) nhận định, lượng khách quốc tế đến Huế năm nay tương đối ổn định và khả quan. “Từ tháng 9 năm nay, chúng tôi đã nhận được thông tin đặt tour trong những tháng cuối năm từ các đối tác và các đoàn khách quốc tế. Đối với khách lẻ, xu hướng đặt tour sát ngày sẽ phổ biến hơn. Đây là những tín hiệu tích cực”, ông Hào cho biết.

Từ cuối tháng 10 đến khoảng tháng 4 năm sau được xem là giai đoạn cao điểm đón khách quốc tế tại Huế. Theo khảo sát thị trường của các doanh nghiệp lữ hành, năm nay, các thị trường truyền thống ở châu Âu, Đông Nam Á và Đông Bắc Á vẫn chiếm tỷ lệ lớn trong cơ cấu khách quốc tế đến Huế. Trong đó, Pháp, Đức, Anh, Ý, Tây Ban Nha, Malaysia… được kỳ vọng tiếp tục là những thị trường chủ lực.

Ông Trần Xuân Nam, Giám đốc Công ty TNHH MTV Restour cho biết, mặc dù chưa ghi nhận sự “bùng nổ” về lượng khách quốc tế trong những tháng cuối năm, nhưng qua quá trình làm việc với các đối tác quốc tế, thị trường khách nước ngoài đến Huế đang cho thấy những tín hiệu khá tích cực. Doanh nghiệp tại Huế cũng đã nhận được lịch đặt tour thường xuyên từ những tháng đầu năm.

Philippines là một trong những thị trường được kỳ vọng có thêm dư địa tăng trưởng. Theo ông Trần Quang Hào, sau khi thành phố Đà Nẵng đưa vào khai thác đường bay mới từ Manila, Philippines từ ngày 20/3/2026, lượng khách từ quốc gia Đông Nam Á này đến Đà Nẵng, ra tham quan Huế cũng tăng lên. “Khách Philippines yêu thích loại hình du lịch tâm linh, thường đi theo các đoàn nhỏ và đánh giá cao các điểm đến tại Huế”, ông Hào chia sẻ.

Khách vào cổng tham quan Đại Nội Huế.

Trong năm nay, ngành du lịch Huế đã tổ chức nhiều hoạt động xúc tiến, quảng bá tại Hàn Quốc; kết nối, tổ chức các chương trình đón đoàn famtrip từ Úc, Thái Lan, Myanmar… Đây là những thị trường được kỳ vọng mang lại cơ hội tăng trưởng về lượng khách cho du lịch Huế.

Nâng chất lượng dịch vụ

Phần lớn du khách quốc tế đến Huế quan tâm đến du lịch di sản. Vì vậy, các đơn vị lữ hành tập trung xây dựng và quảng bá những sản phẩm thuộc loại hình này. Bên cạnh đó, nhu cầu của du khách đang hướng nhiều hơn đến những trải nghiệm có chiều sâu, khám phá điểm đến mới và tìm hiểu nét đặc trưng văn hóa bản địa.

Ông Lê Đình Huy, Giám đốc Công ty TNHH MTV Du lịch Lê Gia cho biết, du khách cũng quan tâm đến các trải nghiệm du lịch cộng đồng, làng nghề truyền thống, sinh thái và văn hóa tại các điểm đến. Do đó, các doanh nghiệp lữ hành đang rà soát, phối hợp với các điểm đến để thiết kế sản phẩm, làm mới hành trình và bổ sung những trải nghiệm phù hợp với nhu cầu của từng nhóm khách.

Cùng với việc làm mới sản phẩm, các đơn vị cũng chú trọng nâng cao chất lượng dịch vụ, đáp ứng tốt hơn nhu cầu của khách quốc tế. Trong đó, việc xây dựng đội ngũ hướng dẫn viên có khả năng ngoại ngữ, am hiểu văn hóa và lịch sử địa phương; tăng cường thông tin đa ngôn ngữ tại các điểm đến được quan tâm. Ngành du lịch cũng nâng cao chất lượng lưu trú, vận chuyển và dịch vụ ăn uống.

Du khách quốc tế tham quan chùa Thiên Mụ.

Ông Hồ Đặng Xuân Lân, Chủ tịch Hội Khách sạn thành phố cho biết, dịch vụ lưu trú là một phần không thể thiếu trong hành trình du lịch của du khách. Trước mùa khách quốc tế, các cơ sở lưu trú đều chú trọng chỉnh trang cơ sở vật chất và bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ nhân viên ở các bộ phận đón tiếp, buồng phòng, nhà hàng…

Để giữ chân khách quốc tế và nâng cao mức chi tiêu của du khách, ngành du lịch Huế đang đẩy mạnh liên kết giữa các đơn vị trong chuỗi cung ứng dịch vụ; đồng thời, tăng cường kết nối với các địa phương trong khu vực. Việc hình thành các chương trình tour liên tuyến, kết nối di sản miền Trung với các sản phẩm nghỉ dưỡng, sinh thái và trải nghiệm văn hóa được kỳ vọng góp phần kéo dài thời gian lưu trú của khách.

Các sản phẩm đường sắt cũng được bổ sung vào hành trình trải nghiệm của du khách. Ông Lương Xuân Thường, Giám đốc Chi nhánh Vận tải Đường sắt Đồng Hới - Tập đoàn Đường sắt Quốc gia Việt Nam (đơn vị quản lý, vận hành tàu di sản) cho biết, cùng với chuyến tàu di sản Huế - Đà Nẵng, tàu di sản Huế - Phong Nha (Quảng Trị) được đưa vào khai thác từ cuối tháng 8, cũng là sản phẩm trải nghiệm được du khách yêu thích.

Ngành đường sắt đang tiếp tục nâng cao chất lượng phục vụ và triển khai các chương trình hấp dẫn đến cuối năm 2026 nhằm kích cầu du lịch, đồng thời giới thiệu sản phẩm đến du khách trong nước và quốc tế khi đến Huế.