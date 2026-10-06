Tài khoản chứng khoán cá nhân Việt Nam vượt mốc 14,1 triệu

Số tài khoản chứng khoán cá nhân đạt tương đương khoảng 14% dân số cả nước

Đà tăng tài khoản liên tục được duy trì

Theo số liệu từ Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC), riêng trong tháng 9/2026, thị trường ghi nhận thêm gần 245.000 tài khoản chứng khoán mở mới, phần lớn đến từ nhà đầu tư cá nhân trong nước. Đây là mức tăng cao nhất trong 3 tháng gần đây, vượt qua con số gần 230.000 tài khoản của tháng 8 và hơn 227.000 tài khoản của tháng 7.

Tính đến cuối tháng 8/2026, tổng số tài khoản giao dịch chứng khoán toàn thị trường đã đạt khoảng 13,9 triệu, tăng gần 17% so với cuối năm 2025 và vượt mục tiêu 11 triệu tài khoản mà Chính phủ đặt ra cho năm 2030. Với mức tăng thêm trong tháng 9, tổng số tài khoản đã chính thức vượt mốc 14,1 triệu, tương đương khoảng 14% dân số cả nước sở hữu tài khoản chứng khoán.

Lũy kế từ đầu năm 2026 đến nay, thị trường đã có thêm hơn 2,2 triệu tài khoản mở mới - một con số cho thấy dòng vốn nhàn rỗi trong dân cư tiếp tục tìm đến kênh đầu tư chứng khoán, bất chấp những giai đoạn thị trường biến động mạnh.

Sức hút của thị trường chứng khoán Việt Nam trong giai đoạn này gắn liền với sự kiện tổ chức xếp hạng chỉ số FTSE Russell chính thức nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam từ cận biên lên mới nổi thứ cấp, có hiệu lực từ ngày 21/9/2026. Đây được xem là cột mốc quan trọng, không chỉ mở đường đón dòng vốn ngoại mà còn củng cố niềm tin của nhà đầu tư trong nước vào triển vọng dài hạn của thị trường.

Tuy nhiên, giới phân tích cũng lưu ý thanh khoản thị trường trong giai đoạn gần đây có xu hướng suy giảm so với các tháng đầu năm. Ông Võ Văn Huy, Giám đốc Khách hàng cao cấp Công ty Chứng khoán DNSE, nhận định thị trường hiện tại "thiếu niềm tin hơn là thiếu dòng tiền mới", khi phần lớn nguồn vốn đã ở trong cổ phiếu, trong đó có tỷ trọng đáng kể đến từ vay ký quỹ (margin). Theo ông, mặt bằng định giá ở nhiều nhóm cổ phiếu hiện đã trở nên hấp dẫn, và việc khôi phục niềm tin sẽ là "chìa khóa" để dòng tiền mới thực sự quay trở lại.

Ảnh minh hoạ

Quản trị rủi ro trước khi "xuống tiền"

Trước làn sóng nhà đầu tư mới liên tục gia nhập thị trường, các chuyên gia đều nhấn mạnh yếu tố quản trị rủi ro và trang bị kiến thức nền tảng trước khi tham gia giao dịch.

Ông Lê Ngọc Hưng, chuyên gia phân tích Công ty Chứng khoán MB (MBS), khuyến nghị nhà đầu tư, đặc biệt là những người mới, cần thận trọng trong các quyết định giải ngân ở giai đoạn thị trường đã tăng nóng, hạn chế tâm lý "mua đuổi" theo đám đông. Thay vào đó, nhà đầu tư nên xây dựng chiến lược quản lý danh mục rõ ràng, từng bước hiện thực hóa lợi nhuận thay vì cố gắng dự đoán đỉnh của thị trường để đưa ra các quyết định mua, bán cực đoan.

Nhiều công ty chứng khoán cũng khuyến cáo nhà đầu tư ngắn hạn nên ưu tiên quản trị rủi ro, hạn chế sử dụng đòn bẩy tài chính (margin) ở mức cao, chỉ nên gia tăng tỷ trọng cổ phiếu khi thị trường xuất hiện tín hiệu ổn định rõ ràng kèm thanh khoản cải thiện.

Với nhóm nhà đầu tư cá nhân mới (thường được gọi là nhà đầu tư F0), các chuyên gia khuyến nghị cần dành thời gian tìm hiểu kiến thức cơ bản về thị trường, doanh nghiệp niêm yết trước khi mở tài khoản và xuống tiền. Tránh đầu tư theo tâm lý đám đông hoặc tin đồn trên mạng xã hội. Đồng thời xác định rõ khẩu vị rủi ro, nguồn vốn nhàn rỗi và mục tiêu đầu tư dài hạn thay vì kỳ vọng lợi nhuận nhanh trong ngắn hạn.

Giới chuyên gia cũng cho rằng, cùng với đà tăng về số lượng tài khoản, định hướng phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam trong thời gian tới cần chuyển dần từ ưu tiên tăng trưởng về lượng sang nâng cao chất lượng nhà đầu tư, góp phần xây dựng một thị trường phát triển bền vững, minh bạch và chuyên nghiệp hơn.