Những địa chỉ mới của dòng vốn FDI vào TPHCM

Một góc Tổ hợp hóa dầu Long Sơn (Dự án đầu tư thuộc Tập đoàn SCG của Thái Lan) tại xã Long Sơn, TPHCM. (Ảnh: Đoàn Mạnh Dương/TTXVN)

Nhiều dự án lớn tìm đến hạ tầng và công nghệ

Đầu tháng 9-2026, Sở Tài chính TPHCM cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho Tokgistic Pte. Ltd., nhà đầu tư đến từ Singapore, để thực hiện dự án Công ty TNHH Swift Logistics tại TPHCM. Dự án có tổng vốn đầu tư đăng ký hơn 25.850 tỷ đồng, tương đương 980 triệu USD; trong đó, vốn góp của nhà đầu tư là 196 triệu USD, chiếm 20% tổng vốn đầu tư; vốn dự kiến huy động là 784 triệu USD. Dự án có thời hạn hoạt động 50 năm và dự kiến triển khai các mục tiêu hoạt động từ tháng 11-2026.

Đây là một trong những dự án có quy mô vốn lớn được cấp mới TPHCM trong năm nay, cho thấy sự quan tâm ngày càng rõ của nhà đầu tư nước ngoài đối với lĩnh vực logistics và các dịch vụ gắn với chuỗi cung ứng.

Trước đó, đầu tháng 4-2026, TikTok Shop Việt Nam cũng được ghi nhận trong nhóm dự án FDI cấp mới tại TPHCM với vốn đầu tư 125 triệu USD.

Không chỉ các dự án trên, TPHCM còn thu hút nhiều dự án FDI quy mô lớn hoặc đề xuất tăng vốn trong năm nay. Đáng chú ý là dự án Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ với tổng vốn hơn 4,9 tỷ USD. Dự án được kỳ vọng nâng cao năng lực trung chuyển hàng hóa quốc tế, mở rộng kết nối hàng hải; đồng thời tạo thêm động lực phát triển logistics, thương mại, vận tải và các ngành dịch vụ hỗ trợ.

Cùng với đó là dự án Trung tâm dữ liệu AI Factory với tổng vốn khoảng 2,1 tỷ USD và đề xuất tăng vốn khoảng 2,8 tỷ USD. Dự án được kỳ vọng bổ sung năng lực hạ tầng tính toán, lưu trữ và xử lý dữ liệu, phục vụ ứng dụng trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo.

Bên cạnh các dự án cấp mới, các nhà đầu tư đề nghị tăng thêm khoảng 2,8 tỷ USD cho Dự án Khu đô thị Đại học quốc tế và khoảng 1,4 tỷ USD cho Dự án Khu phức hợp thông minh tại Khu chức năng số 2a trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Theo ông Nguyễn Kỳ Phùng, Trưởng ban Ban Quản lý Khu Công nghệ cao TPHCM, trong 9 tháng năm 2026, Khu Công nghệ cao đã cấp mới cho 2 dự án FDI có tổng vốn đăng ký gần 590 triệu USD, chiếm khoảng 48% tổng vốn cấp mới. Trong đó, có dự án Trung tâm dữ liệu siêu quy mô bán buôn Evolution có vốn đăng ký gần 509 triệu USD, bổ sung nguồn đầu tư lớn vào hạ tầng dữ liệu; dự án Nhà máy Techtronic Tools Việt Nam có vốn đăng ký 81 triệu USD, tập trung vào sản xuất thiết bị điện tử thông minh.

Một góc Nhà máy hóa chất Hyosung (Dự án đầu tư đến từ Hàn Quốc) tại phường Tân Phước, TPHCM. (Ảnh: Đoàn Mạnh Dương/TTXVN)

Tạo không gian mới để hút FDI chất lượng cao

Theo ông Nguyễn Công Vinh, Phó Chủ tịch UBND TPHCM, trong 9 tháng năm, thành phố thu hút vốn FDI đạt trên 17,8 tỷ USD, gấp 4,2 lần so với cùng kỳ. Đây là tín hiệu tích cực về niềm tin của doanh nghiệp đối với môi trường đầu tư của Thành phố, trong bối cảnh các cơ chế, chính sách đã được Trung ương khơi thông và phân cấp mạnh mẽ.

Với kết quả trên, TPHCM đã về đích sớm và vượt mục tiêu thu hút 11 tỷ USD vốn FDI trong năm 2026. Các dự án FDI cũng góp phần vào bức tranh kinh tế chung của Thành phố. Theo UBND TPHCM, GRDP 9 tháng năm 2026 tăng 9,06%; nếu loại trừ yếu tố dầu khí, GRDP tăng 9,16%. Huy động vốn đầu tư toàn xã hội đạt 541.600 tỷ đồng, tăng 17,3%.

Trên cơ sở kết quả đạt được, Sở Tài chính TPHCM dự kiến tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký cả năm 2026 đạt khoảng 19 tỷ USD, tương đương 172,7% kế hoạch và vượt khoảng 72,7% mục tiêu 11 tỷ USD. Đây là mức dự kiến và sẽ tiếp tục được cập nhật theo kết quả thu hút đầu tư trong những tháng cuối năm. Tuy nhiên, cùng với quy mô vốn, Thành phố đang đặt yêu cầu cao hơn đối với chất lượng và hiệu quả của dòng vốn FDI.

Theo ông Quách Ngọc Tuấn, Phó Giám đốc Sở Tài chính TPHCM, Thành phố đã nhận thấy không gian phát triển và thu hút FDI theo cách thức truyền thống không còn nhiều dư địa, đã đạt đến một giới hạn nhất định. Vì vậy, TPHCM từng bước chuyển từ thu hút FDI dựa trên số lượng vốn đăng ký sang thu hút dòng vốn đầu tư nước ngoài có chất lượng cao.

Doanh nghiệp FDI đầu tư nhà xưởng tại Khu công nghiệp Châu Đức, quy mô dự án khoảng 2.290ha. (Ảnh: Huỳnh Sơn/TTXVN)

"Trên cơ sở Luật Phát triển đô thị có hiệu lực từ ngày 1-10, Thành phố cũng đang xây dựng các chính sách thu hút, khuyến khích và hỗ trợ nhà đầu tư, trong đó có các chính sách ưu đãi nhằm thu hút nhà đầu tư nước ngoài vào những lĩnh vực phù hợp với định hướng phát triển. Bên cạnh đó, thành phố tập trung phát triển cơ sở vật chất, hạ tầng và chuẩn bị các điều kiện về địa điểm, quy hoạch để khi nhà đầu tư có nhu cầu có thể nhanh chóng triển khai dự án", ông Quách Ngọc Tuấn cho biết.

Song song đó, Sở Tài chính TPHCM cũng tiếp tục phối hợp với các sở, ngành, ban quản lý và địa phương theo dõi, đôn đốc tiến độ xử lý hồ sơ các dự án trọng điểm; hỗ trợ nhà đầu tư hiện hữu mở rộng hoạt động và tháo gỡ khó khăn về thủ tục đầu tư, điều kiện triển khai dự án.