Giá vàng thế giới giảm nhưng trong nước không biến động

Dù giá vàng thế giới giảm nhưng trong nước vẫn không có biến động. (Ảnh: Vietnam+)

Mở cửa phiên giao dịch sáng nay (6/10), giá vàng trong nước không biến động trong khi tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố tăng thêm 2 đồng.

Vào thời điểm 9 giờ 10 phút, giá vàng miếng SJC tại các công ty kinh doanh vàng lớn như Sài Gòn, Doji, Phú Quý giao dịch ở mức 140,5 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 143,5 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra, đi ngang so với chốt phiên trước.

Tương tự, giá vàng nhẫn tại Công ty Phú Quý niêm yết ở ngưỡng 140,3-143,3 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra); vàng nhẫn tại Công ty Bảo Tín Minh Châu đang giao dịch ở ngưỡng 139,3-143,3 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra), cũng không đổi.

Chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra tiếp tục được các doanh nghiệp kinh doanh vàng duy trì ở mức cao, từ 3-4 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường quốc tế, đồng kim loại quý này dao động quanh ngưỡng 4.130 USD/ounce, giảm 30 USD so với cùng kỳ phiên trước. Nếu quy đổi theo tỷ giá USD tại Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương khoảng 130,2 triệu đồng/lượng. Như vậy, khoảng cách chênh lệch giữa giá vàng SJC và giá vàng thế giới là 13 triệu đồng/lượng.

Đối với thị trường ngoại tệ, Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm ở mức 25.645 đồng/USD, tăng 2 đồng so với hôm qua.

Trong khi đó, tỷ giá tại các ngân hàng thương mại được điều chỉnh khác nhau. Hiện Ngân hàng Vietcombank niêm yết tỷ giá ở mức 25.780-26.190 đồng/USD (mua vào-bán ra), tăng 20 đồng so với phiên trước; Ngân hàng BIDV niêm yết ở mức 25.810-26.190 đồng/USD (mua vào-bán ra), tăng 20 đồng; Ngân hàng VietinBank giao dịch ở mức 25.748-26.193 đồng/USD (mua vào-bán ra), tăng 23 đồng/USD so với chốt phiên trước.

Về phía Ngân hàng Eximbank giao dịch ở mức 25.790-26.180 đồng/USD (mua vào-bán ra), tăng 20 đồng./.