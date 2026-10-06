Giá vàng thế giới giảm nhưng trong nước không biến động
Giá vàng trong nước không biến động phiên sáng 6/10 dù thế giới giảm tới 30 USD, chênh lệch giá vàng nội địa và quốc tế vẫn duy trì cao trong khi tỷ giá tăng nhẹ.
Mở cửa phiên giao dịch sáng nay (6/10), giá vàng trong nước không biến động trong khi tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố tăng thêm 2 đồng.
Vào thời điểm 9 giờ 10 phút, giá vàng miếng SJC tại các công ty kinh doanh vàng lớn như Sài Gòn, Doji, Phú Quý giao dịch ở mức 140,5 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 143,5 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra, đi ngang so với chốt phiên trước.
Tương tự, giá vàng nhẫn tại Công ty Phú Quý niêm yết ở ngưỡng 140,3-143,3 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra); vàng nhẫn tại Công ty Bảo Tín Minh Châu đang giao dịch ở ngưỡng 139,3-143,3 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra), cũng không đổi.
Chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra tiếp tục được các doanh nghiệp kinh doanh vàng duy trì ở mức cao, từ 3-4 triệu đồng/lượng.
Trên thị trường quốc tế, đồng kim loại quý này dao động quanh ngưỡng 4.130 USD/ounce, giảm 30 USD so với cùng kỳ phiên trước. Nếu quy đổi theo tỷ giá USD tại Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương khoảng 130,2 triệu đồng/lượng. Như vậy, khoảng cách chênh lệch giữa giá vàng SJC và giá vàng thế giới là 13 triệu đồng/lượng.
Đối với thị trường ngoại tệ, Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm ở mức 25.645 đồng/USD, tăng 2 đồng so với hôm qua.
Trong khi đó, tỷ giá tại các ngân hàng thương mại được điều chỉnh khác nhau. Hiện Ngân hàng Vietcombank niêm yết tỷ giá ở mức 25.780-26.190 đồng/USD (mua vào-bán ra), tăng 20 đồng so với phiên trước; Ngân hàng BIDV niêm yết ở mức 25.810-26.190 đồng/USD (mua vào-bán ra), tăng 20 đồng; Ngân hàng VietinBank giao dịch ở mức 25.748-26.193 đồng/USD (mua vào-bán ra), tăng 23 đồng/USD so với chốt phiên trước.
Về phía Ngân hàng Eximbank giao dịch ở mức 25.790-26.180 đồng/USD (mua vào-bán ra), tăng 20 đồng./.
Nguồn VietnamPlus: https://www.vietnamplus.vn/gia-vang-the-gioi-giam-nhung-trong-nuoc-khong-bien-dong-post1140250.vnp