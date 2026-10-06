9 tháng, Elon Musk 'bỏ túi' 310 tỷ USD nhưng tài sản vẫn chưa thể vượt nghìn tỷ USD

Theo bảng xếp hạng tỷ phú Bloomberg Billionaires Index, khoảng 100 đại gia công nghệ trong nhóm 500 người giàu nhất thế giới đã bỏ túi thêm 845 tỷ USD tính đến hết ngày 30/9. Đây là mức tăng trong 9 tháng đầu năm cao nhất từ trước đến nay.

Động lực chính thúc đẩy đà tăng trưởng này là sự bùng nổ trí tuệ nhân tạo (AI) và đà bứt phá của cổ phiếu công nghệ, đặc biệt tại Mỹ.

Khối tài sản của các tỷ phú công nghệ hiện đạt 4.600 tỷ USD, chiếm 36% tổng tài sản trong bảng xếp hạng dù họ chỉ chiếm khoảng 1/5 số lượng thành viên.

Sự phân hóa diễn ra rất rõ rệt. Nhóm tỷ phú ngoài ngành công nghệ đã mất tổng cộng 62 tỷ USD cùng kỳ. Trong khi đó, các đại gia Mỹ đóng góp tới 94% tổng mức tăng trưởng tài sản trên bảng xếp hạng.

Từ ngày 10/9, toàn bộ 10 người giàu nhất thế giới đều mang quốc tịch Mỹ - điều chưa từng xảy ra kể từ khi Bloomberg bắt đầu theo dõi dữ liệu vào năm 2012.

Tăng trưởng cũng tập trung mạnh vào nhóm dẫn đầu. Tỷ phú Elon Musk bỏ túi thêm 310 tỷ USD tính đến cuối tháng 9, tương đương 40% tổng mức tăng của toàn bộ bảng xếp hạng.

Ông từng vượt mốc tài sản 1.000 tỷ USD sau khi SpaceX sáp nhập với công ty AI xAI và niêm yết vào tháng 6.

Elon Musk ghi nhận tài sản tăng 310 tỷ USD trong 9 tháng đầu năm 2026. Ảnh: Bloomberg

9 trong 10 người giàu nhất hiện nắm giữ tài sản gắn liền với các tập đoàn công nghệ Mỹ. Michael Dell, sáng lập Dell Technologies, ghi nhận tài sản tăng 81% lên 254 tỷ USD nhờ mảng máy chủ trung tâm dữ liệu bùng nổ.

Mark Zuckerberg cũng có thêm 23 tỷ USD khi cổ phiếu Meta Platforms tăng 27% trong tháng 9 - tháng tăng mạnh nhất gần 4 năm - sau khi ra mắt trợ lý AI cá nhân Muse.

Tổng tài sản của 500 người giàu nhất thế giới từng đạt đỉnh 13.400 tỷ USD vào giữa tháng 6, trước khi giảm 6% xuống 12.600 tỷ USD do thị trường hạ nhiệt và những nghi ngại về các tên tuổi AI lớn.

Làn sóng vay nợ kỷ lục để đầu tư AI của Big Tech đang khiến nhiều nhà đầu tư lo ngại. Larry Ellison từng vươn lên vị trí giàu nhất thế giới vào tháng 9/2025 sau khi tài sản tăng 89 tỷ USD chỉ trong một ngày nhờ triển vọng hạ tầng điện toán đám mây phục vụ AI của Oracle.

Tuy nhiên một năm sau, tài sản của Ellison đã bốc hơi 196 tỷ USD. Chi phí bảo hiểm rủi ro vỡ nợ của Oracle cũng tiến gần mức kỷ lục do giới đầu tư quan ngại về khoản nợ khổng lồ nhằm xây dựng hạ tầng AI.

Làn sóng AI không chỉ làm giàu cho các tập đoàn lớn mà còn tạo ra hàng loạt tỷ phú mới từ các công ty khởi nghiệp và chuỗi cung ứng hạ tầng.

Cả 7 nhà sáng lập Anthropic đều gia nhập danh sách tỷ phú vào tháng 6 sau khi công ty hoàn tất vòng gọi vốn định giá 965 tỷ USD. Các nhà sáng lập Trung Quốc như Yan Junjie (MiniMax) và Liang Wenfeng (DeepSeek) cũng góp mặt.

Ở mảng phần cứng, Lin Tsung-chi, sáng lập King Slide chuyên sản xuất thanh trượt máy chủ và hệ thống quản lý cáp cho trung tâm dữ liệu, sở hữu 9,5 tỷ USD sau 40 năm lập nghiệp.

Wang Xin, Chủ tịch Dtech Technology (Quảng Đông), gia nhập bảng xếp hạng nhờ nhu cầu mũi khoan chuyên dụng dùng trong lắp ráp bảng mạch AI.

Hai người thừa kế tập đoàn Samsung là Lee Boo-jin và Lee Seo-hyun cũng vào danh sách nhờ nhu cầu chip nhớ tăng cao, giúp gia đình trang trải khoản thuế thừa kế 8 tỷ USD sau khi cựu Chủ tịch Lee Kun-hee qua đời năm 2020.

Tại Đài Loan (Trung Quốc), Tsai Ming-kai (MediaTek) và Morris Chang (TSMC) cũng góp mặt.

Ngoài ra, nỗ lực tự chủ công nghệ của Trung Quốc trong cuộc đua AI với Mỹ đã đưa thêm các doanh nhân như Zou Zhinong (TFC Optical Communication) và Yuan Fugen (Dongshan Precision Manufacturing) vào danh sách tỷ phú toàn cầu.

(Theo Bloomberg)