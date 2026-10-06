Bộ Y tế thu hồi Giấy chứng nhận kinh doanh dược của Công ty Kinh doanh Xuất nhập khẩu Khôi Nguyên

Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên đã ký ban hành quyết định về việc thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược của Công ty TNHH Kinh doanh Xuất nhập khẩu Khôi Nguyên.

Theo đó, Bộ Y tế thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược số 913/ĐKKDD-BYT ngày 10/10/2023 của Công ty TNHH Kinh doanh Xuất nhập khẩu Khôi Nguyên.

Địa chỉ trụ sở chính: Số 185 Lê Thị Bạch Cát, Phường 11, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh (Địa chỉ thay đổi theo ĐKKD từ ngày 18/02/2025: 191-193 đường Trần Thị Bảy, Khu phố 15, Phường Tân Thới Hiệp, Thành phố Hồ Chí Minh)

Địa điểm kinh doanh: Số 191-193 đường Trần Thị Bảy, Khu phố 3, Phường Hiệp Thành, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh (Địa chỉ sau sáp nhập: Số 191 -193 đường Trần Thị Bảy, Khu phố 15, Phường Tân Thới Hiệp, Thành phố Hồ Chí Minh).

Loại hình kinh doanh: Xuất khẩu, nhập khẩu nguyên liệu làm thuốc.

Lý do thu hồi Giấy chứng nhận: Công ty TNHH Kinh doanh Xuất nhập khẩu Khôi Nguyên có đơn đề nghị Thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược và Giấy chứng nhận đạt "Thực hành tốt bảo quản thuốc, nguyên liệu làm thuốc" đề ngày 15/7/2026, do công ty ngừng hoạt động kinh doanh dược tại địa điểm kinh doanh trên.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Quyết định số 3814/QĐ-BYT ngày 10/10/2023 của Bộ trưởng Bộ Y t ế về việc cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược Công ty TNHH Kinh doanh Xuất nhập khẩu Khôi Nguyên hết hiệu lực.