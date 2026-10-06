Tập huấn triển khai 4 thủ tục hành chính của Đảng trên môi trường điện tử

Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh.

Tại hội nghị, cán bộ, công chức, đảng viên được tập huấn nội dung về Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của Đảng trên môi trường điện tử; hướng dẫn quy trình nghiệp vụ và thao tác trên hệ thống phù hợp với từng vị trí, vai trò. Hướng dẫn chi tiết quy trình thực hiện 4 thủ tục hành chính của Đảng trên môi trường điện tử, gồm: thu, nộp đảng phí; chuyển sinh hoạt đảng chính thức; chuyển sinh hoạt đảng tạm thời; lấy ý kiến nhận xét của chi ủy, chi bộ nơi cư trú đối với đảng viên đang công tác; các bước tiếp nhận, xử lý, phê duyệt hồ sơ, quản trị và vận hành hệ thống; thực hành, xử lý các tình huống phát sinh và trao đổi, giải đáp những khó khăn, vướng mắc từ thực tiễn cơ sở...

Sau hội nghị, các cơ quan, đơn vị tiếp tục hướng dẫn cán bộ, đảng viên thực hiện đúng quy trình, bảo đảm thống nhất, đồng bộ; hoàn thiện các điều kiện cần thiết để vận hành chính thức 4 thủ tục hành chính trực tuyến theo lộ trình của Trung ương.

Tại tỉnh, mục tiêu đề ra hoàn thành triển khai trong toàn Đảng bộ chậm nhất ngày 30/11/2026; từ tháng 12/2026 thực hiện hoàn toàn trên môi trường điện tử.