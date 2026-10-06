Hưởng trợ cấp thất nghiệp có làm giảm lương hưu sau này không?

Tuy nhiên, cần phân biệt rõ bảo hiểm xã hội và bảo hiểm thất nghiệp để xác định quyền lợi của người lao động.

Hưởng trợ cấp thất nghiệp không ảnh hưởng đến lương hưu

Điều 4 Luật Bảo hiểm xã hội 2024 quy định BHXH bắt buộc có các chế độ gồm ốm đau, thai sản, hưu trí, tử tuất và bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo quy định.

BHXH tự nguyện cũng có chế độ hưu trí, bên cạnh trợ cấp thai sản, tử tuất và bảo hiểm tai nạn lao động theo quy định. Trong khi đó, bảo hiểm thất nghiệp được thực hiện theo Luật Việc làm.

Điều 30 Luật Việc làm 2025 quy định các chế độ bảo hiểm thất nghiệp gồm tư vấn, giới thiệu việc làm; hỗ trợ người lao động tham gia đào tạo, nâng cao trình độ kỹ năng nghề; trợ cấp thất nghiệp và hỗ trợ người sử dụng lao động đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao kỹ năng nghề để duy trì việc làm.

Từ các quy định trên, trợ cấp thất nghiệp và lương hưu là hai chế độ khác nhau và không ảnh hưởng trực tiếp đến nhau.

Nói cách khác, việc người lao động đã nhận trợ cấp thất nghiệp không phải là căn cứ làm mất hoặc giảm quyền hưởng lương hưu sau này nếu người lao động đáp ứng các điều kiện hưởng chế độ hưu trí theo quy định.

Điểm quan trọng nằm ở chỗ hai chế độ được hình thành từ hai quỹ bảo hiểm khác nhau.

Quỹ bảo hiểm xã hội và quỹ bảo hiểm thất nghiệp độc lập với nhau. Pháp luật cũng không có quy định theo hướng người đã hưởng trợ cấp thất nghiệp thì bị hạn chế quyền hưởng lương hưu.

Do đó, sau khi nghỉ việc, nếu đủ điều kiện nhận trợ cấp thất nghiệp, người lao động có thể làm thủ tục hưởng chế độ này mà không phải lo việc khoản trợ cấp đó sẽ bị khấu trừ vào lương hưu về sau.

Vì vậy, người lao động đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp sau khi nghỉ việc có thể thực hiện thủ tục nhận trợ cấp theo quy định mà không bị mất quyền hưởng lương hưu chỉ vì đã nhận trợ cấp thất nghiệp.

Điều cần quan tâm khi tính quyền lợi hưu trí là người lao động có đáp ứng đầy đủ các điều kiện về tuổi nghỉ hưu, thời gian đóng BHXH và các điều kiện khác của chế độ hưu trí hay không.

Trợ cấp thất nghiệp gồm những quyền lợi nào?

Theo Điều 30 Luật Việc làm 2025 được nguồn dẫn lại, bảo hiểm thất nghiệp không chỉ có khoản tiền trợ cấp hằng tháng.

Các chế độ còn bao gồm tư vấn, giới thiệu việc làm; hỗ trợ đào tạo, nâng cao trình độ kỹ năng nghề và hỗ trợ người sử dụng lao động đào tạo, bồi dưỡng để duy trì việc làm cho người lao động.

Như vậy, mục tiêu của chính sách bảo hiểm thất nghiệp là hỗ trợ người lao động trong giai đoạn mất việc và tạo điều kiện để họ sớm quay trở lại thị trường lao động.

Trong khi đó, lương hưu là chế độ thuộc chính sách BHXH, được giải quyết khi người lao động đáp ứng các điều kiện hưởng chế độ hưu trí theo quy định.