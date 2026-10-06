Lợi suất trái phiếu Mỹ cao, euro xuống đáy 17 tháng tiếp sức cho USD

Ảnh: Giorgio Trovato/Unsplash

Fed có thể tạm dừng, USD vẫn được nâng đỡ

Phiên đầu tuần cho thấy một nghịch lý trên thị trường tiền tệ: Kỳ vọng Fed tăng lãi suất trong tháng 10 dù đã giảm mạnh nhưng USD vẫn giữ được đà tăng.

Báo cáo việc làm tháng 9 của Mỹ cho thấy nền kinh tế chỉ tạo thêm 29.000 việc làm ngoài nông nghiệp, thấp hơn nhiều mức tăng 90.000 được dự báo trước đó; tỷ lệ thất nghiệp tăng lên 4,2% từ 4,1%. Các số liệu này khiến xác suất Fed tăng lãi suất trong tháng 10 hiện chỉ còn 23,8%, từ 70,9% một tuần trước, theo công cụ FedWatch của CME. Tuy vậy, xác suất tăng lãi suất trong tháng 12 vẫn ở mức 88,1%.

Thông thường, kỳ vọng tăng lãi suất giảm sẽ gây bất lợi cho USD. Nhưng lần này, đồng bạc xanh vẫn được hỗ trợ bởi lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ ở mức cao. Trong phiên 5/10, lợi suất kỳ hạn 10 năm tăng 3,4 điểm cơ bản lên 5,31%, gần đỉnh nhiều năm. Chỉ số USD tăng 0,28% lên 102,19 và có lúc chạm 102,53, cao nhất kể từ tháng 4/2025.

Điều đó cho thấy thị trường chưa hoàn toàn chuyển sang câu chuyện Fed “dừng tăng”. Fed có thể bỏ qua tháng 10, nhưng mặt bằng lợi suất của Mỹ vẫn đủ hấp dẫn để duy trì nhu cầu nắm giữ tài sản bằng USD. Quan trọng hơn, thị trường vẫn chưa loại bỏ khả năng Fed tiếp tục tăng lãi suất vào cuối năm khi lạm phát vẫn dai dẳng.

Hôm thứ Hai, Viện Quản lý Nguồn cung (ISM) cho biết Chỉ số Nhà quản trị Mua hàng (PMI) lĩnh vực phi sản xuất đã giảm xuống 54,9 trong tháng 9, từ mức 55,4 của tháng 8. Đáng chú ý, chỉ số đo lường mức giá mà các doanh nghiệp phải trả cho đầu vào đã tăng mạnh lên 74,0, từ 72,6 trong tháng 8, cho thấy áp lực lạm phát chưa biến mất.

Pháp kéo euro xuống, USD “hưởng lợi” tương đối

Lực đẩy mới đáng chú ý hơn lại đến từ châu Âu. Euro có lúc giảm 0,8% xuống 1,116 USD trong phiên 5/10, mức thấp nhất kể từ tháng 5/2025, trước khi thu hẹp mức giảm. Đồng tiền chung đã giảm bốn tuần liên tiếp so với USD, mất khoảng 3,1% trong giai đoạn này.

Tâm điểm là Pháp. Nhà đầu tư lo ngại khả năng chính phủ kiểm soát thâm hụt ngân sách và ổn định nợ công khi Quốc hội chia rẽ và cuộc bầu cử tổng thống năm 2027 đến gần. Chênh lệch lợi suất giữa trái phiếu chính phủ Pháp và Đức kỳ hạn 10 năm đã nới lên gần 160 điểm cơ bản cuối tuần trước, rộng nhất kể từ khủng hoảng nợ công eurozone năm 2011, trước khi thu hẹp về khoảng 136 điểm cơ bản đầu tuần.

Áp lực không chỉ nằm ở Pháp. Chênh lệch lợi suất giữa trái phiếu Italy và Đức đã tăng lên gần 130 điểm cơ bản, với mức tăng theo tuần lớn nhất kể từ khủng hoảng COVID-19. Diễn biến này làm dấy lên lo ngại căng thẳng trên thị trường trái phiếu Pháp có thể lan sang những nền kinh tế khác trong khu vực đồng euro.

Kit Juckes, chiến lược gia trưởng về ngoại hối tại Societe Generale, cho biết: “Đợt bán tháo trái phiếu đang khiến những tài sản bị xem là dễ tổn thương hơn - dù theo bất kỳ khía cạnh nào - biến động mạnh hơn. Điều đó đã châm ngòi cho làn sóng bán đồng euro, và đà bán này ngày càng mạnh lên”. Chuyên gia này nhận định thêm: “Những yếu tố từng giúp tỷ giá euro/USD duy trì trên các ngưỡng quan trọng trong suốt mùa hè... tôi nghĩ giờ không còn nữa”.

Những diễn biến hiện nay cho thấy tỷ giá luôn là câu chuyện tương đối. Đồng bạc xanh không nhất thiết phải có thêm một đợt tăng lãi suất ngay trong tháng 10 để đi lên; nó chỉ cần thị trường tài chính Mỹ “trông” ổn định hơn so với các đối thủ lớn. Khi euro suy yếu vì những vấn đề riêng của châu Âu, USD có thể mạnh lên ngay cả khi kỳ vọng Fed tăng lãi suất trong ngắn hạn giảm xuống.

Dù vậy, sức mạnh này chưa chắc bền vững. Khảo sát của Reuters từ ngày 30/9 đến 2/10 cho thấy, gần 70 chuyên gia ngoại hối dự báo trung vị vẫn nghiêng về việc đồng euro sẽ phục hồi lên 1,16 USD trong một năm tới, đồng nghĩa USD có thể “trả lại” phần lớn mức tăng gần đây. Một số chuyên gia cũng cho rằng thị trường đang định giá Fed thắt chặt nhiều hơn mức thực tế có thể xảy ra.

“Trong ngắn hạn, đồng USD vẫn có thể duy trì trạng thái tương đối mạnh... Nhưng xa hơn, trong khung thời gian từ sáu tháng đến một năm, chúng tôi vẫn cho rằng thị trường đang ở trong một chu kỳ bất lợi đối với đồng USD”, Jayati Bharadwaj, Trưởng bộ phận chiến lược ngoại hối tại TD Securities, cho biết.

Trong ngắn hạn, chừng nào lợi suất Mỹ còn cao và rủi ro tài khóa tại châu Âu chưa hạ nhiệt, USD vẫn có nền tảng để duy trì sức mạnh dù Fed có thể tạm dừng tăng lãi suất trong tháng 10. Nhưng để hình thành một chu kỳ tăng dài hơn, đồng bạc xanh vẫn cần thêm bằng chứng rằng Fed sẽ giữ chính sách tiền tệ chặt lâu hơn dự kiến.