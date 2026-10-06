Tăng lương tối thiểu vùng: Thêm thu nhập, thêm động lực để người lao động gắn bó

Anh Trương Văn Vinh tranh thủ kèm con học sau giờ làm, trong khi gia đình vẫn phải chật vật cân đối các khoản chi tiêu hằng tháng

Tăng thêm thu nhập, giảm áp lực chi tiêu

Đối với nhiều lao động trực tiếp, thu nhập hằng tháng không hoàn toàn ổn định mà phụ thuộc vào tình hình đơn hàng, sản lượng và số giờ làm thêm. Những tháng doanh nghiệp có nhiều việc, công nhân có thể tăng thu nhập nhờ làm thêm giờ. Ngược lại, khi đơn hàng giảm, khoản tiền nhận về cũng giảm theo, trong khi các chi phí thiết yếu của gia đình vẫn phải duy trì.

Vì vậy, thông tin đề xuất điều chỉnh lương tối thiểu vùng tăng 7,8% mang đến niềm vui và kỳ vọng cho không ít công nhân. Một khoản tăng thêm vài trăm nghìn đồng mỗi tháng có thể không lớn với nhiều người, nhưng với những gia đình có thu nhập hạn chế, đây là khoản tiền thiết thực để trang trải tiền thuê trọ, điện nước, thực phẩm, học hành của con cái hoặc dành dụm phòng khi có việc đột xuất.

Vợ chồng anh Trương Văn Vinh và chị Trương Thị Hồng Lan, quê Đồng Tháp, là một trong những gia đình như vậy. Sau khoảng 15 năm sống xa quê, hai vợ chồng cùng hai con nhỏ 10 tuổi và 3 tuổi vẫn đang chật vật ổn định cuộc sống trong căn phòng trọ chỉ khoảng 16m² tại Vĩnh Long.

Tổng thu nhập của hai vợ chồng khoảng 18-19 triệu đồng mỗi tháng. Trong đó, anh Vinh thu nhập khoảng 11 triệu đồng, còn chị Lan từ 7-8 triệu đồng. Riêng tiền thuê trọ, điện, nước đã chiếm hơn 2 triệu đồng. Phần còn lại phải dành cho ăn uống, học hành, sinh hoạt của hai con và phụ giúp cha mẹ hai bên.

Gia đình anh Vinh từng đăng ký mua nhà ở xã hội từ khoảng hai năm trước nhưng đến nay vẫn chưa có được một mái ấm riêng. Trong bối cảnh chi phí sinh hoạt ngày càng tăng, việc có thêm một khoản thu nhập ổn định mỗi tháng trở thành mong muốn thiết thực đối với gia đình.

"Nếu lương được điều chỉnh tăng, gia đình tôi sẽ có thêm một khoản để trang trải những chi phí hằng ngày. Người lao động mong có thu nhập ổn định để vừa lo cho con, vừa có thể tích lũy, từng bước cải thiện cuộc sống", anh Vinh chia sẻ.

Cùng chung tâm lý, ông Nguyễn Thanh Hải, công nhân Công ty TNHH Tỷ Bách tại Khu công nghiệp Bình Minh, cho biết ông đã có nhiều năm làm việc trong lĩnh vực sản xuất. Theo ông, với công nhân, tiền lương hằng tháng là nguồn thu nhập quan trọng nhất để duy trì cuộc sống gia đình.

Thu nhập của người lao động có thể thay đổi theo tình hình sản xuất. Khi đơn hàng nhiều, công nhân có thêm cơ hội làm thêm và cải thiện thu nhập. Nhưng những tháng ít việc, khoản tiền nhận được cũng giảm. Trong khi đó, tiền thuê nhà, điện nước, thực phẩm và các khoản chi cho con cái vẫn phải thanh toán đều đặn.

Gia đình ông Hải cũng phải tính toán từng khoản chi để vừa bảo đảm sinh hoạt, vừa dành tiền cho việc học của các con. Do đó, đề xuất tăng lương tối thiểu vùng 7,8% được ông đánh giá là thông tin đáng mừng.

"Lương công nhân không phải tháng nào cũng giống nhau nên mỗi lần được điều chỉnh lương tối thiểu, anh em đều rất mừng. Mức tăng 7,8% nếu được áp dụng sẽ giúp người lao động có thêm một khoản để trang trải cuộc sống", ông Hải nói.

Theo ông Hải, đối với những công nhân có thu nhập còn hạn chế, vài trăm nghìn đồng tăng thêm mỗi tháng cũng có thể giúp giải quyết nhiều khoản chi thiết yếu. Người lao động có thể dùng khoản tiền này để mua thêm thực phẩm, đóng học phí cho con hoặc tích lũy để chủ động hơn khi gia đình phát sinh chi phí bất ngờ.

Ông mong muốn chính sách tiền lương sau khi được thông qua sẽ sớm được triển khai, đồng thời giá các mặt hàng thiết yếu tiếp tục được kiểm soát để khoản tăng lương thực sự chuyển thành thu nhập thực tế và cải thiện đời sống người lao động.

Tăng lương để giữ chân lao động

Không chỉ tác động trực tiếp đến đời sống công nhân, việc điều chỉnh lương tối thiểu còn được kỳ vọng góp phần ổn định quan hệ lao động và giúp doanh nghiệp giữ chân nhân lực.

Ông Nguyễn Văn Bé Hai, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Furukawa Automotive Systems Vĩnh Long Việt Nam, cho rằng việc điều chỉnh tiền lương tối thiểu là kết quả của quá trình thương lượng nhằm hài hòa lợi ích giữa người lao động và doanh nghiệp.

Theo ông Bé Hai, tăng lương không đơn thuần là tăng thêm một khoản thu nhập mà còn có ý nghĩa ổn định tâm lý người lao động. Khi công nhân cảm thấy thu nhập đủ đáp ứng tốt hơn các nhu cầu thiết yếu, họ sẽ có thêm sự yên tâm trong công việc, từ đó hạn chế tâm lý tìm kiếm việc làm khác.

Ông Nguyễn Văn Bé Hai (thứ 2 từ phải sang), Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Furukawa Automotive Systems Vĩnh Long Việt Nam.

Đời sống được cải thiện cũng có thể tạo thêm động lực để người lao động nâng cao năng suất, chất lượng công việc và gắn bó lâu dài với doanh nghiệp. Đây là yếu tố quan trọng trong bối cảnh doanh nghiệp luôn cần duy trì lực lượng lao động ổn định để bảo đảm sản xuất.

"Chúng tôi đánh giá cao nỗ lực của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Công đoàn các cấp trong việc lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của người lao động. Khi tiền lương tối thiểu được điều chỉnh, người lao động sẽ có thêm điều kiện trang trải chi phí sinh hoạt, chăm lo gia đình và yên tâm gắn bó với doanh nghiệp", ông Bé Hai nói.

Cũng theo ông, khi chính sách tiền lương mới được triển khai, Công đoàn cơ sở sẽ tiếp tục nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người lao động, đồng thời phối hợp với doanh nghiệp để bảo đảm các chế độ liên quan được thực hiện đúng quy định, góp phần duy trì quan hệ lao động ổn định.

Bà Lâm Thị Ngọc Hà, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Tỷ Bách (Vĩnh Long), cũng nhận định mức tăng 7,8% là tín hiệu tích cực đối với người lao động, nhất là trong bối cảnh chi phí sinh hoạt vẫn tạo áp lực lớn lên đời sống công nhân.

Theo bà Ngọc Hà, khi tiền lương tối thiểu được điều chỉnh, nhiều khoản thu nhập và chế độ liên quan của người lao động cũng có cơ sở được cải thiện. Điều này góp phần nâng cao thu nhập thực tế, đồng thời tạo thêm động lực để công nhân tiếp tục gắn bó với doanh nghiệp.

"Mức tăng 7,8% là tín hiệu đáng mừng đối với công nhân. Với những người có thu nhập còn thấp, khoản tăng thêm hằng tháng sẽ giúp họ có thêm điều kiện chăm lo gia đình, nhất là các khoản tiền học, tiền thuê trọ và sinh hoạt phí", bà Ngọc Hà cho biết.

Tuy nhiên, theo nữ Chủ tịch Công đoàn cơ sở, việc tăng lương sẽ phát huy hiệu quả tốt hơn nếu đi cùng với các chính sách phúc lợi và giải pháp kiểm soát giá cả. Bởi nếu thu nhập tăng nhưng giá thực phẩm, tiền thuê nhà và các mặt hàng thiết yếu cũng tăng mạnh thì phần thu nhập thực tế người lao động được hưởng sẽ bị thu hẹp.

Do đó, bà kỳ vọng các doanh nghiệp chủ động chuẩn bị để triển khai chính sách tiền lương theo quy định khi được thông qua, đồng thời tiếp tục quan tâm đến bữa ăn ca, nhà ở, phúc lợi và điều kiện làm việc của công nhân.

"Công đoàn mong muốn chính sách tiền lương mới khi được triển khai sẽ thực sự đi vào đời sống. Bên cạnh tiền lương, doanh nghiệp tiếp tục quan tâm đến phúc lợi để người lao động cảm nhận rõ hơn sự đồng hành và có thêm lý do gắn bó lâu dài", bà Ngọc Hà nói.

Đề xuất tăng lương tối thiểu vùng 7,8%, nếu được thông qua, vì thế không chỉ là sự điều chỉnh một con số trên bảng lương. Với người lao động, đó là kỳ vọng về một khoản thu nhập ổn định hơn, khả năng chăm lo gia đình tốt hơn và cuộc sống bớt đi những áp lực thường nhật.

Ở góc độ doanh nghiệp, chính sách tiền lương hợp lý cũng được kỳ vọng giúp ổn định nguồn nhân lực, hạn chế biến động lao động và tạo nền tảng cho sản xuất phát triển bền vững. Còn với tổ chức Công đoàn, đây là cơ sở để tiếp tục đồng hành, bảo vệ quyền lợi chính đáng và chăm lo tốt hơn đời sống đoàn viên, người lao động.