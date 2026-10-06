Lào Cai xếp thứ 10 cả nước về tăng trưởng kinh tế quý III/2026

Hoạt động thương mại, dịch vụ tại Lào Cai khởi sắc, đóng góp tích cực vào tăng trưởng chung của tỉnh.

Theo số liệu từ Văn phòng Chính phủ, GDP quý III/2026 của cả nước ước tăng 9,95% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 9 tháng, GDP cả nước ước tăng 9,01%, mức cao nhất trong 15 năm qua.

Có 29/34 địa phương có tốc độ tăng trưởng GRDP quý III cao hơn 6 tháng đầu năm, trong đó 17 địa phương tăng trên 10%.

Công nghiệp và xây dựng tiếp tục là động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế Lào Cai.

Tại Lào Cai, khu vực công nghiệp và xây dựng tiếp tục là động lực quan trọng với mức tăng 10,67%; khu vực dịch vụ tăng 10,7%, góp phần duy trì đà tăng trưởng chung.

Sau khi hợp nhất, Lào Cai có thêm không gian phát triển, cùng nhiều lợi thế về tài nguyên rừng, du lịch, công nghiệp chế biến, kinh tế cửa khẩu và kết nối giao thương xuyên biên giới. Đây là những dư địa quan trọng để tỉnh tiếp tục tạo động lực tăng trưởng trong thời gian tới.

Xếp hạng tăng trưởng GRDP quý III/2026 của các tỉnh, thành phố trong cả nước. (Nguồn Cục Thống kê - Bộ Tài chính)

Quý IV/2026 được xác định là chặng nước rút để Lào Cai hoàn thành mục tiêu tăng trưởng cả năm vượt 10%. Tỉnh tập trung thúc đẩy sản xuất, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, đẩy nhanh tiến độ các dự án, giải ngân vốn đầu tư, đồng thời khai thác hiệu quả tiềm năng du lịch, thương mại, dịch vụ và kinh tế cửa khẩu.

Để đạt mục tiêu này, tỉnh cần tiếp tục quyết liệt trong điều hành, khơi thông nguồn lực, tháo gỡ các điểm nghẽn và tạo thêm động lực tăng trưởng trong những tháng cuối năm.