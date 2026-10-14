Đón các liệt sĩ về cùng đồng đội

Nhân dân đứng hai bên đường đón và tiễn đưa các Anh hùng liệt sĩ về Nghĩa trang liệt sĩ Vị Xuyên. (Ảnh: KHÁNH TOÀN)

Chiều 14/10, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tuyên Quang đã tổ chức lễ tiễn đưa 93 hài cốt liệt sĩ, trong đó có 6 mộ tập thể (được xác định có 75 hài cốt liệt sĩ) từ nhà chờ của Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ về Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Vị Xuyên.

Đây là những hài cốt mới được tìm kiếm, quy tập tại các điểm cao thuộc địa bàn các xã biên giới Thanh Thủy, Minh Tân và phường Bình Thuận trong Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Các cựu chiến binh mặt trận Vị Xuyên thực hiện nghi thức viếng các Anh hùng liệt sĩ tại nhà chờ Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. (Ảnh: KHÁNH TOÀN)

Sau nghi thức di quan trang nghiêm tại nhà chờ, đoàn xe tiêu binh đưa các liệt sĩ vượt quãng đường hơn 40km, qua trung tâm xã Thanh Thủy, phường Hà Giang 1 và xã Vị Xuyên. Dọc hai bên đường, đông đảo cán bộ, chiến sĩ, cựu chiến binh và người dân lặng lẽ đứng chờ, nghiêng mình tiễn đưa những người con đã hy sinh vì Tổ quốc trở về với đồng đội.

Cựu chiến binh Lê Hồng Mai, xã Vị Xuyên, tỉnh Tuyên Quang không giấu được xúc động khi có mặt trong lễ tiễn đưa các liệt sĩ trở về cùng đồng đội. Cựu chiến binh Lê Hồng Mai chia sẻ, tôi từng trực tiếp chiến đấu tại mặt trận Vị Xuyên, đồng thời cũng thường xuyên phối hợp với Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đi rà soát các điểm chiến đấu năm xưa để cung cấp thông tin phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Cựu chiến binh Lê Hồng Mai cho biết thêm, chứng kiến các liệt sĩ về cùng đồng đội, tôi rất xúc động. Mong rằng, với sự nỗ lực của các ngành chức năng, ngày càng có thêm nhiều đồng đội được tìm thấy, đưa các liệt sĩ về với gia đình, đồng đội.

Đưa hài cốt liệt sĩ lên xe tiêu binh di chuyển về Nghĩa trang liệt sĩ Vị Xuyên. (Ảnh: KHÁNH TOÀN)

Đứng bên đường chờ đoàn xe đi qua, anh Phàn Văn Giàng, phường Hà Giang 2 xúc động nói: “Các liệt sĩ đã hy sinh tuổi trẻ, máu xương của mình để bảo vệ từng tấc đất biên cương của Tổ quốc. Biết tin các anh được đưa về Nghĩa trang liệt sĩ Vị Xuyên, tôi có mặt sớm để đón và tiễn các anh một đoạn đường, bày tỏ lòng biết ơn đối với những người đã ngã xuống vì đất nước”.

Trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía bắc, các xã biên giới của tỉnh Tuyên Quang diễn ra nhiều trận chiến đấu ác liệt. Đặc biệt, tại các điểm cao thuộc xã Thanh Thủy, cán bộ, chiến sĩ và nhân dân đã kiên cường bám trụ, chiến đấu bảo vệ từng tấc đất biên cương với tinh thần “sống bám đá, chết hóa đá thành bất tử”, nhiều người đã anh dũng hy sinh, trong đó nhiều liệt sĩ vẫn nằm lại chiến trường.

Theo thống kê của cơ quan chức năng, hiện vẫn còn hơn 1.000 liệt sĩ chưa được tìm thấy, đang nằm lại trên chiến trường.

Học sinh Trường Mầm non Hoa Sen, phường Hà Giang 1 cầm cờ, tiễn các Anh hùng liệt sĩ về Nghĩa trang liệt sĩ Vị Xuyên. (Ảnh: KHÁNH TOÀN)

Thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, tỉnh Tuyên Quang tập trung lãnh đạo, chỉ đạo với quyết tâm chính trị cao, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng và chính quyền địa phương nhằm đẩy nhanh tiến độ tìm kiếm, quy tập.

Đại tá Nguyễn Minh Khôi, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tuyên Quang cho biết, công tác tìm kiếm hiện tập trung chủ yếu tại các sườn núi, điểm cao dọc tuyến biên giới, nơi địa hình rộng, hiểm trở, điều kiện tiếp cận và tổ chức lực lượng gặp nhiều khó khăn.

Tuy nhiên, cán bộ, chiến sĩ đã quán triệt tinh thần “chạy đua với thời gian”, phối hợp chặt chẽ với các cựu chiến binh, nhân chứng để xác minh những khu vực nghi có liệt sĩ nằm lại chiến trường để đẩy mạnh tìm kiếm, đưa các liệt sĩ về với gia đình, đồng đội.

Hài cốt liệt sĩ đưa về Nghĩa trang liệt sĩ Vị Xuyên để tổ chức lễ truy điệu và an táng trang trọng vào ngày 15/10.

Quán triệt tinh thần đó, cán bộ, chiến sĩ Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và dân quân các xã đã bám núi, vượt dốc, đối mặt với nhiều trở ngại để tiếp cận khu vực tìm kiếm. Từng mét đất được đào lên, từng tảng đá được lật mở với sự thận trọng, tỉ mỉ.

Trung tá Hoàng Vũ Dũng, Đội phó Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ cho biết: “Địa bàn tìm kiếm rộng, địa hình phức tạp, đòi hỏi cán bộ, chiến sĩ phải kiên trì, thận trọng và phối hợp chặt chẽ trong từng nhiệm vụ. Sự hỗ trợ của chính quyền địa phương, các nhân chứng và nhân dân là nguồn động viên, điểm tựa quan trọng giúp đơn vị duy trì hoạt động tìm kiếm lâu dài, hiệu quả”.

Từ đầu "Chiến dịch 500 ngày đêm" đến nay, lực lượng tìm kiếm đã quy tập được tổng số 149 hài cốt liệt sĩ. Trong đó, 93 hài cốt liệt sĩ đưa về Nghĩa trang liệt sĩ Vị Xuyên để tổ chức lễ truy điệu và an táng trang trọng vào sáng 15/10.