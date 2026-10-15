52 cặp đôi ở TP.HCM diễu hành xe đạp, trải nghiệm metro trong lễ cưới

Các cặp đôi tham gia chương trình là đoàn viên công đoàn, hội viên, thanh niên công nhân, viên chức, giáo viên, bộ đội xuất ngũ và người lao động đang sinh sống, học tập, làm việc tại TP.HCM.

Những chiếc xe đạp được sử dụng trong hoạt động diễu hành, tạo điểm nhấn cho ngày cưới tập thể và lan tỏa thông điệp về lối sống văn minh, thân thiện với môi trường.

Các cặp đôi cùng tham gia diễu hành xe đạp, mở đầu chuỗi hoạt động ý nghĩa trong ngày trọng đại của mình.

Hành trình diễu hành bằng xe đạp đưa các cặp đôi đến Công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh, nơi diễn ra nghi thức dâng hoa.

Nghi thức dâng hoa là một trong những hoạt động mở đầu chương trình, trước khi các cặp đôi tiếp tục hành trình đến địa điểm tổ chức lễ cưới.

Các cặp đôi đủ điều kiện theo quy định được thực hiện nghi thức trao Giấy chứng nhận kết hôn trong khuôn khổ chương trình.

Bà Thái Thị Hoài Sơn, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên Công nhân TP.HCM, Phó Ban tổ chức Lễ cưới tập thể năm 2026, cho biết chương trình được duy trì từ năm 2007 nhằm hỗ trợ thanh niên công nhân khó khăn thực hiện ước mơ về một đám cưới trọn vẹn.

Theo bà Hoài Sơn, nhiều cặp đôi đã chung sống hơn 10 năm hoặc có con nhưng chưa từng tổ chức đám cưới vì khó khăn tài chính. Mỗi mùa cưới, Ban tổ chức đều nỗ lực kết nối các nhà tài trợ để mang đến ngày vui ấm áp, đáng nhớ cho các gia đình trẻ.

Sau 16 lần tổ chức kể từ năm 2007, chương trình “Lễ cưới tập thể” đã hỗ trợ 1.206 cặp đôi thanh niên công nhân, người lao động trẻ có hoàn cảnh khó khăn hiện thực hóa ước mơ về một lễ cưới trang trọng, ý nghĩa và tiết kiệm.

Sau các hoạt động tại khu vực trung tâm Thành phố, các cặp đôi trải nghiệm tuyến Metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên), một điểm nhấn trong hành trình ngày cưới.

Các cặp đôi cùng check-in tại Metro số 1, ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ trong ngày vui chung.

Trải nghiệm Metro số 1 không chỉ mang đến kỷ niệm đặc biệt cho các đôi uyên ương mà còn góp phần khuyến khích người dân sử dụng phương tiện giao thông công cộng.

Việc kết hợp diễu hành xe đạp và trải nghiệm Metro số 1 giúp chương trình truyền tải thông điệp về giao thông văn minh, thân thiện với môi trường.

Lễ cưới tập thể là dịp để 52 cặp đôi cùng chia sẻ niềm hạnh phúc, đánh dấu một cột mốc quan trọng trên hành trình xây dựng gia đình.

Không chỉ hỗ trợ tổ chức ngày cưới, chương trình còn hướng đến việc tôn vinh giá trị hôn nhân, gia đình và khuyến khích thực hiện nếp sống văn minh, tiết kiệm trong việc cưới.

Với nhiều cặp đôi, đây là lần đầu tiên họ được đi Metro.

Năm 2026 là lần đầu Liên đoàn Lao động TP.HCM, Hội Liên hiệp Phụ nữ TP.HCM và Thành Đoàn TP.HCM phối hợp tổ chức chương trình, tiếp tục lan tỏa tinh thần sẻ chia với người lao động.

Những khoảnh khắc đáng nhớ của các cặp đôi.

Các cô dâu cùng nhau lưu lại những khoảnh khắc đẹp.

Chương trình “Lễ cưới tập thể” không chỉ mang đến ngày vui trọn vẹn cho các cặp đôi có hoàn cảnh khó khăn mà còn lan tỏa tinh thần sẻ chia, gắn kết cộng đồng và xây dựng gia đình hạnh phúc.

Chương trình Lễ cưới tập thể năm 2026 diễn ra sáng 15/10, mang ngày vui trọn vẹn đến 52 cặp đôi thanh niên công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn tại TP.HCM.