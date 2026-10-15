Bức tranh mùa thu quyến rũ trên thế giới

Chuyến bay charter đầu tiên đến Cảng hàng không Phù Cát đang được chuẩn bị. Cùng với nghị quyết hỗ trợ của HĐND tỉnh, đây là cơ hội để đưa Gia Lai trở thành điểm đến quốc tế. Tạp chí Người Đưa Tin đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Phạm Kiên Trung, Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Du lịch tỉnh Gia Lai, về vấn đề này.