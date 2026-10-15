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Bức tranh mùa thu quyến rũ trên thế giới

Mùa thu là thời điểm nhiều nơi trên thế giới khoác lên mình vẻ đẹp quyến rũ với những gam màu vàng, đỏ, cam đan xen. Những hàng cây thay lá, mặt hồ phẳng lặng phản chiếu bầu trời trong xanh cùng ánh nắng dịu nhẹ tạo nên khung cảnh đẹp tựa tranh vẽ.

Báo Thể Thao & Văn Hóa - Thông tấn xã Việt Nam
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Cảnh đẹp mùa thu tại St. Petersburg, Nga, ngày 14/10/2026. Ảnh: THX/TTXVN phát

Cảnh đẹp mùa thu tại St. Petersburg, Nga, ngày 14/10/2026. Ảnh: THX/TTXVN phát

Cảnh đẹp mùa thu tại St. Petersburg, Nga, ngày 14/10/2026. Ảnh: THX/TTXVN phát

Cảnh đẹp mùa thu tại St. Petersburg, Nga, ngày 14/10/2026. Ảnh: THX/TTXVN phát

Cảnh đẹp mùa thu tại St. Petersburg, Nga, ngày 14/10/2026. Ảnh: THX/TTXVN phát

Cảnh đẹp mùa thu tại St. Petersburg, Nga, ngày 14/10/2026. Ảnh: THX/TTXVN phát

Cảnh đẹp mùa thu tại St. Petersburg, Nga, ngày 14/10/2026. Ảnh: THX/TTXVN phát

Cảnh đẹp mùa thu tại St. Petersburg, Nga, ngày 14/10/2026. Ảnh: THX/TTXVN phát

Cảnh đẹp mùa thu tại St. Petersburg, Nga, ngày 14/10/2026. Ảnh: THX/TTXVN phát

Cảnh đẹp mùa thu tại St. Petersburg, Nga, ngày 14/10/2026. Ảnh: THX/TTXVN phát

Cảnh đẹp mùa thu ở Vancouver, British Columbia, Canada. Ảnh: THX/TTXVN phát

Cảnh đẹp mùa thu ở Vancouver, British Columbia, Canada. Ảnh: THX/TTXVN phát

Cảnh đẹp mùa thu ở Vancouver, British Columbia, Canada. Ảnh: THX/TTXVN phát

Cảnh đẹp mùa thu ở Vancouver, British Columbia, Canada. Ảnh: THX/TTXVN phát

Cảnh đẹp mùa thu ở Vancouver, British Columbia, Canada. Ảnh: THX/TTXVN phát

Cảnh đẹp mùa thu ở Vancouver, British Columbia, Canada. Ảnh: THX/TTXVN phát

Cảnh đẹp mùa thu ở Daegu, Hàn Quốc. Ảnh: YONHAP/TTXVN phát

Cảnh đẹp mùa thu ở Daegu, Hàn Quốc. Ảnh: YONHAP/TTXVN phát

Cảnh đẹp mùa thu ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc. Ảnh: THX/TTXVN phát

Cảnh đẹp mùa thu ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc. Ảnh: THX/TTXVN phát

Cảnh đẹp mùa thu ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc. Ảnh: THX/TTXVN phát

Cảnh đẹp mùa thu ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc. Ảnh: THX/TTXVN phát

Cảnh đẹp mùa thu ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc. Ảnh: THX/TTXVN phát

Cảnh đẹp mùa thu ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc. Ảnh: THX/TTXVN phát

Cảnh đẹp mùa thu ở Khu tự trị Nội Mông, Trung Quốc. Ảnh: THX/TTXVN phát

Cảnh đẹp mùa thu ở Khu tự trị Nội Mông, Trung Quốc. Ảnh: THX/TTXVN phát

Cảnh đẹp mùa thu ở tỉnh Cam Túc, Trung Quốc. Ảnh: THX/TTXVN phát

Cảnh đẹp mùa thu ở tỉnh Cam Túc, Trung Quốc. Ảnh: THX/TTXVN phát

Cảnh đẹp mùa thu ở tỉnh Cam Túc, Trung Quốc. Ảnh: THX/TTXVN phát

Cảnh đẹp mùa thu ở tỉnh Cam Túc, Trung Quốc. Ảnh: THX/TTXVN phát

THX/TTXVN phát

Nguồn Báo Thể Thao & Văn Hóa: https://dulich.thethaovanhoa.vn/buc-tranh-mua-thu-quyen-ru-tren-the-gioi-20261015095617172.htm