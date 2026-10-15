Bức tranh mùa thu quyến rũ trên thế giới

Cảnh đẹp mùa thu tại St. Petersburg, Nga, ngày 14/10/2026. Ảnh: THX/TTXVN phát
Cảnh đẹp mùa thu tại St. Petersburg, Nga, ngày 14/10/2026. Ảnh: THX/TTXVN phát
Cảnh đẹp mùa thu tại St. Petersburg, Nga, ngày 14/10/2026. Ảnh: THX/TTXVN phát
Cảnh đẹp mùa thu tại St. Petersburg, Nga, ngày 14/10/2026. Ảnh: THX/TTXVN phát
Cảnh đẹp mùa thu tại St. Petersburg, Nga, ngày 14/10/2026. Ảnh: THX/TTXVN phát
Cảnh đẹp mùa thu ở Vancouver, British Columbia, Canada. Ảnh: THX/TTXVN phát
Cảnh đẹp mùa thu ở Vancouver, British Columbia, Canada. Ảnh: THX/TTXVN phát
Cảnh đẹp mùa thu ở Vancouver, British Columbia, Canada. Ảnh: THX/TTXVN phát
Cảnh đẹp mùa thu ở Daegu, Hàn Quốc. Ảnh: YONHAP/TTXVN phát
Cảnh đẹp mùa thu ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc. Ảnh: THX/TTXVN phát
Cảnh đẹp mùa thu ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc. Ảnh: THX/TTXVN phát
Cảnh đẹp mùa thu ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc. Ảnh: THX/TTXVN phát
Cảnh đẹp mùa thu ở Khu tự trị Nội Mông, Trung Quốc. Ảnh: THX/TTXVN phát
Cảnh đẹp mùa thu ở tỉnh Cam Túc, Trung Quốc. Ảnh: THX/TTXVN phát
Cảnh đẹp mùa thu ở tỉnh Cam Túc, Trung Quốc. Ảnh: THX/TTXVN phát