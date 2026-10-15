[CẬP NHẬT] - Tuyên Quang tổ chức Lễ viếng, truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ

Tuyên Quang tổ chức Lễ viếng, truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ

Sáng ngày 15-10, tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên, Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ tỉnh Tuyên Quang long trọng tổ chức Lễ viếng, truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ nhằm thể hiện lòng biết ơn sâu sắc, sự tri ân của Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đối với các Anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

9h30: Lễ viếng, truy điệu và an táng 93 hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên kết thúc trong không khí trang nghiêm, thành kính và lòng biết ơn sâu sắc. Các anh đã trở về với đất mẹ, yên nghỉ tại nghĩa trang quê hương, nhưng tinh thần chiến đấu kiên cường, sự hy sinh cao cả của các anh sẽ sống mãi trong lòng Nhân dân, trường tồn cùng non sông, đất nước. Các anh ở lại trong niềm tin yêu, lòng biết ơn và sự tri ân của các thế hệ hôm nay và mai sau!

Các đồng chí lãnh đạo Trung ương, lãnh đạo tỉnh dự Lễ an táng các hài cốt liệt sĩ. Ảnh: Văn Long

Công tác hạ huyệt các hài cốt liệt sĩ. Ảnh: Văn Long

9h00: Sau lễ truy điệu, trong không khí trang nghiêm, thành kính và niềm xúc động sâu sắc, các đại biểu cùng cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang và Nhân dân tiễn đưa 93 hài cốt liệt sĩ về nơi an nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên.

Nghi thức an táng được tiến hành trọng thể, thể hiện lòng thành kính, sự tri ân sâu sắc đối với những người con ưu tú của dân tộc đã anh dũng hy sinh trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc của Tổ quốc. Các hài cốt liệt sĩ được an táng trong niềm tiếc thương vô hạn và lòng biết ơn sâu sắc của Đảng, Nhà nước, các cấp, các ngành và Nhân dân đối với những cống hiến, hy sinh cao cả vì độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc.

Các đồng chí lãnh đạo chuẩn bị thực hiện nghi lễ di chuyển hài cốt liệt sĩ. Ảnh: Văn Long

Lễ di chuyển hài cốt liệt sĩ. Ảnh: Viên Sự

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội và đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hầu A Lềnh di chuyển hài cốt liệt sĩ. Ảnh: Văn Long

Đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Sơn di chuyển hài cốt liệt sĩ. Ảnh: Văn Long

Đồng chí Chủ tịch HUBND tỉnh Phan Huy Ngọc di chuyển hài cốt liệt sĩ. Ảnh: Văn Long

Đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Ma Thế Hồng và đại biểu di chuyển hài cốt liệt sĩ. Ảnh: Văn Long

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh di chuyển hài cốt liệt sĩ. Ảnh: Văn Long

Nhân dân tiễn đưa các Anh hùng liệt sĩ về nơi an nghỉ cuối cùng. Ảnh: Minh Châu Niềm tiếc thương vô hạn và tình cảm của người dân dành cho những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Ảnh: Mai Ánh Nghi thức thu lồng kính trước khi hài cốt các liệt sĩ được hạ huyệt. Ảnh: Mai Ánh 8h55: Phút mặc niệm.

Phút mặc niệm các Anh hùng liệt sĩ. Ảnh: Văn Long

8h45: Với lòng thành kính sâu sắc, đồng chí Phan Huy Ngọc xúc động đọc điếu văn truy điệu các AHLS:

Chủ tịch UBND tỉnh Phan Huy Ngọc đọc điếu văn truy điệu tại buổi lễ. Ảnh: Văn Long

Hôm nay, trong niềm tiếc thương sâu sắc và lòng biết ơn vô hạn, tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên, Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và Nhân dân các dân tộc tỉnh Tuyên Quang thành kính tổ chức Lễ viếng, truy điệu và an táng 93 hài cốt các Anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc.

Trước anh linh các Anh, xin kính cẩn nghiêng mình, tri ân những người con ưu tú đã hiến dâng tuổi xuân, máu xương và cả cuộc đời mình để bảo vệ non sông, gìn giữ bình yên cho Nhân dân. Sự hy sinh cao cả ấy là mất mát không gì bù đắp được của gia đình, quê hương, đất nước; đồng thời là biểu tượng sáng ngời của lòng yêu nước và tinh thần bất khuất của dân tộc Việt Nam.

Trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc của Tổ quốc, những địa danh “Lò vôi thế kỷ”, “Cối xay thịt”, “Ngã ba Cửa Tử” mãi khắc sâu trong lịch sử dân tộc, nhắc nhớ về những năm tháng chiến đấu gian khổ và sự hy sinh anh dũng của biết bao cán bộ, chiến sĩ. Hơn 4.000 cán bộ, chiến sĩ đã chiến đấu anh dũng hy sinh, hơn 9.000 đồng chí mang thương tật trở về.

Thực hiện Chiến dịch “500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Quân uỷ Trung ương, Bộ Quốc phòng mà thường xuyên trực tiếp của Đảng uỷ, Bộ Tư lệnh Quân khu 2. Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc tỉnh với quyết tâm chính trị cao nhất, với mệnh lệnh từ trái tim đã lãnh đạo, chỉ đạo và bằng cả mồ hôi, nước mắt đã hoàn thành việc lấy mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định được danh tính để bàn giao giám định AND và hoàn thành công tác rà phá bom mìn, vật nổ. Đặc biệt là Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ không quản khó khăn, gian khổ ngày, đêm đã bới từng gốc lau, lật từng khối đá, đào từng tấc đất, tát từng bát nước ở các điểm cao, thung sâu, hang đá để đào bới, tìm kiếm từng mảnh xương, từng thi hài các liệt sĩ.

Mỗi hài cốt được tìm thấy là một niềm xúc động, một hy vọng được thắp lên; mỗi người lính trở về là thêm một gia đình được an lòng, thêm một nghĩa tình đồng đội được nối liền sau bao năm cách trở. Vì vậy, hành trình Chiến dịch 500 ngày, đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ sẽ tiếp tục được thực hiện với trách nhiệm và quyết tâm cao hơn nữa, để không một người lính nào hy sinh vì Tổ quốc bị lãng quên.

Các Anh đã hy sinh, nhưng Tổ quốc không bao giờ quên các Anh. Đất nước hoà bình như hôm nay, công lao này thuộc về các Anh!

Trước anh linh các Anh, Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và Nhân dân các dân tộc tỉnh Tuyên Quang nguyện tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, đoàn kết xây dựng quê hương, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ; chăm lo các gia đình liệt sĩ, thương binh, bệnh binh và người có công với cách mạng; kiên trì, quyết liệt, trách nhiệm hơn nữa tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, đưa những người con ưu tú còn nằm lại nơi chiến trường xưa trở về với gia đình, quê hương và đồng đội.

Trong giờ phút thiêng liêng này, chúng ta thành kính dâng nén tâm nhang, nguyện đời đời ghi nhớ công lao và sự hy sinh cao cả của các Anh.

Non sông đổi mới, quê hương phát triển, nhưng công lao của các Anh sẽ mãi trường tồn cùng đất nước. Các thế hệ hôm nay nguyện sống, lao động và cống hiến xứng đáng với sự hy sinh của những người đã ngã xuống vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Tổ quốc đời đời ghi công, Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Quân đội và Nhân dân đời đời ghi nhớ, biết ơn các Anh. Các Anh hùng liệt sĩ mãi mãi sống trong lòng Tổ quốc và Nhân dân. Cầu mong anh linh các Anh siêu sinh tịnh độ, an giấc ngàn thu cõi vĩnh hằng, hồn thiêng các Anh phù hộ độ trì cho quốc thái, dân an, cho Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và toàn thể Nhân dân an lành, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ; đất nước ngày một phát triển, giàu đẹp, văn minh!

Xin vĩnh biệt các Anh!

8h20: Lễ viếng, truy điệu và an táng 93 hài cốt liệt sĩ hy sinh trong cuộc chiến đấu bảo vệ Tổ quốc, được quy tập tại các xã Thanh Thủy, Minh Tân, Vĩnh Tuy và phường Bình Thuận, được tổ chức trang trọng tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên.

Trước Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ, đoàn đại biểu đã thành kính dâng hoa, thắp hương tưởng niệm. Trong không khí trang nghiêm, xúc động, các đại biểu dành phút mặc niệm, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các Anh hùng liệt sĩ đã kiên cường chiến đấu, anh dũng hy sinh trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc của Tổ quốc, vì độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ.

Đoàn đại biểu cựu chiến binh mặt trận Vị Xuyên dâng hoa, dâng hương các Anh hùng liệt sĩ. Ảnh: Văn Long

Các đại biểu Trung ương và tỉnh thực hiện Lễ dâng hương, dâng hoa trước Tượng đài Tổ quốc ghi công. Ảnh: Văn Long

Các đại biểu Trung ương và tỉnh thực hiện Lễ dâng hương, dâng hoa trước Tượng đài Tổ quốc ghi công. Ảnh: Văn Long

Các đồng chí lãnh đạo Trung ương, lãnh đạo tỉnh và đại biểu thành kính trước anh linh các Anh hùng liệt sĩ. Ảnh: Thanh Phúc

8h00: Lễ dâng hương, dâng lễ các Anh hùng liệt sĩ tại Đền thờ Liệt sĩ, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những người con ưu tú của dân tộc đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Đây là hoạt động mang ý nghĩa tri ân sâu sắc, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc Việt Nam.

Tham dự buổi lễ có các đồng chí: Đỗ Văn Chiến, Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam; Thượng tướng Lê Quang Minh, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thành viên Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Cùng dự có các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ, ban, ngành Trung ương.

Về phía đại biểu tỉnh Tuyên Quang có các đồng chí: Hầu A Lềnh, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; Phan Huy Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Ma Thế Hồng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh.

Cùng dự có các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Thường trực HĐND tỉnh; lãnh đạo UBND tỉnh; Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tuyên Quang, Đoàn ĐBQH tỉnh; lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh, Công an tỉnh; các ban, sở, ngành; lãnh đạo, cán bộ, Nhân dân, lực lượng vũ trang xã Vị Xuyên.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam dâng hương tại Đền thờ Liệt sĩ, Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên. Ảnh: Văn Long

Đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Sơn dâng hương tại Đền thờ liệt sĩ. Ảnh: Thanh Phúc

Đồng chí Phan Huy Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh dâng hương tại Đền thờ Liệt sĩ. Ảnh: Văn Long

7h30: Từ sớm, đông đảo người dân, cựu chiến binh và lực lượng vũ trang đã di chuyển về Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên để chuẩn bị cho lễ viếng, truy điệu và an táng 93 hài cốt liệt sĩ. Các lực lượng tham gia đang khẩn trương ổn định đội hình, vị trí, sẵn sàng cho các nghi thức của buổi lễ. Công tác chuẩn bị được triển khai chu đáo, bảo đảm buổi lễ diễn ra trang nghiêm, thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với các Anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội tặng quà Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và Ban Quản lý Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên. Ảnh: Thanh Phúc

Các đồng chí lãnh đạo Trung ương, lãnh đạo tỉnh và đại biểu tham dự Lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ. Ảnh: Diệu Linh

Các đồng chí lãnh đạo Trung ương và lãnh đạo tỉnh tham dự buổi lễ. Ảnh: Văn Long

Công tác chuẩn bị Lễ viếng, truy điệu và an táng HCLS. Ảnh: Văn Long

Tuyên Quang tổ chức Lễ viếng, truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ.

Những vòng hoa được đặt ngay ngắn, thành kính tri ân các Anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Ảnh: Văn Long

Những vòng hoa được đặt ngay ngắn, thành kính tri ân các Anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Ảnh: Văn Long

Ngay từ sáng sớm, các cựu chiến binh đã đến Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên tham dự buổi lễ. Ảnh: Văn Long

CCB Trịnh Xuân Hùng, tỉnh Nghệ An. Thực hiện: Hồng Cừ

Thiếu uý Lê Tuấn Anh, Đội Tìm kiếm quy tập HCLS, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tuyên Quang. Thực hiện: Thanh Hoài

Lực lượng đoàn viên thanh niên chuẩn bị trước Lễ truy điệu, an táng các hài cốt liệt sĩ. Ảnh: Văn Long

Các cựu chiến binh, nhân dân đến dự buổi lễ. Ảnh: Văn Long

Các cựu chiến binh, nhân dân đến dự buổi lễ. Ảnh: Văn Long

Các lực lượng ổn định vị trí trước Lễ truy điệu, an táng hài cốt liệt sĩ. Ảnh: Lý Thu

Ekip Báo và phát thanh, truyền hình Tuyên Quang thực hiện truyền hình trực tiếp buổi lễ. Ảnh: Lý Thu