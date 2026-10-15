Vườn hoa mận nở trái mùa ở Sơn La thu hút du khách

Cao nguyên Mộc Châu đang bước vào mùa hoa mận nở sớm. Những vườn hoa mận trắng tinh khôi, nở rực một góc trời, tạo khung cảnh nên thơ, thu hút du khách thập phương.

Cách Hà Nội khoảng 180km, xã Tân Yên, phường Thảo Nguyên... (tỉnh Sơn La) có khoảng 1.300ha mận.

Tiết trời khô lạnh và nắng khiến nhiều loài hoa như dã quỳ, cải trắng, hoa cam và đặc biệt là hoa mận nở rực rỡ.

Cả thung lũng Nà Ka bạt ngàn hoa mận, sắc trắng tinh khôi, đẹp đến nao lòng.

Đa số vườn mận tại tỉnh Sơn La thuộc sở hữu của người dân, thu phí tham quan khoảng 20.000 đồng/người và không giới hạn thời gian.

Chị Ngần Thị Mai (SN 2004, phường Mộc Châu) chia sẻ, khi biết ở thung lũng mận Nà Ka có hoa mận nở, mình và người thân đã chuẩn bị những bộ váy áo lộng lẫy nhất để lưu lại hình ảnh tươi đẹp của tuổi trẻ.

Anh Nguyễn Trung Nam - một thợ ảnh có tiếng tại cao nguyên Mộc Châu chia sẻ: "Hoa mận ở Nà Ka năm nay nở đẹp, lên hình rất ấn tượng. Những cây mận cổ thụ, nhiều năm tuổi nên dáng đẹp, hoa dày, tạo nên khung cảnh nên thơ".

Trao đổi với phóng viên Báo Xây dựng ngày 14/10, anh Vũ Trung Hải, chủ vườn hoa mận ở Nà Ka cho biết, trung bình cuối tuần có trên 1.000 lượt khách tham quan mỗi ngày tại vườn hoa mận nhà anh Hải, còn ngày thường khách ít hơn. Thực ra thu nhập từ thu phí chụp ảnh không hiệu quả bằng thu hoạch quả. Trung bình mỗi gốc cây tiền công chăm sóc khoảng 250 nghìn đồng/năm. Để mận ra hoa trái vụ, cần dùng đến kỹ thuật để kích thích cây ra hoa sớm.